دبي تحتضن معرض فضاءات عراقية الفني التشكيلي الأول 2017

عمر علي

تحتضن إمارة دبي فعاليات المعرض الفني التشكيلي العراقي الأول فضاءات عراقية الذي يقام في ظل أجواء الاحتفالات العامة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة الذكرى الـ 46 لقيام الاتحاد، للمدة بين 7 لغاية 10 من كانون الاول2017 .

ويعد فضاءات عراقية المعرض الفني التشكيلي العراقي الأكبر من حيث المشاركة بعدد الفنانين العراقيين والأعمال الفنية التشكيلية المختلفة، وذلك في إطار تثمين الدور اللافت الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم حضور الفني التشكيلي العربي في المحافل المختلفة، وتعزيز ريادته على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

ويشارك في فضاءات عراقية نحو 60 فناناً عراقياً يقيمون في 9 دول مختلفة ، من العراق 26 فناناً، ودولة الإمارات العربية المتحدة 22 فناناً، والولايات المتحدة 4 فنانين، وكندا والأردن بواقع 2 فنان لكل منهما، ثم استراليا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المتحدة، وتركيا، وذلك بواقع فنان واحد لكل منها.

وفي هذه المناسبة قال ضياء الشكرجي رئيس مجلس العمل العراقي في أبو ظبي:” يمثل المعرض حصيلة جهود كبيرة بذلت على مدى الاشهر الماضية، حيث أكدت مجموعة من الفنانين العراقيين على أهمية وضع بصمة محبة تنسجم مع ما يكنه الفن العراقي لدولة الإمارات في عيدها، وقد فوجئنا بحجم الرغبة في المشاركة والحفاوة البالغة من قبل الفنانين، والتي جاوزت المئات وكل ذلك كان أصدق دليل أسهم في عكس محبة الإمارات النابعة من القلب”.

تسليط ضوء

من جهته قال الدكتور أحمد السامرائي رئيس مجموعة صحارى الإعلامية – الراعي الإعلامي للمعرض: ” لا شك أن المشاركة في دعم مثل هذا المحفل المهم تصب في تسليط الضوء على ما يتمتع به الفن والفنان العراقي من تميز وأصالة وإبداع، كما أن بريق المناسبة التي نحتفل بها في ذكرى قيام الاتحاد تضيف للمعرض جمالية مضاعفة، ونعتقد أن الفعالية ستحوز على أصداء متميزة، وستشكل نقطة مهمة في مسيرة الفن التشكيلي العراقي”.

وتضم قائمة المشاركين نخبة من الفنانين الرواد والأكاديميين والعديد من الفنانين المعروفين، حيث سيشارك كل من: د. عاصم فرمان، وأنس الآلوسي، ومكي عمران، ومحمود فهمي، وقاسم سبتي، واحسان الخطيب، ومعتصم الكبيسي، وأحمد أكرم، وبتول الفكيكي، وابراهيم الندا، وتحرير علي، وجودت شكر، وأحمد الشهابي، وخالد المقدادي، وعاتكة الخزرجي، وشاكر الآلوسي، وغيرهم.

وفي الإطار ذاته، قال الفنان أحمد أكرم رئيس اللجنة المنظمة للمعرض:” بلغت الأعمال المشاركة في المعرض نحو 60 عملاً تم اختيارها من بين 795 عملاً، وذلك بمشاركة 60 فناناً عراقياً من مختلف دول العالم تم اختيار أعمالهم من أصل 265 فناناً، وفي ضوء ضخامة المشاركة سيتم عرض عمل فني واحد لكل فنان، وستتضمن الأعمال المعروضة: الرسم، والنحت، والخزف، والسيراميك، والعديد من الأعمال الأخرى”.

على صعيد متصل، سيتم عرض 10 أعمال فنية مهمة أخرى لمجموعة من الفنانين العراقيين التشكيليين الرواد الراحلين، وتضم قائمة الفناين المذكورين كلاً من: اسماعيل الشيخلي، واسماعيل فتاح الترك، وخالد الرحال، وراكان دبدوب، وفيصل لعيبي، وكاظم حيدر، ومحمود صبري، ومنقذ شريدة، ونجيب يونس، وعبد القادر الرسام.