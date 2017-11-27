الشاعر السوري أحمد سلامة : يتعين ان يخاطب النص الإنسان بأعذب الكلام

كاظم السيدعلي

يعد الشاعر احمد سلامة من الشعراء السوريين الشباب الذين استطاعوا تأكيد حضورهم في الساحة الثقافية من خلال ما قدمه من اعمال شعرية متميزة وبرؤية ابداعية واضحة سواء كانت في القصيدة او النص الغنائي او كتابة المسرحية عبر هذا الحوار نسلط الضوء على تجربته هذه :

{ كيف نشأت شعريا وبمن تأثرت في بدايتك ؟

– بدايتي مع الشعر منذ طفولتي حيث اتذكر تماماً ذلك الحدث إذ كنا مشبعين بحب الوطن والشعور الأخلاقي تجاه أمتنا العربية وقضية فلسطين بالتحديد وكانت الحدث الأبرز حيث بدأت بكتابة الشعر من خلال تلك الانتفاضة التي سميت بأطفال الحجارة واتذكر اني

{ ماهي اشهر الاغاني التي قدمتها وقريبة على نفسك ؟

– أشهر الاغاني التي كتبتها واحبها إلى قلبي هي أغنيه بعنوان (بكتبلك يا بلادي) من ألحان المايسترو الياس العجي التوزيع الموسيقي الأستاذ أيهم دويب غناء النجم وسام خضور حيث تحمل معاني الوطن والجيش والشهيد وأم الشهيد.

{ هل شعراء الاغنية اليوم في سورية او في عالمنا العربي امتداد لشعراء الامس ؟

-للأسف الشديد شعراء الأغنية حالياً سقطوا أغلبهم في معمعة التنافس الرديء وهذا ما أخذ بالأغاني إلى المستوى غير اللائق طبعاً ليس كلهم بل الأغلبية هناك شعراء لهم باع طويل في جمال الأغنية واحساس رائع جدا لأنهم يؤمنون بأن الأثر الكبير هو للكلمة الصادقة.

{ وهل طرقت فنون الادب العامي غير النص الغنائي ؟

-نعم لقد اخترت كتاباتي للأغنية من خلال عشقي للأدب الشعبي ولي به أجمل التعابير فهو الأصدق لأنه يلامس الواقع والحياة والإنسان والأرض وهناك الكثير من القصائد التي كتبتها بالأدب العامي طبعا لقد كتبت العتابا والموال فالعتابا عشقي الازلي منذ نشأتي فقد صقلت موهبتي من خلال عشقي لرموز العتابا وكنت امضي اوقات طويله استمع لهذا النمط.

{ هل تحدثنا عن العتابا بالغاب والساحل السوري لكونك احد ابناء هذا الساحل ؟

– الحديث عن العتابا يطول انا ابن منطقة الغاب نبع العتابا وحراس عرينها كذلك في الساحل السوري فهي ترافق اهل هذه المنطقة في جميع مجالات حياتهم اليومية نادرا ما ترى شخصا لا يتقنها او يحبها واذكر لك اسماء المخلدين لهذا الادب العظيم امثال المرحوم اسد فقرو الذي تعود له اغلب ابيات العتابا المغناة بصوت حفيده الفنان الكبير فؤاد غازي كما ان هناك اسماء اخرى من شعراء العتابا في الغاب امثال المرحوم حدو سلوم و الكبير ابراهيم صقر.

{ هل لديك هواية غير كتابة الشـــــــــــعر ؟

-لدي اسلوب متميز بكتابة المسرحيات فقد كتبت مسرحيتين في العام 2015 والعام 2016 قدمتا في مدينة حمص وكان لي شرف التعاون مع المتألقة المشرفة الاجتماعية فاتن محمود ونالت المسرحيات جوائز متعددة على مستوى المحافظة والجوار اتذكر منها مسرحية بعنوان (نص وطن).

{ من يستوقفك من المطربين الشباب في سوريا ؟

-هناك في سوريا مجموعة متميزة من الاصوات الرائعة اذكر لك منها الفنان عيسى نعوس الذي لدي معه تعاون كبير وسينتج قريبا مجموعة مميزة من الاغاني والاستاذ عادل خضور ،وفيق حبيب ،حسام جنيد ، ساهر الاسعد مجموعة متميزة من المطربين اعتذر من الذين لم اذكرهم

{ هل توضح لنا رؤيتك لواقع الاغنية العراقية ؟

– الأغنية العراقية اغنية تخاطب الوجدان والعاطفة انا من عشاق الأغنية العراقية الأصيلة ولي معها اجمل الذكريات انا من عشاق الراحل ناظم الغزالي والكبير ياس خضر وسعدون الجابر ولكن حاليا الأغنية العراقية اصيبت بما اصيبت الأغنية السورية والعربية بشكل عام نامل عودتها للوجدان والواقع هناك اغان حديثة مميزة لكن لم تخاذ حقها كما يجب

{ عن اخر عمل شعري جديد لجمهورك؟

– هناك مجموعة شعرية قيد الطبع سيكون له وقع محبب لدى عشاق الشعر الشعبي ومحبي النمط الواقعي الملاصق للأرض والوطن والحبيبة.

{ واخر اغنية كتبتها ؟

-هناك اغان متعددة ولكن الأغنية التي كتبتها مؤخرا هي بعنوان (شو ماعملتي بيلبقلك )غناء والحان الفنان عيسى نعوس.

{ ماذا يريد النص ان يقول ؟

– شو..شو ماعملتي بيلبقلك

شو…شو ماحكيتي بسمعلك

انتي ياست الحلوين

وانتي حدي بشتقلك

ايييه.. اييييه حبيتك كنتي صغيرة

اييييه.. ايييه كنتي عقلي وتفكيري

هدي ولا عاد تطيري

لعيونك شو مابدك

شو.. شو بعمل لزماني

شو..شو طلعتي انتي خوانه

ابعتلك مية مرسال

ولامرة جاني رد

{ من يستوقفك من الشعراء في ســــــورية ؟

هناك شعراء في سوريا ترفع لهم القبعة والذين لهم عشق في قلبي منهم شعراء اليوم الفرا وطلال حيدر والدكتور رضا رجب.

{ ومن العرب ؟

{ اين يكمن الابداع عندك في القصيدة او الاغنية ؟

-سأقول لك انا في الحقيقة انسج الأغنية بشكل اكثر مرونة من القصيدة واحب ان اضع بها كامل احساسي لذلك ارى نفسي بالأغنية اكثر ابداعا ،الابداع عندي بالقصيدة حين اخاطب ينبوعا وروضا من الازهار في ريفنا الجميل.

{ اين تكمن سعادتك يا احمد ؟

-تكمن سعادتي حين اسمع اغنياتي وابيات شعري تتردد على السنة الجمهور وخاصة الاطفال لأني فعلا اشعر بالسعادة والعظمة عندما اسمع اغنياتي يرددها اطفال كالزهور.

{ ماذا تعني لك (عناب) مدينة الطفولة ؟

-عناب تلك القرية الوادعة تغفو على صدر الجبل كما النسور عناب عشق الصبايا وموسم السنابل تلك الصبية الاسطورة ذات الجمال اللاهي هي عشقي ومولدي وطفولتي وذكريات المحبة والصدق هي كل الاشياء الجميلة مزيج من الحب والعطر والعنفوان.

{ برأيك كيف يجب ان يكون النص الشعري ؟

-على النص الشعري سواء كان قصيدة او اغنية يجب ان يخاطب الارض والانسان بأعذب الكلام وارقى احساس.

{ اذا ماذا تقول شعرا قبل ان نودعك؟

– احبتي وعشقي والهام نبـــــضي

لكم ينحني قلمي ومدادي

اقول شعري فانثره ورودا

على الدروب من تامشي خطاويكم

واوصي الطير لو رف ارضكم

يمد جناحاتو فوقكم وبظله يحييكم

والشمس من تجاور جبل عند الغروب

ترسل شعاع ينور قلوب نبضها فيكم

وارسل سلامي من ياسمين الشام شوقه

لأرض الرافدين بالخير ربي يخليكم