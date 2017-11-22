إختتام المهرجان العالمي لأفلام الجبال ونافذة حول عالم مثير ومشوق

أول نمساوي يتسلق قمة إيفرست يرأس الملتقى منذ 31 عاماً

بدل رفو

الجبل وسحره وحضارات غريبة وثقافات الشعوب وابطال العالم في عالم الجبال والتزحلق والتسلق نقطة التقاء الحدث السنوي الكبير في المهرجان العالمي للجبال والذي يقام سنويا في مدينة غراتس النمساوية في شهر تشرين الثاني .اقيم هذا العام من 14 ـ 18 تشرين الثاني بدورته 31 وبهذا يعد من المهرجانات التاريخية للبلاد وللعالم .تقدمت افلام كثيرة للمشاركة في المهرجان من دول مختلفة وتم اختيار 136 فيلما.

وقال رئيس المهرجان(روبرت شاور) امضيت الصيف كله في مشاهدة الافلام.عرضت الافلام في اليومين الاوليين في دار سينما (شوبارت)في ثلاث صالات سينمائية لينتقل بعد ذلك الى وطن المهرجان وهو صالة المؤتمرات وعدة صالات في احدى اقدم البنايات التاريخية في المدينة القديمة والتي تعد ضمن ارث (اليونسكو).توزعت افلام المهرجان مابين التسلق على الصخر والتزحلق على الثلج والاستكشافات والرحلات والثقافات الغريبة وبعد عرض الافلام يتحدث ابطالهم للمشاهدين عن مغامراتهم في سبيل ابراز اعمالهم بالصورة الرائعة. تشكلت هيئة تحكيم الافلام لنيل الجوائز من شخصيات وابطال لهم التجارب في عالم الجبال والفن ومنهم (روبرت فينكلر) وقد درس الفنون الجميلة في فيينا وحاز على جوائز عالمية في العالم وسافر بكاميرته الى العالم بالاضافة الى ( ادور زيمارمان) من المانيا و(كارل ايرنلي) من النمسا.سنحت لي الفرصة لحضور المؤتمر الصحفي للسيد (روبرت شاور) رئيس المهرجان والذي شكر بدوره رعاة المهرجان وعلى مسيرة المهرجان الطويلة في ان تكون غراتس قبلة اشهر متسلقي الجبال في العالم وتحدث عن الافلام المشاركة ايضا.اعلام المهرجان ترفرفت على قمة جبل القصر وفي المدينة القديمة وبصورة مكثفة.

الافلام المشاركة

فيلم ـ تطلعات على جبل بامير..يعد الفيلم ضمن افلام الجبل والطبيعة، فيلم فرنسي استغرق عرضه 53 دقيقة من شد الانفاس والرحيل بالمشاهد الى اجواء ساحرة في رحلات بدراجاتهم عبر الانهار والجبال في جبال بامير في اسيا الوسطى..ثلاثة اصدقاء من عشاق المغامرات والشعوب وفي رحلة ولقاءات بالناس والجبليين والبدو في الجبال والوديان وتعد الرحلة للفرنسيين بانها نقطة التقاء الانسان بالاخر ونقل حقيقة البلدان والشعوب ويعد ايضا نافذة لاب وفن الرحلات.

افغانستان والنمسا.. حكايات اللاجئين ومدى اندماجهم بالنمساويين هو فكرة فيلم (الزلاجون وفرسان الشرق)..اربعة نمساويين واربعة افغان وعملية تبادل مابين الفريقين،النمساويون يعلمونهم التزحلق على الثلج والافغان يعلمونهم الفروسية وعادات وتقاليد الفرسان الافغان والرياضة الشعبية وهي رمي الخروف او جلدة وسباق الفرسان صوبه والفيلم يهدف الى التبادل الثقافي والتعايش السلمي على ارض النمسا مابين الشعوب والاقوام! بعد انتهاء الفيلم تحدث المخرج النمساوي(ميخائيل فريديريك) والذي كان فيلمه ضمن الحضارات والشعوب بانه يحاول دائما ان يبتكر افكارا جديدة في اعماله واشتغرق الفيلم 44 دقيقة.

فيلم (مائيا وماوا في البرية) للمخرج الالماني (فرانك فاوستل) واستغرق الفيلم 27 دقيقة ضمن افلام الشعوب والثقافات ورحلة الى قلب افريقيا،حكاية صديقان يعيشان معا في شرق افريقيا وبعيدان عن التمدن والحضارة ويعيشان في الكهوف والجبال والحياة الاولى للبشر على سطح الارض ويكرهان القيود ويقتاتان من ثمار الطبيعة ويحاول المخرج ان ينتقل بالمشاهد الى عادات وتقاليد افريقيا البدائية والاجمل نهاية الفيلم ووقفتهما على شاطئ البحر حين قالا سنعيش احراراً وسنموت سعداء..!!

فيلم اسطورة طفل الذئب للمخرج الالماني (جينز مونات)ـ بعيداً عن الحكايات والاساطير فالموضوع يطرح قصصاً للاطفال الذين يعانون من انعدام روح الاندماج والتاقلم والكلام. فيلم وثائقي يعرض حياة (كيبلينغ) صاحب كتاب الادغال والذي يعد بدوره من اشهر كتاب الشباب ويعرض الفيلم مشاهداً بسحر رائع من خلال بطله(موكلي) بالاضافة الى الحالات التاريخية لاطفال الذئاب في الحياة والذين عاشوا في الادغال.

البقر الصيني

فيلم البقر البري ـ الصين البرية ،فيلم الماني للمخرج (يان كيرخوف) واستغرق 45 دقيقة ورحلة الجري وراء البقر البري في السهوب الصينية وكذلك في جبالها وقد واجه فريق العمل الكثير من المصاعب نتيجة رخص التصوير .

البقر الصيني يعيش في المناطق التي تقع على ارتفاع 6000 متر فوق مستوى سطح البحر ويزن البقر طنا كاملا ويقول الصينيون بان مستقبل ارضهم يعتمد على هذا البقر لكنه مهدد..! فيلم مشوق ونافذة شوق لعشق جبال وطبيعة البدو والجبليين في هذه المناطق.

فيلم نهر برامابوترا المقدس ـ من النبع لغاية الاخدود ،فيلم للمخرج النمساوي (كلاوس فايختين بيركر)..تنتقل الكاميرة النمساوية الى اروع الاخاديد سحرا وقدسية وجمالا ويجري فيه النهر المقدس (برامابوترا) ولصعوبة الوصول الى بعض الاماكن في الاخدود استعان المخرج بطائرات من غير طيار كما حدثني المخرج وكذلك اطلالة المعابد الهندوسية الواقعة على جوانب النهر وفي الاماكن المرتفعة ويعد الفيلم ضمن افلام الطبيعة والحضارات وتم تصويره على ارتفاع 5000 متر فوق مستوى سطح البحر ويقع النهر مابين الهند وقارة اسيا.

فيلم اصل التزحلق على الثلج ..للمخرج السويسري (فولفيو مارياني و ماريو كاسيلا) ورحلة الى عرض سلسلة اعمالهم حول الشعوب وعاداتهم وتقاليدهم الجبلية والى الاماكن التي حكمها السوفيت وبعضها مازالت مهجورة والرحلة هذه المرة الى(قرقيزيا )من اجل الوصول الى اصل التزحلق على الثلج والزلاجات الخشبية التي يتم عملها هناك وتبدا المنافسات في التزحلق بالزلاجات الخشبية وكذلك التطرق على المنافسات وابراز الوجه الحقيقي للجبليين في تلك المناطق النائية وكذلك حياتهم مع الصقور والنسور ولان في هذه المناطق تكثر الصقور ويتم تدريبهم جيدا من اجل اقتناص الفريسة للصياد وعائلته. على هامش المهرجان خصصت ادارة المهرجان جوائزاً لهواة التصوير الفوتوغرافي وتم توزيع الجوائز خلال الفواصل ما بين عرض الافلام.

فيلم (امابلام ـ الجبل المقدس)وتجربة فريدة لاشهر متسلق جبال في العالم على الاطلاق لاخراج فيلم (راينهولد ميسنير) واستغرق الفيلم 46 دقيقة من التشويق والاثارة والفيلم قصة حقيقية من ماساة الجبل وماتعرض له المتسلقون في جبال النيبال وترجع الاحداث حيث المخرج احد ابطال القصة لعام 1961 وثلاثة متسلقين من نيوزيلندا وامريكا وبريطانيا يتعرضون لانهيار جليدي ويؤدي الى مقتل احدهم وجرح البقية بجروح عميقة ومخرج الفيلم (ميسنير) كان ضمن الفريق ولكن في معسكر الاساس ويتم عملية انقاذ سريعة ولغاية اليوم تتحدث الاخبار بانه كان غضب الآلهة على المتسلقين من تسلقهم الجبل المقدس وقد اعتمد المخرج على الشخصيات الرئيسية في فيلمه التوثيقي بالاضافة الى اشرطة الصوت الحقيقية..فيلم مثير للغاية

مخرجون وجوائز

مخرجون من39 دولة شاركوا بافلامهم في المهرجان ومن هذه الدول: كندا ،الولايات المتحدة الامريكية، النمسا، بريطانيا،نيوزيلندا ،استراليا، فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، سويسرا، سلوفاكيا، التشيك، ايرلندا، كرواتيا، فنلندا، روسيا، بولونيا.

وفي الليلة الاخيرة تم توزيع 6 جواز كبيرة على الافلام الفائزة بكاميرة الالب الذهبية والجائزة الكبرى من كراند بريكس وتم عرض الافلام الفائزة ثانية بحضور كثيف لعشاق السينما والجبل والسياسة والثقافة والاعلام.

وبهذا تودع النمسا مهرجانا مثيرا ومشوقا ويعد دفء مدينة غراتس في امسيات تشرين الباردة ويظل رئيس المهرجان ( روبرت شاور) دائما الرقم الصعب في عالم الجبال بامتياز.