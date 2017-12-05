الذكرى السابعة عشرة لرحيل ملحن أشهر الأغاني البغدادية (2-2)

كيف إستقبل ثورة 14 تموز وما الذي حققه نوشي للأغنية العراقية؟

فائز جواد

( الزمان ) تقدم اليوم ملفا خاصا عن الراحل الملحن الكبير محمد نوشي كان قد دونه وكتبه بخط يده قبل رحيله ليبقى كما اسلفت شاهد عيان على مسيرة مبدع من بلد المدعين وعمالقة اللحن العراقي الذي تباهت الاغنية العراقية باعماله الكبيرة ،فكان الراحل المولود عام 1935 انطلق في العام 1954 وحتى وفاته رحمه الله في 2004. وقد اطلق محمد نوشي اغنيات كانت صفاتها الشعبية والريفية القاعدة الاساس لها وقد لحن لعدد كبير من المطربات والمطربين مثل عفيفة اسكندر،مائدة نزهت،فاضل عواد،حسين نعمة،لميعة توفيق،وفاء البغدادي،محمد عبدالمحسن،جميل قشطة،سعدي الحلي مجموعة الريف عبدالجبار الدراجي وغيرهم الكثير وقد حقق الكثير من النجاح على مستوى الجودة ولولا فضيلة الصبر والتواصل لتوقف محمد نوشي في بداية المشوار ولكن صبره واصراره هو الذي جعله يضع بصماته في يا سفانة وعشك اخضر وليلة ويوم وهذا الحلو كاتلني وغيرها.

ومثل محمد نوشي بين تلحين الاغاني الريفية والعاطفية والوطنية واستطاع ان يثبت قدميه على نحو يسمح له بان يسمع الناس بين الحين والاخر شيئا يستحسنونه. الاصرار هو من صفات الملحن محمد نوشي وهذا الاصرار جعله واضحا في اكمال دراسته الموسيقية في معهد الفنون الجميلة متخطيا عامل السن والزمن ومواظبا في الوقت نفسه على التلحين وقيادة فرقة الريف ومشرفا على برنامج الوان من الريف بالاضافة الى عمله خياطا من الدرجة الاولى. ان مثل هذا الاصرار الذي اتبعه محمد نوشي رحمه الله هو الذي نريده لفنانينا الذين لم تتح لهم فرصة الدراسة الاكاديمية وبهذا الاصرار وصل المرحوم محمد نوشي الى ما وصل اليه وحفر اسمه بين كبار الملحنين العراقيين.ويواصل ( لم اكتف بذلك ففي سنة 1961 قدمت إلى معهد الفنون الجميلة ولم أكمل دراستي لظروف خاصة . سنحت لي في سنة 1980 فرصة الدخول لمعهد الفنون الجميلة وقضيت خمس سنوات في دراسة مستمرة وتخرجت في المعهد بنتيجة جيد جدا وبالأخص في الدرس العملي على الة العود . في سنة 1950 اقام الشيخ سهيل وهو من وجهاء محلتنا مولودا حضره فنان العراق الأول محمد القبنجي وعبد الستار الطيار ويوسف عمر وعبد المنعم أبو السعد …. شدني هذا اللون الغنائي العراقي الأصيل بحيث كنت اذهب إلى أي مولود كان يقام في محلتنا أو المحلات المجاورة . في سنة 1960 شكلت لجنة لفحص الألحان وكنت زبونا دائما لهذه اللجنة الموقرة التي تتكون من الأستاذ وديع خنده رئيسا والأعضاء الأساتذة روحي الخماش وكريم بدر وكريكور بارصوميان . وفي احدى المرات قدمت سبعة الحان واجيزت كلها . وهنا قال الأستاذ كريم بدر : ( يا محمد انت لو في لبنان لكان الذهب بيدك مثل الحصو بيد الأطفال ) وكان جوابي للأستاذ كريم بدر (أنا أحب كل أبناء الوطن العربي ,لكن حبي للعراق أكبر وأتمنى من الله القدير أن يمنحني القوة لكي أبقى ألحن لعراقي الحبيب حتى بدون ثمن )

ويسترسل الراحل بمذكراته ( مرة جمعتنا جلسة فنية مع الأستاذ هلال عاصم الذي قال( ما جديدك يا محمد فقلت) أغنية من مقام المخالف سوف تغنيها المطربة مائدة نزهت) قال (اسمعنا يا محمد ) وعندما غنيتها قال (هذه أول مرة أرى ميتا يرقص )… قلت للأستاذ هلال عاصم (عملت دراسة كاملة لمقام المخالف) وكما تعرفون ان هذا المقام عراقي صرف ولا يوجد مثيله في المنطقة العربية ولا في البلدان المجاورة كإيران وتركيا وغيرها من البلدان الشرقية . لحنت للمطربة الكبيرة مائدة نزهت من هذا المقام اغنية جرب حظك يا كلبي وحب النوبة من كلمات محمد عبد الله وكان هذا اللحن خلاصة لمقام المخالف بحيث صار اي ملحن عراقي يريد ان يلحن من هذا المقام يستمع الى هذه الاغنية الصغيرة الكبيرة في تراكيبها الاصيلة العميقة كما فعل كثير من الملحنين العراقيين وكان اخرهم الفنان كاظم الساهر في أغنية حاسب غناء المطربة لطيفة التونسية .

ويكتب ( كثيرا ما قال لي الصديق والناقد الموسيقي الكبير الاستاذ عبد الوهاب الشيخلي ( يا محمد حياتك ومسيرتك الفنية شبيهة بالموسيقار الخالد سيد درويش حيث كان يلحن أغاني العمل والحصاد وأغاني عامة الشعب). بالرغم من ان والدي كان ميسور الحال لم اعتمد على والدي ولم أثقل عليه وانما كنت اعمل صباحا عامل خياطة وفي المساء كنت اكمل دراستي ومن المصادفة العجيبة ان الموسيقار محمد عبد الوهاب عمل في صباه خياطا وتخفى باسم محمد البغدادي خوفا من العائلة التي كانت لا ترضى ان يمشي احد ابنائها في طريق الفن. وهذه مصادفة ثانية . كانت عائلتي في بداية الامر منقسمة نصفين ،والدي وأعمامي وباقي افراد العائلة مؤيدين ومشجعين ان اعمل في طريق الفن وخوالي وأقاربنا معارضين ان يعمل احد ابناءها ( مزيقجي ) هكذا كانوا يسمون الذي يعمل في الموسيقى والغناء مما اضطرني ان اختار اسما اخر اتخفى به حلا للأشكال الذي قد يقع معي ومع اقاربي . تحاورت مع نفسي أنا بغدادي لماذا لا يكون اسمي الجديد محمد البغدادي ،وفعلا تقدمت للإذاعة باسم محمد البغدادي ولكن كل شيء يرجع الى أصله ) في طفولتي كنت احظى بدلال ورعاية من جميع افراد العائلة بالرغم من لدي اخوة اكبر واصغر مني وكانت والدتي المرحومة غربية مهدي صالح الكبيسي تدلعني وتغني لي (محمد يا محمد يا تمر المجمد يا زفة دفوتي ده يتونس محمد ) الوثوق بالنفس وقوة الشخصية لم اكسبها من احد وانما ولدت معي منذ الطفولة . جميل ان يصبح مسكني ومسكن اهلي واجدادي واقاربي صرحا جميلا في قلب بغداد . ان مجمع امانة بغداد نصفه من جهة جامع الخلاني كان دارنا ودور اجدادي واقاربنا سكنوا مئات السنين في هذه المنطقة من بغداد قبل ان تجري على بغداد تعديلات في البناء والشوارع ولايزال مقهى والدي الذي اشرف على بنائه سنة 1925 كائنا في صدر جامع العندروسي ) .

سيرته وكتبها بمذكراته ..

الاسم الكامل : محمد نوشي كاظم سبتي الزبيدي

الاسم الفني : محمد نوشي

تاريخ الولادة : بغداد – محلة سراج الدين 1936

التحصيل الدراسي : دبلوم في الموسيقى والغناء ,معهد الفنون الجميلة ،وممارسة قاربت على النصف قرن .

قدمت اول لحن من اذاعة بغداد التي كانت تسمى آنذاك المحطة اللاسلكية من بغداد اغنية شفته وبالعجل حبيته والله من كلمات محمد حسن الكرخي واغنية هذا الحلو كاتلني يا عمة كلمات اسماعيل جودت والاغنيتان من غناء المطربة الراحلة لميعة توفيق .

وفي عام 1955 قدمت الحان عديدة للفنانة وحيدة خليل أذكر منها سبحان الجمعنه بغير ميعاد و هذا منو دك الباب والاغنيتان من كلمات رشيد حميد و اغنية حرت والله بزماني من كلمات إسماعيل جودت وأغنية عليمن يا كلب تعتب عليمن كلمات جبوري النجار وغناء وحيدة خليل .

ومنذ عام 1956 الى 1958 لحنت للمطربتين زهور حسين و صبيحة ابراهيم اغاني كثيرة اذكر منها حبيبنه كلمات محمد عبد الله و رفيف الشوق كلمات غازي ثجيل والأغنيتان لصبيحة إبراهيم . اما المطربة زهور حسين قدمت لها اغاني كثيرة اذكر منها يا بسطجي الجاي من الحبايب كلمات محمد العصري واغنية من صوتك عرفتك انت محبوبي كلمات عباس العزاوي وأغنية ها ها بيش حلفت كلمات سيف الدين ولائي وغناها أكثر من مطرب مثلا غنتها مجموعة الريف وغناها المطرب عبد محمد . أما الفنانة زهور حسين غنتها على الهواء المباشر وأظن إنها موجودة في مكتبة الإذاعة حيث أهديت شريط كاسيت بصوت المطربة زهور حسين من تلك الأغاني ،علما ا ن أول فنانة ألتقي بها هي الفنانة زهور حسين سنة 1953 وقد حفظت لي لحنين. وفي اليوم المحدد لإذاعة لحن من الحاني قالت الفنانة زهور حسين لا استطيع تقديم لحنك هذا الأسبوع ,ممكن في الأسبوع المقبل ،لأنه كانت لها حفلات اسبوعية فقلت لها لماذا التأخير ,قالت لدي لحن جاهز جديد لفنان جديد ,قلت لها من هو هذا الفنان قالت عباس القمري . وكما ذكرت سابقا اني معتز بشخصيتي منذ البداية . هذا الموقف جعلني ابتعد عن الفنانة زهور حسين ثلاث سنوات ومصادفة التقيت بها في سنة 1956 وعاتبتني وقالت لماذا انقطعت عني ،وفي هذه الفترة قد لحنت مجموعة من الأغاني للفنانة لميعة توفيق و وحيدة خليل . عادت علاقتي الفنية مع الفنانة زهور حسين وكما أسلفت سابقا كانت على البث المباشر وبعد فترة طويلة اشتريت مسجل مع كاسيتات مصادفة جميلة كان شريط من ألحاني موجودا مع الشرائط لبعض أغاني زهور حسين علما ان عباس القمري سابقا هو الفنان عباس جميل حيث بدأ اسمه الفني عباس القمري ثم رجع الى اسمه عباس جميل ).

ويروي الراحل مذكراته فيكتب ان (الغناء العراقي مر بفترة ذهبية وأقصد الغناء العاطفي والإنساني وحصلت قفزة نوعية في التلحين والتأليف والغناء . بدأت عام 1960 واستمرت الى الثمانينات من القرن الماضي .أبرز الأغاني التي لحنتها للفنانة هيفاء حسين من حيكم لباب الدار من كلمات محمد عبدالله وأُغنيةُ الروح روحي ورد أضحيها كلمات ابراهيم أحمد . أما فرقة الانشاد قدمت لها ألحان مميزة أذكر منها يديار الولف حلوة وزهية كلمات عبد الحميد الفتلاوي وأغنية أرد أوصفه لحبي كلمات عبد الكريم العلاف ,علما انني سجلت هذه الأغنية بصوت المطربة الكبيرة سليمة مراد لحساب استوديو جميل بشير ومن ثم أعطيتها الى فرقة الانشاد ،أما المطرب حسين السعدي قدمت له ألحان كثيرة أذكر أبرز أغنية يا حنه ما خليج بجفوف ايديه كلمات كاظم الرويعي . قدمت للمطربة مائدة نزهت أكثر من عشرين لحنا عشرة منها قصائد للمسلسل العراقي الذي أخرجه فلاح زكي وكانت تللك القصائد بإشراف واختيار الأستاذ الشيخ جلال الحنفي وكانت تلك القصائد مختارات من الشعر العربي القديم للبحتري وأبو تمام وأبو نؤاس والسموئل وغيرهم من الشعراء الكبار وكان المسلسل بعنوان صور عربية موجود في المكتبة الصورية في تلفزيون العراق ولحنت لمائدة نزهت الحانا كثيرة منها أنشودة كل حقل وبكل مدينة الف مرحب من تجينه كلمات الأستاذ صباح سلمان .حدث بيني وبين الفنانة القديرة عفيفة اسكندر في فترة السبعينات من القرن الماضي اندماج فني أثمر عن روائع الالحان الخالدة ،من تلك الالحان على مهلك على مهلك واشوية خاف من الله و شايف خير ومستاهلها و اني كلبي مو حديد وكانت تلك الالحان من كلمات شاعرها المفضل الشاعر الكبير استاذ الاغنية العراقية سيف الدين ولائي ) .

ان الغناء ومازال الراحل يروي مذكراته الريفي أخذ مني الجهد الكثير حيث لحنت لكل المطربين والمطربات باستثناء مطربي الرعيل الأول حضيري أبو عزيز وداخل حسن وناصر حكيم .ومن أبرز تلك الألحان ,الالحان التي غناها المطرب عبد الصاحب شراد سفرتكم كلمات عدنان السوداني وأغنية ها يا عيني كلمات جبوري عبد السامرائي وأغنية يا سفانة كلمات كاظم الرويعي و تتندم كلمات عدنان السوداني . أما عبد محمد لحنت له الحان كثيرة ومن أبرز تللك الالحان أغنية ام الترجيه واغنية سوالفنه و يا بنت الريف . أما عبد الأمير محمد لحنت له اغنية تمرين مرة غرب كلمات جبار الغزي .أما عبد الجبار الدراجي أغنية وعيونج يا صبحة و انكول يا دنيه كفاية

والاغنيتان من كلمات عبد الجبار الدراجي . محمد قاسم الاسمر بس اني ظلمني الحب كلمات عبد الحر الحلاق وخسارة التعب كلمات جودت التميمي ) .

من خلال مسيرتي الموسيقية الغنائية الطويلة أرفدت الإذاعة والتلفزيون بدماء فنية جديدة من مطربين ومطربات وشعراء أذكر منهم عبد الأمير محمد ،غادة سالم ،محمد قاسم الأسمر ،فاضل عواد وأمل خضير . الشعراء هم كاظم الرويعي ،ناظم السماوي ،كاظم عبد الجبار ،محمد عبد الله . منير حسني الذي كان يعمل في فرقة الإنشاد قدمته لأول مرة في اغنية ورد الخميلة وكذلك قدمت لأول مرة الشاعر جبار الغزي . وقدمت المطرب السوري لأول مرة محمد يوسف في أغنية جمال الصباح شعر الأستاذ خليل الخوري . وعلى ذكر أغاني الصباح قدمت الكثير من هذا اللون الجميل الذي يحث الانسان على العمل بنشاط وهمة ولكن هناك عشرات الاغاني موجودة من ألحاني في مكتبة الاذاعة الصوتية . ان الملحن عندما يجد صوتا جميلا معد وسليما يستطيع أن يؤدي الجمل اللحنية الصعبة والقوية ينطلق الملحن الى أفاق أرحب ويغوص في التراكيب الايقاعية والمقامية ليأتي بما هو جديد وجميل كما حدث لي مع الكثير من المطربين والمطربات . أذكر على سبيل المثال تعاوني مع الفنانة مائدة نزهت التي تتمتع بإمكانيات صوتية وتعبيرية كبيرة في الاداء والحفظ اللحني ,كان تعاوني معها سنة 1966 في اغنية حبي وحبك وهي من مقام العجم وذات كوبليهات مختلفة وفي المقطع الثالث استخدمت السلم الأكروماتيكي أو السلم الملون وهذا السلم كان من أحب السلالم الموسيقية الى قلب الفنان الالماني العبقري فانجر . وأدت هذا اللون الصعب بإداء متقن رائع وهي من كلمات سعدي وحيد ) ويكمل الراحل مذكراته ( في بداية السبعينات أتانا مطرب بابلي يحمل تعب وهموم وشجن كل العراقيين ,صوت متكامل متدرب على اصعب الأغاني العراقية والعربية وذو مخارج ممتازة ويتعامل مع الحرف بوعي فطري راقي وصوت عريض وفخم . اسس خلال السنوات التالية مدرسة عرفت بمدرسة سعدي الحلي الغنائية ,ولكنه كان لا يحسن اختيار النصوص الغنائية والالحان وكان الكثير من الناس لا يستسيغون المفردات الغنائية التي يغنيها في بداية الأمر. أعجبت بهذا الصوت المعبر الجميل وبدأت حوار مع نفسي لماذا لا أؤسس لهذا الصوت لون يتناسب وامكانياته الكبيرة .وفعلا لحنت له عدة ألحان مستوحاة من الغناء العراقي الريفي والمقام العراقي ,ولو اتى محلل مثقف دارس في علوم الغناء ولو بعد حين لنسب اغنية عشك أخضر الى الغناء الريفي العراقي …ولكن بشكل حديث لا يبعد عن الغناء العراقي عراقية مئة بالمئة ..أغنية عشك أخضر من مقام البيات الكبير وهي من كلمات ناظم السماوي. أغنية ليلة ويوم هي درّة في جبين الأغاني العراقية الجميلة كلما مضت عليها السنين ازدادت بريقا ولمعانا وهي من مقام اللامي ومن كلمات كاظم الرويعي . سجلت هذه الأغاني وصورّت في سنة 1971 ).

وتستمر المذكرات

تبدأ علاقتي مع الفنان داود القيسي سنة 1963 وقدمنا ألحانا كثيرة وهناك تجربة تكاد تكون فريدة ،ايقاع الجورجينا ويوجد ايقاع اخر من ميزان الجورجينا يسمى بثقيل الجورجينا والبعض يكتبه مع ملاحظة يعزف ببطء . عملت تجربة بدمج الخفيف والثقيل ,مطلع الأغنية من خفيف الجورجينا والكوبليه من ثقيل الجورجينا وأعتقد إنها تجربة تستحق الذكر وعنوان الأغنية ألف وردة كلمات كاظم الرويعي وغناء داود القيسي ولي تجربة أخرى مع ايقاع الجورجينا حيث عملت محاورة غنائية غناء فالح الجوهر وغادة سالم ومن كلمات أكرم الربيعي من مقام الكرد الكبير تتضمن ثلاث كوبليهات كل كوبليه من مقام وعلى ايقاع الجورجينا . الفنان ياس خضر غنّى من ألحاني بعض الاغاني الوطنية والعاطفية كان اخر لحن عاطفي كبرنه والعمر ضاع من ايدينه من كلمات الشاعر المخضرم محمد هادي الربيعي . أما الفنان سعدون جابر غنّى لي عدد من الأغاني الوطنية وفي سنة 1998 طلب مني مجموعة من الأغنيات العاطفية وفعلا قدمت خمسة ألحان جديدة أعجب بها وسجلتها في أستوديو سعدون جابر كانت بعنوان خليّ الكلام من كلمات كاظم الرويعي . قدمت الفنانة غادة سالم لأول مرة للإذاعة سنة 1962 في أغنية ما عندي كلب يحمل ملامك من كلمات سيف الدين ولائي وأغنية فرح كلبي كلمات جبوري عبد السامرائي و حدر الوجنة كلمات كاظم الرويعي ،أعطيت بعض الألحان للفنان عارف محسن أبرزها أغنية حبيبتي أحلى البنات كلمات طاهر سلمان . أما الفنان عبد الزهرة مناتي حاولت أن أؤسس له لون جديد وقدمته في لحن جميل بعنوان مني مني كلمات كريم راضي العماري وأغنية عبري بيه سنين الولايات كلمات كامل العامري . الفنان الراحل داود العاني غنى من ألحاني مجموعة كبيرة منها كافي سهر ياعيني دنامي كلمات سيف الدين ولائي وأغنية ابقى بغرورك يا حبيبي الأسمر كلمات جودت التميمي وأغنية صباح الخير يا أسمر كلمات محمد هاشم . غنى من ألحاني بعض المطربين والمطربات العرب أذكر منهم من سورية وردة السورية غنّت من ألحاني أغنية مكاتيب السفر كلمات ناظم السماوي ،والمطربة السورية سحر لحنت لها أغنية يا صياد السمج ومن سورية أيضا غنى من ألحاني مطرب القدود الحلبية محمد يوسف أغنية نسيم دجلة من شعر خليل الخوري . ومن لبنان غنت من ألحاني المطربة أنصاف منير أغنية آني زرعته للورد كلمات سيف الدين ولائي ومن مصر لحنت للمطرب المعروف محمد حمام أغنية ترافه وحسن كلمات كاظم الرويعي والمطربة الشابة أنغام غنت من ألحاني أغنية هذا الحلو جاتلني يا عمّة من كلمات إسماعيل جودت والمطربة اللبنانية كروان غنت لي أغنية وطنية بعنوان يحيا العراق كلمات محمد هاشم ).

التاليف الموسيقي

بالنسبة إلى التأليف الموسيقي لدي مقطوعات موسيقية لبعض المسلسلات التلفزيونية وقطع موسيقية اخرى أذكر منها قطعة موسيقية بعنوان سندس سنة 1961 وقطعة موسيقية بعنوان عيون النغم سنة 1993. أما الغناء فلم أعتبره من مهامي الأساسية ،لم أسجل وأصور إلا عدد محدود يقارب العشرة أغاني قسم منها لبرنامج القوات المسلحة وإذاعة وتلفزيون العراق أذكر منها إنشودة إحنا رجال المعركة سنة 1967 كلمات محمد عبد الله والتوزيع الهارموني للأُستاذ كريكور بارصوميان وأُغنية سياحية بعنوان الموصل كلمات عدنان السوداني سنة 1969 واغنية رنّت حجلها كلمات جبار الغزّي سنة 1972 وإبتهال ديني بعنوان سبحانك تأليف حسن نعمه العبيدي سنة 1971 واخر إنشودة سجلتها وصورتها لتلفزيون العراق سنة 1995 إنشودة بغداد كلمات فوزي ناصر.

لم أعط لحنا لأي من مطربي التسعينات ولكن في الفترة الأخيرة أخذوا بعض من ألحاني القديمة وغنوها وصوروها بدون علمي ،من هؤلاء المطرب عبد فلك غنى من الحاني ومن كلمات جبوري النجار أغنية عليمن يا كَلب تعتب عليمن التي لحنتها وغنتها المطربة وحيدة خليل سنة 1956 ,اما المطرب علي جوده غنى أغنية إليه يحفظك ربي يا يمّه كلمات جبوري عبد السامرائي والتي لحنتها للفنانة وحيدة خليل سنة 1962 سجلتها في افي إذاعة بغداد وتلفزيون العراق وإذاعة وتلفزيون الكويت وتذاع في الكثير من المحطات التي فيها برامج عربية . غنى المطرب باسم العلي اغنية مو بدينه انودع عيون الحبايب مو بدينه التي لحنتها سنة 1972 للمطرب فؤاد سالم ومن كلمات ناظم السماوي ،عندما أُذيعت أغنية مو بدينه نودًّع عيون الحبايب في وقتها من إذاعة العراق أتصل بيّه الفنان الراحل محمد عبد المحسن وقال ( ياأخي هاي أنت شمسوي) قلت له خير انشالله قال ( أقصد لحنك الرائع مو بدينه عسل يا عسل . طبعا شكرته ,هكذا كان الفنانون الرواد يحملون الصفات والأخلاق الحميدة . أغنية مو بدينه من مقام النهاوند المرصع على درجة الفا مع مقام اللامي على الدرجة الثانية أي على الصول . الكوبليه الأول من مقام العجم على درجة اللابيمول والمقطع الثالث رست على درجة الفا ) .

افتتاح التلفزيون

وكتب (عند افتتاح التلفزيون العراقي لأول مرة سنة 1956 شارك في الافتتاح مجموعة من المطربين منهم : حضيري أبو عزيز وعفيفة إسكندر وغيرهم من المطربين المعروفين في ذلك الوقت . وأنا قدمت المطربة سلمى عبد الأحد في اغنيتين عاطفيتين ولاحظت المذيع لا يذكر اسم المؤلف والملحن وهنا ذهبت الى الفنان منير بشير وكان مسؤولا عن البرامج الموسيقية الغنائية في ذلك الوقت في التلفزيون وقلت له أسحب ألحاني اذا لم يذاع أسمي وفعلا اذيع إسمي كملحن لتلفزيون العراق وكنت من أوائل الملحنين الذين لحنوا التلفزيون العراق . و عندما عاد الدكتور محمد يوسف الجنابي من فرنسا الذي تخصص في التلفزيون الملون ,كلفني بإعداد لحنين ،لحن بعنوان بغداد للفنانة مائدة نزهت ،واسكتش بعنوان بساط الريح غناء خليل الرفاعي وكنت أول مرة أشاهد الحيل التلفزيونية وكنت من اوائل الذين لحنوا للتلفزيون الملون).

عزيزي القارئ في الحقيقة انا لا أريد ان أتسابق مع زملائي ولكن عندما أكلف بعمل أنجزه في الوقت المناسب .

الأوبريتات

أول اوبريت لحنته سنة 1963 كان بعنوان الوطن العربي تفاصيله في ملف الأغاني والأناشيد الوطنية و ومن سنة 1966 الى سنة 1968. كان تعاوني موسيقيا مع إذاعة القوات المسلحة و بالأخص في برنامج العاملين في القوات المسلحة التلفزيوني ،وكانت أكثر الأغاني إن لم أقل كلها من ألحاني . قدمت مجموعة كبيرة من الالحان لبرنامج مع العاملين في القوات المسلحة أذكر منها أذكر منها أوبريت عنتر القرن العشرين غناء عبد الواحد زيدان و ربيع عبد القادر وراسم الجميلي وغادة سالم وأمل خضير كلمات جودت التميمي ولأول مرة أشركت فخري عمر . وأوبريت سلطان الجزيرة غناء فاضل عواد وربيع عبد القادر ومحمد نوشي وراسم الجميلي وأمل خضير ,كلمات جودت التميمي . و أوبريت بياع الفواكه كلمات جودت التميمي وغناء ربيع عبد القادر وراسم الجميلي وأمل خضير وخليل إبراهيم إبن أخت الفنان حمدان الساحر وكنت أُشرك عددا كبيرا من العاملين في إذاعة القوات المسلحة في هذه الأعمال وكانت كلها من إخراج عمانوئيل رسام . أما أوبريت الميلاد سُجل في إذاعة العراق سنة 1970 تأليف الشاعر المخضرم حسن نعمه العبيدي ،غناء جاسم الخياط وغادة سالم وفخري عمر وامل خضير . كنا نطرق على بعض الألوان الغنائية صور غنائية . لحنت من هذه الألوان بعض الألحان أذكر منها دك هاون يرن بوسط ربعتنه حلو مجلس عمامي وحلوة كعدتنه في هذه الأغنية حاولت أن أقرّب غناء البادية من غناء الريف حيث أشركت عبد الجبار الدراجي مع جبار عكار وهي من كلمات عبد الجبار الدراجي .

ملف الأناشيد والأغاني الوطنية

ويكتب نوشي بمذكراته ( في الواقع أن هذا السجل والمذكرات قد أخذت مني الجهد الجــــــــهيد والوقت الثمين حيث بدأت بها في 30-12-1998 وأنتهيت منها بعون الله في 30-6-2000 ). إن الذي يقرأ هذا السجل سيقول هذا الرجل خدم الموسيقى والغناء أكثر من 46 سنة ولحن أكثر من ألفي لحن،أكيد جمع ثروه كبيره تعد بآلاف الدنانير زمن الدينار،أما اليوم تقابل الملايين أو المليارات مثل ميكولون شباب هذا اليوم وأنا أقول منين يا حسرة إذا كنت ألحن ومثل ميكول المثل شيمة وأخذ عباتة.. عموماً أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمته وفضله عليَّ ومن الله التوفيق..

المناصب التي شغلها الراحل

المهام التي كلفت بها وشغلتها هي: عضو اللجنة الوطنية العراقية للموسيقى وعضو الهيئة الإدارية لنادي الفنانين التشكيليين من سنة 1979 إلى سنة 1983? رئيس قسم غناء الأطفال في إذاعة بغداد من سنة 1979 إلى سنة 1981 رئيس قسم الغناء الشعبي من 1981 إلى سنة 1990. أما نقابة الفنانين فإني عضو في الهيئة التحضيرية ولا زلت عضو عامل وعضو دائم في لجنة فحص الألحان والأصوات في الإذاعة والتلفزيون،وشاركت في كثير من اللجان التي شكلت في المنظمات الجماهيرية لنقابة الفنانين. قدمت برنامجين للتلفزيون. برنامج المقام العراقي والبرنامج الريفي وكنت معدا ومشرفا على هذين البرنامجين فترة تقارب أربع سنوات وكنت لا أتقاضى أي ثمن ولا أذكر أسمي معد ومشرف وقدمت برنامج في إذاعة العراق بعنوان أنغام وذكريات قدمت منه ستة حلقات ثم توقف البرنامج. وهنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل إبتعادي عن البرامج المذكورة آنفاً. ملف الأناشيد والأغاني الوطنية

عندما قامت ثورة 14 تموز الخالدة قدمت مجموعة من الألحان إلى كل من المطربين قاسم عبيد وهيفاء حسين وعبدالجبار الحكيم وعبدالجبار العزاوي وأحلام وهبي وغيرهم من مطربين ذلك الوقت. أما أبرز تلك الألحان هي:” أحنا البنينه ” كلمات محمد حسن الكرخي وأغنية “عرفنه الحب على ترابك ” كلمات كاظم عبد الجبار والأغنيتان من غناء فرقة الإنشاد.

وأغنية ” من زاخو لحد الكويت ” غناء أحلام وهبي ومن كلمات عدنان السوداني وكنت آخر من لحن لهذه المناسبة المعروفة تفاصيلها. وقتها ألتقاني الفنان الكبير وديع خنده قال:”هاي وين يابه” وكان وقتها رئيس قسم الموسيقى قلت: أنا حاضر ،أعطاني النص وقال حاول أن تلحنه بأسرع ما يمكن وبعد أن تم تلحين أغنية ” من زاخو لحد الكويت” ذهبت للأستاذ وديع خنده وقلت له أكملت اللحن قال أسمعني،وبعد أن سمع اللحن قال: جميل،أعطيه للفنانة أحلام وهبي قلت: لم يسبق لي العمل مع المطربة أحلام وهبي،أعطاني التلفون وقال أتصل بها قلت أستاذ وديع أتريد أن أعطي هذا اللحن للفنانة أحلام وهبي اتصل بها أنت وخليّ تبعث لي سيارة لكي تكون متهيئة لحفظ اللحن وكان مثل ما أردت. وبعد أن أذيعت الأغنية وأخذت شهرة كبيرة أتانا اعتراض من بعض المثقفين وعلى رأسهم الدكتور العلامة مصطفى جواد وقال هذا لا يجوز أن يكون النص بهذا الشكل يجب أن يكون هكذا: من زاخو لحدود الكويت. وفعلاً عدنا تسجيلها بالشكل الذي أراده الدكتور مصطفى جواد والتسجيلين موجودين في مكتبة الإذاعة الصوتية .

مذكراتي. الملحن محمد نوشي30-6- 2000 وهكذا يطوي الراحل مذكراته التي خطها بيده معتمدا على ذاكرته وبعض القصاصات الورقية والصور التي اعادته لذكريات عشرات السنين ووثقها قيبا اكثر من سبعة عشر عام اي في لبغلم 2000 وسلمها لعائلته التي بدرورها تهديها لـ( الزمان ) لنشرها وتوثيقها لتبقى شاهدا لمسيرة فنان قدم الكثير من الروائع الموسيقية والغنائية ونذر شبابه لفنه الملتزم مصرا على الالتزام وعزت النفس التي يتمتع بها العراقي عموما والفنان والمثقف خصوصا ،نعم الملحن محمد نوشي الذي غادرنا في عام 2004 الدار الاخرة بجوار ربه ،تاركا تاريخا فنيا حافلا بالإنجازات الغنائية ،فهو ابرز ملحني العراق في الاغنية البغدادية والريفية . فبدأ هاويا للغناء والموسيى التي شغف بها وعشقها منذ طفولته عندما كان يستمع الى اسطوانات رواد الغناء العراقي وتأثر بإنتاجاتهم وكذلك بالغناء العربي فقد كان يستمع خصوصا الى سيد درويش وقال( كان يحزني النغم قبل الكلام حتى كنت ابكي ) هذا ما اكده الراحل في اكثر من لقاء قبل رحيله . رحمك الله فناننا الكبير محمد نوشي ومثواك جمات النعيم .