سببان وراء رفض صلاح الإحتفال بهدفه

{ لندن – وكالات: التزم محمد صلاح، مهاجم ليفربول، الهدوء بعد إحراز الهدف الأول لفريقه بمرمى تشيلسي في مباراة الفريقين مساء اول امس السبت، بملعب أنفيلد رود في قمة منافسات الجولة 13 من الدوري الانكليزي. ففي الدقيقة (65) توغَّل صلاح، داخل دفاع البلوز، واستغل تمريرة زميله تشامبرلين بعد خطأ من تيموي باكايوكو، في السيطرة على الكرة، ليسدد المهاجم المصري في شباك تيبو كورتوا، ويمنح الريدز الهدف الأول. ورفض المهاجم المصري، الاحتفال بالهدف مكتفيًا برفع يده للسماء، احترامًا لمشاعر ناديه القديم، حيث قضى بين جدران تشيلسي عام 2014 تحت قيادة مدربه الأسبق جوزيه مورينيو، قبل أن يتنقل بين أندية فيورنتينا، وروما، وأخيرًا ليفربول. كما أنَّ صلاح، رفض الاحتفال حفاظًا على مشاعر المصريين، بعد مقتل 235 شخصًا في عملية إرهابية استهدفت مسجدًا في سيناء، شمال شرق مصر. ورفع محمد صلاح، رصيده إلى 10 أهداف، ليبقى على صدارة هدافي البريمييرليج، هذا الموسم.