(الزمان) تروي حكايات الهلع والخوف ليلة الأحد الفريدة

خبراء:تحرّك الصفيحة العربية وإصطدامها بالإيرانية

والتركية وراء وقوع الهزة الأرضية

المحافظات – مراسلو(الزمان)

قضت الاسر في بغداد وعدد من المحافظات مساء الاحد ليلتها في الشوراع والساحات العامة عقب الهزة الارضية التي ضربت مدن العراق من شماله الى جنوبه اضافة الى دول اخرى من بينها ايران والكويت ولبنان. وشعر الاهالي في معظم المحافظات خصوصا المحافظات الحدودية مع ايران بالزلزال, وتم تسجيل اضرار بشرية ومادية مع سقوط دور سكنية وتكسر الزجاج وتضرر بعض المباني وانقطاع مؤقت في التيار الكهربائي والاتصالات الهاتفية مع شيوع حالة الذعر والهلع في تلك الاقضية وأعلنت وزارة الصحة عن الحصيلة النهائية للحادث الذي لم يشهد العراق له مثيلا. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم تسجيل 8 حالات وفاة و535 جريحاً, منها سبع وفيات في كردستان وحالة وفاة واحدة في مستشفى جلولاء العام في محافظة ديالى), وأشار الى (تسجيل إصابة 321 شخصاً في كردستان و170 في ديالى و44 في كركوك تراوحت مابين ارتفاع ضغط الدم بسبب الهلع والخوف), مشيرا الى (إستعداد الوزارة وملاكاتها وتهيوئها لأي إحتمال وبحسب خطة معدة مسبقا لأي طارئ), وتابع البدر ان (الوزارة استنفرت مؤسساتها كافة وهي تتابع الموقف بالتواصل مع دوائر الصحة في بغداد والمحافظات حرصاً على امن وسلامة المواطنين). فيما قدرت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل قوة الهزة بـ7 درجات ونصف على مقياس ريختر. وكانت بغداد قد تعرضت لأول هزة ارضية في تاريخها في الثاني والعشرين من تشرين الثاني 2013 وبلغت قوتها 5.3 درجات بمقياس ريختر وقد شهدت محافظات بابل والنجف وواسط والديوانية وديالى وكركوك والسليمانية هزات مماثلة وشعر بالهزات غالبية العراقيين في جميع انحاء العراق بسبب الهدوء وسكون الليل. وقال قسم الرصد الزلزالي في هيئة الانواء الجوية أن (الهزة كانت ارتدادية ضربت مناطق قصر شيرين في ايران، امتدت الى قضاء كلار بالسليمانية وخانقين في ديالى). وشهد ظهر اليوم المذكور وقوع اربع هزات ارتدادية ضربت قضاء خانقين في ديالى وبعض مناطق كركوك للمرة الثانية خلال ساعات بقوة ثلاث درجات على مقياس ريختر. ودعا المنبئ الجوي الاقدم في مطار محافظة البصرة الدولي صادق عطية المواطنين الى عدم الخوف، مؤكدا زوال خطر الزلزال. وقال عطية على موقع التواصل الاجتماعي انه (لا يوجد اي داع للخوف بعد حدوث الزلزال، ومن يقول ان هناك هزة في الساعة 12 ليلا فهو خبر كاذب), واضاف ان (الارتدادات التي حدثت ضعيفة واقل قوة وخطورة، ولقد تجاوزنا مرحلة الخطر). وسجلت الهيئة حدوث هزة ارضية في منطقة بنجوين التابعة لمحافظة السليمانية بمقدار 7.6 ريختر وامتدت آثارها لتشمل عموم المحافظات. من جانبه اكد مسؤول الرصد الزلزالي عبد الكريم عبد الله تقي عدم وجود توقعات بتحديد وقت ومكان حدوث الهزات الارضية, مشيرا الى ان مصدر الهزة هو ايران وضربت مناطق دربنديخان وخانقين والسليمانية وارتدت الهزة لباقي المحافظات العراقية .وقال تقي لـ(الزمان) امس ان (مصدر الهزة كان على الحدود العراقية الايرانية بالتحديد شمال غرب منطقة كرمنشاه تلك الاقضية وبالتالي فأن امواج الهزة تتجه الى جميع الاتجاهات ومن ضمنها المحافظات العراقية وكلما ابتعدنا عن مركز الهزة يكون تأثيرها اقل), واضاف ان (الهزة استمرت بمدد متفاوتة حسب قرب او بعد المحافظة عن الهزة وقوتها 7,2 على مقياس ريختر وسببت اضرارا مادية وبشرية كبيرة وان اسباب الزلازل تعود الى تحرك الصفيحة العربية بين مدة واخرى واصطدام بالصفيحتين الايرانية والتركية وحدثت اجهادات على صخور المنطقة ويحدث زلازل), نافيا (وجود مراصد زلزالية ليس في العراق فحسب وانما في جميع العالم لا يمكن التنبوء او التوقع بحدوث الزلزال).

الدفاع المدني وشروط السلامة

وكانت مديرية الدفاع المدني قد أهابت في بيان (بالحذر والابتعاد عن المباني حال استشعار الهزة، وتثبيت الاجهزة والادوات القابلة للسقوط وفصل التيار الكهربائي واحكام اغلاق اسطوانات الغاز وبالنسبة لمن يقود العجلة اثناء حدوث الهزة الابتعاد عن الجسور والتقاطعات وحافات الانهر). فيما اعلنت وزارة الداخلية عن ان عدد ضحايا الزلزال بلغ مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 321 جريحاً في اقليم كردستان, وقال الناطق باسم الوزارة العميد سعد معن في بيان مساء الاحد انه (وبعد الاتصال بعمليات الصحة أبلغتنا بمقتل سبعة وإصابة 321 شخصا في اقليم كردستان), مشيرا الى (تسجيل 190 حالة هلع في محافظة ديالى و26 حالة مشابهة في محافظة صلاح الدين). من جانبه اعلن وزير الموارد المائية حسن الجنابي، عن ان السدود المائية في العراق لم تتأثر بالهزة الأرضية. وقال الجنابي في صفحته على الفيسبوك، ان (التقارير الأولية من مواقع السدود في الموصل وحديثة ودوكان ودربندخان وحمرين والسداد الاخرى مطمئنة اي لايوجد شيء واضح يشير الى خطر وان المشغلين مستنفرون في حال حدوث اي شيء او ملاحظة اي خطر), وأضاف ان (إنزلاقات في الجبل المجاور لمنشأ سد دربندخان قد حدثت وسقطت قطع أحجار وأنقاض في المسيل المائي للسد، وانهارت بعض البيوت المجاورة), واوضح الجنابي ان (سد دربندخان أقرب منشأ لمركز الهزة الارضيّة ولسنا متأكدين حاليا بسبب الظلام من حجم الانزلاقات، لكن المطمئن ان سد حمرين وهو أسفل سد دربندخان بوضع جيد), وتابع ان (مدير سد الموصل، ابلغني انه قام مع ملاكات السد وبمرافقة اعضاء فيلق المهندسين الامريكييين بتفتيش جسم سد دربندخان في الموصل ونفق التحشية ومراقبة المتحسسات), واشار الى (عدم وجود شيء مثير للشك بكل القراءات التي سجلت ولا في المناطق التي تمت معاينتها). الى ذلك دعا وزير زراعة كردستان عبد الستار مجيد المواطنين الى الابتعاد عن السد ، عازيا السبب الى تعرضه لأضرار جراء الزلزال. وقال مجيد في بيان امس إن (السد تعرض للاضرار نتيجة الزلزال وان الفرق المختصة تدرس حجم الأضرار حاليا).ففي منطقتي دربندخان وكلار التابعتين للسليمانية حيث أسفرت الهزة عن مصرع خمسة أشخاص، في حين أصيب 50 شخصا بمحافظة أربيل، وفقا لمصادر رسمية.وفي محافظة كركوك، استقبلت دائرة الصحة ثلاث حالات لمصابين في الأقسام الداخلية بجامعة كركوك، حيث تم نقلهم بسيارات الإسعاف لتلقي العلاج.وفي ديالى سجلت حالة وفاة واحدة نتيجة ارتفاع في ضغط الدم، كما تعرض 200 شخص، معظمهم كبار سن، إلى الإغماء. ووجهت إدارتا السليمانية وحلبجة، بتعطيل الدوام الرسمي امس الاثنين، على خلفية الهزة والأضرار الناجمة عنها.وعلى الصعيد نفسه وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي بمتابعة أوضاع المواطنين واحوالهم للاطمئنان على سلامتهم. وقال بيان لمكتبه امس ان (التوجيهات صدرت من قبل العبادي لفرق الدفاع المدني والمؤسسات ذات العلاقة فور حدوث الهزة الارضية بالحفاظ على ارواح المواطنين وان هناك متابعة مكثفة من قبل العبادي للآثار التي ترتبت جراء الهزة الارضية وانه يتمنى السلامة لجميع المواطنين). وأعلن وزير الصحة في إقليم كردستان، ريكوت حمه رشيد، عن حصيلة ضحايا الزلزال بلغت سبعة قتلى، حيث لقي أربعة أشخاص في دربنديخان، واثنان في كرميان، وآخر في السليمانية مصارعهم. وقال في تصريح امس ان (من بين القتلى الأربعة، اثنان من القومية العربية هما امرأة وطفل), واضاف أن (عدد المصابين في الاقليم جراء الهزة الارضية بلغ 321 شخصاً نقلوا إلى المستشفيات جراء إصابتهم بجروح أو حالات الهلع وأن 120 من الذين نقلوا إلى المستشفيات كانوا يعانون من الإغماء والهلع، فيما تلقى 201 جريحاً إصابات معظمهم طفيفة العلاج في مستشفيات الإقليم). واكد تقرير أولي دولي عن هيئة المسح الجيولوجي الامريكية ان (الزلزال الذي حدث ليل الأحد وشعر به العراق ودول والخليج والشرق الاوسط بلغت قوته 7.3 درجات على مقياس ريختر وبعمق 10 كيلو مترا), واضاف ان (موقع الزلزال كان داخل حدود ايران على خط عرض 45.8 طول و 34.8 عرض) محذرا من (الهزات الارتدادية التي لا يعرف وقتها).

تركيا ترسل مساعدات

وجددت تركيا وقوفها إلى جانب العراق بكل إمكانياتها , وقد بدأت بالتحرك من أجل تلبية احتياجاتهم وأرسلت أول قافلة مساعدات إنسانية عاجلة.وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في بيان امس ان (تركيا تقف إلى جانب سكان العراق الشقيق بكل إمكانياتها؛ وقد بدأت فعليًا بالتحرك من أجل تلبية جميع احتياجاتهم وأرسلت أول قافلة مساعدات إنسانية عاجلة), واضاف (أود أن يعلم إخوتنا منكوبي الزلزال في العراق أن تركيا تقف إلى جانبهم بكل إمكانياتها، بدأنا التحرك من أجل تلبية جميع احتياجات الشعب العراقي الشقيق من مستلزمات طبية ومواد غذائية، وأرسلنا موكب المساعدات الأول), مؤكدا ان (بلاده شعرت بألم الشعب العراقي الشقيق الناتح عن الزلزال، وأنها سيرت فوراً مساعدات طبية وإنسانية عاجلة) متمنيا (الشفاء العاجل للجرحى، والرحمة من الله لكل من فقد حياته). وقالت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية في بيان امس ان (الهزة الارضية التي شعر بها سكان الكويت بلغت قوتها بين 4 الى 5 درجات على مقياس ريختر وهي توابع زلزال ضرب الحدود العراقية الإيرانية بقوة 7.5 على مقياس ريختر). من جانبها اعلنت وزارة الكهرباء عن ان منظومة الكهرباء الوطنية لم تتأثر بالزلزال. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس في بيان امس ان (الوزير قاسم محمد الفهداوي، وجه باستنفار ملاكات الوزارة في مديريات التوزيع العامة في بغداد والمحافظات لإعادة المغذيات التي قد تتوقف نتيجة الزلزال، الى جانب استنفار الملاكات العاملة في مديريات نقل الطاقة الكهربائية ومديريات الانتاج، فضلا عن إسناد دوائر امانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات، ومنح الاولوية لتجهيز الطاقة الكهربائية الى الدوائر الخدمية والمستشفيات، في حال تعرض البلاد لزلازل قد يكون تأثيرها اكبر). وناشد المدرس (المواطنين بتوخي الحيطة والحذر من التعامل مع شبكات توزيع الطاقة الكهربائية، واللجوء الى فرق الصيانة في حال حدوث عوارض فنية وقطوعات من اجل الحفاظ على حياتهم، مهيباً بهم بالاتصال الفوري بقطاعات الصيانة وحسب المواقع الجغرافية، أو الاتصال بأرقام الشكاوى للإخبار عن أي عارض فني بسبب هذه الظروف، ليتسنى لفرق الصيانة اتخاذ اللازم).وشهدت ديالى كبقية المحافظات بالهزة الارضية حيث شعر بها المواطنون في معظم اقضية ونواحي المحافظة وقصباتها خصوصا في المناطق الحدودية مع ايران . وقال رئيس المجلس البلدي لقضاء خانقين سمير محمد نور لــ(الزمان)، انه (لم يتم تسجيل اضرار بشرية ومادية ، ماعدا اصابة 6 اشخاص من جراء التدافع بإصابات طفيفة نقلوا على اثرها الى مستشفى خانقين وحالتهم الصحية حاليا جيده ، كما حدثت اضرار في جامع ابو حفصة في مركز القضاء كونه من اكبر الجوامع حيث تضرر راس المنارة ، ما ادى الى سقوطها على قبة الصحن الذي تضرر هو الاخر، اضافة الى تضرر عدد من بعض الدور والبساتين العائدة للمواطنين ذات البناء القديم) ، مشيرا الى ان الهزة هي الاقوى من الهزات التي شهدها القضاء للأعوام 2013 و 2014) . وفي ناحية جلولاء قال مصدر لــ (الزمان)، ان (الهزة تسببت بتحطيم وتضرر بعض المباني وانقطاع التيار الكهربائي وتسببت في حالة من الذعر والهلع في نفوس المواطنين والمناطق المجاورة) . من جهته قال مدير اعلام صحة المحافظة فارس العزاوي لــ( الزمان) امس إن (مستشفى بعقوبة التعليمي أستقبل 30 حالة اغماء على أثر الهزة الارضية و أن (هناك عددا من مستشفيات المحافظة الاخرى قد استقبلت حالات اغماء ايضا). من جانبه قال مدير موارد المحافظة مهند المعموري لــ (الزمان) أمس إن (الفراغ الخزين في بحيرة حمرين يصل الى ملياري متر مكعب بالوقت الراهن وهو قادر على استيعاب مياه سد دربندخان ضمن حدود السليمانية في حال حدوث اي طارئ). واضاف ان (وضع سد دربندخان بعد الهزة الارضية ستحدده لجنة فنية رفيعة من وزارة الموارد المائية)، مطمئنا الاهالي الذين يسكنون على ضفاف نهر ديالى بان (الوضع تحت السيطرة) .

حالات الذعر بين المواطنين

وعرضت وكالات انباء عالمية فيديوهات عن حالات ذعر وهروب جماعي للمواطنين خلال الهزة كما نقلت من السليمانية رد فعل رواد احد المقاهي لحظة وقوعها ويلاحظ اصابة الجالسين في المقهى بالذعر واسراعهم بالفرار وبادر احدهم بكسر الواجهة الزجاجية وخرج منها. واوقفت هيئة التقاعد العامة بعض دوائرها في العاصمة بغداد بعد تضررها من الهزة الأرضية. وقرر رئيس هيئة (إيقاف العمل ببناية التقاعد في ساحة الوثبة وبناية الشهداء في الباب الشرقي وعدم استقبال المراجعين لغرض إجراء الفحوصات الهندسية وتقويم الأضرار والتأكد من سلامة المباني نتيحة الهزة). ومن المقرر ان يستأنف العمل في المبنيين اليوم الثلاثاء وقال شهود إن (منزلين في منطقة دور الضباط ومدينة الصدر في بغداد انهارا بالكامل جراء الهزة الارضية وأن اهالي تلك المنطقة وبقية مناطق بغداد ابلغوا الدوريات الامنية بحدوث شقوق او تصدعات في جدران منازلها), واضافوا ان (اهالي مناطق الكفاح والسنك توجهوا الى ساحتي الوثبة والتحرير تحسبا من سقوط مباني منازلهم القديمة)، مشيرين الى أن (جدران مبنى تابعا الى دائرة االتقاعد في ساحة الوثبة تعرض الى التشقق، فضلا عن تحطم زجاج مول النخيل). و في ذي قار استقبل مستشفى الحسين ومستشفيات مدن المحافظة في اعقاب الهزة 27 حالة اصابة بسيطة تعرضوا لها في منازلهم والشوارع. وقال معاون مدير عام صحة المحافظة عبد الحسين الجابري لـ(الزمان) أمس ان (مستشفى الحسين ومستشفيات المحافظة كانت قد استقبلت 27 حالة اصابة تعرض اصحابها لاصابات خفيفة لا تستوجب الرقود قبل ان يتلقوا العلاج السريع). وفي تطور لاحق سجلت الهيئة في المحافظة امس الاثنين هزة هي الاولى التي تشهدها الناصرية منذ العام 1990. وقال رئيس الهيئة علي طارق في تصريح امس ان (المواطنين في جميع مدن المحافظة شعروا بالهزة ، وهي الاولى التي تضرب الناصرية منذ 27 عاما). واضاف ان (الهيئة لم تسجل حتى الان قوة الهزة، وستعلن عنها حال تحديد قوتها عبر اجهزة الرصد). وقال مدير عام الانواء في كردستان فاضل ابراهيم لـ (الزمان) أمس أن (محافظات الاقليم شهدت مجموعة هزات ارضية في ساعات متفاوتة من ليلة امس فكانت محافظة حلبجة قد شهدت اولى الهزات في الساعة الثامنة والدقيقة الخامسة والثلاثين هزة ارضية بدرجة 5،4 على مقياس ريختر لتعقبها اشد هزة ارضية تشهدها محافظات الاقليم للمرة الاولى في تاريخها حيث جاءت في تمام الساعة التاسعة والدقيقة الثامنة عشر ليلا لتسجل 3،7 درجة),وقال ان (مركز الهزة كان في الحدود بين كردستان وايران مشيرا الى حدوث اهتزازات ارتدادية بحدود 50 هزة ولكن بدرجات أقل), حسب وصفه. فيما قال مدير الدفاع المدني في اربيل العميد شوان عبدالقادر عزيز أن ليس هنالك خسائر بشرية او مادية او اضرارا تذكر فيما اعدت مديرية الدفاع المدني وبعد تلقيها معلومات اولية من الرصد الزلزالي بحدوث زلزال ارضي اعدت 16 فرقة موزعة بين مركز المحافظة للانقاذ بكل اجهزتها ووسائلها كما اسهمت بلدية المحافظة بتأمين الشفلات لتدارك اية حالة من الاضرار بالمباني وتم كذلك تهيئة فرق عديدة للاسعافات الاولية فيما اسهمت مديرية شرطة النجدة وتعاونت مع فرقنا من أجل تقليل الاضرار) .مشيرا الى ( استقبال المستشفيات لما يقرب من 50 حالة بسبب هول الصدمة والتي نتجت عنها اختناقات بسبب الاوضاع النفسية).

ضحايا مدن ايرانية

وفي ايران ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم كرمنشاه إلى 164 قتيلا و1684 جريحا، وإعلن الحداد ثلاثة أيام في الإقليم المنكوب.فيما دعا المرشد الأعلى في ايران علي الخامنئي ، جميع المسؤولين الى بذل أقصى جهودهم لمساعدة المتضريين من الزلزال الذي ضرب كرمنشاه.وقال خامنئي في بيان امس إنه (يعرب عن بالغ الأسف والحزن لضحايا الزلزال من القتلى والجرحى من المواطنين الايرانيين). داعيا جميع المسؤولين الى (بذل أقصى الجهود فورا لمساعدة المتضررين خصوصا العالقين تحت الأنقاض وقوات التعبئة والحرس الثوري والجيش الى البدء بسرعة وانتظام بعمليات رفع الأنقاض وإسعاف الجرحى).

و شدد على (جميع الأجهزة الحكومية العسكرية وغير العسكرية أن تبذل أقصى جهودها لمساعدة المتضررين وعوائلهم).ويذكر أن الزلزال الذي ضرب غرب إيران بقوة نحو 7,3 درجة، شمل مناطق واسعة من إيران والعراق، شعر به أيضا سكان دول أخرى في المنطقة، منها تركيا، والكويت، والسعودية.وهرعت فرق الطوارئ الإيرانية إلى المناطق المتضررة، فيما أصدر الرئيس الايراني حسن روحاني الإيعازات اللازمة لإغاثة منكوبي الزلزال. وترك كثير من الناس منازلهم في مناطق واسعة من إيران والعراق، خوفا من انهيارها على رؤوسهم، وفضلوا المبيت في الشوارع تحسبا لهزات أخرى. وتعرضت إيران لهزة أرضية جديدة في منطقة قصر شيرين الحدودية مع العراق وكانت قوتها 4.4 على مقياس ريختر.وقال مركز رصد الزلازل الإيراني في بيان امس إن (هزة أرضية جديدة، بقوة 4.4 على مقياس ريختر، ضربت منطقة قصر شيرين الحدودية في إيران). وأعلنت السلطات المحلية الايرانية عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مدن محافظة كرمنشاه الايرانية المحاذية للحدود العراقية الى 207 قتلى واصابة اكثر من 1600 آخرين.

وقال المتحدث باسم منظمة ادارة الازمات في ايران بهنام سعيدي في تصريح امس ان (عدد ضحايا الزلزال ارتفع الى 200 قتيلا واصابة 1668 غالبيتهم من محافظة كرمانشاه ). وكان زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر ضرب مدن محافظة كرمنشاه الايرانية المحاذية لمدينة السليمانية في العراق وأسفر عن عشرات الضحايا كما شعرت به دول مجاورة

توقعات بتفجير أمريكي لقنبلة نتروجينية تحت مياه الخليج العربي

مشاهد واقعية ومواقع التواصل تسخر من الهزة الأرضية

بغداد ــ داليـا أحمـد

سخرت مواقع التواصل الاجتماعي من الهزة الارضية التي شهدتها معظم محافظات العراق التي خلطت بين الصدمة والرعب والخوف والضحك بين اغلب الشباب لتروي حكاية 50 ثانية في ليلة من ليالي بغداد وسط توقعات الاخرين بفعل امريكي في تفجير قنبلة نتروجينية تحت مياه الخليج او عن عبر نظام هارب لإحداث الظواهر الطبيعية .

مشاهد الواقع

حاول اغلب المواطنين الاتصال بذويهم وهم خارج المنازل للاطمئنان عليهم وكيف شعروا بالهزة الارضية لكن منهم من لم يتمكن من ذلك لانقطاع شبكات الاتصال , واخرون يحملون روح السخرية والفكاهة حينما قاموا بتصوير مشاهد المواطنين وهم يهربون من المولات والمقاهي واخرى تصور سقوف المنازل ومصابيحها المتراقصة بينما هرع اغلب سكان العمارات الى مغادرة البنايات , فمنهم من يرتدي قميصه راكضا على سلم العمارة ومنهم من توجس خيفة ليرى نفسه متزحلقا لاسفل السلم , تلك المشاهد حدثت على ارض الواقع شهدتها ليلة من ليالي بغداد لتروي لنا حكاية جديدة وغريبة بزمان جاء بكل جديد في 50 ثانية باتت حكاية يرويها كل من مر بتلك الحالة التي خلطت الخوف والصدمة والضحك , فكيف لها ان تجتمع بثوان معدودة ؟

مواقع التواصل

كالمعتاد ان الشباب يبحثون عن الترفيه في مواقع التواصل الاجتماعي الذي يرونه متنفسا بل يهدفون لزرع البسمة على شفاه الاخرين , اذ كتبت المواطنة ام علي على حسابها الخاص بأن (طفلها الذي لم يتجاوز 4 سنوات قد خيل له بأن الرجل العملاق وهو من الشخصيات الكارتونية قد جاء وبأن خطواته هي مصدر تلك الهزة). بينما عبر الشاب احمد صفد بمنشوره عن (هرعهم من المقهى وترك النراكيل وكأنها مهيئة للأشباح لا للبشر), ويتابع (انتابنا الخوف حينما شاهدنا العجلات المركونة تتحرك وكأن هناك من يقودها ممازحا), فيما قام الشاب مرتضى بالاشارة الى رفاقه متسائلا (احزروا من هو الشخص الذي ظن بأنني اقوم بهز كرسيه وحينما علم بأنها هزة ارضية فر خارج المطعم تاركا عشاءه ثم طلبت منه العودة لاكماله اختصرها بقول (قد شبعت) برأيكم ما سبب شبعه ونحن في بداية الأكل ؟). اما الشاب منتصر علي فقال ( لمن لم يشعر بالهزه الارضية عليك ان تذهب الى اعدادات ضبط المنزل وتغيره من الصامت الى العام وسيشاهد هزة لم رد عليها احد, وعلى طاولة العشاء كان يسكت جوعه الشاب حسن عبد حيث قال (إذا بصحن السمكة يهتز فحسبت بأنها مازالت على قيد الحياة), وفتاة اخرى قد تناولت قدحا من عصير الكوكتيل ومن الشرفات الاولى ظنت بأن (هناك نوعا من المخدر قد وضع لها لو لا ان هرع اخواتها نحوها واخبرنها بأن هزة ارضية قد حدثت), وردت عليها الشابة الملقبة نفسها بوردة الربيع بأن (والدها يحرص عليهم كل الحرص فحينما حدثت الهزة ذهب مسرعا الى خارج المنزل واذا به يقفل الباب حتى لا يرانا احد). اما اكثر ما اعتمد عليه في المنشورات والتعليقات لدى صفحات الشباب هي (دعوات للفتيات بوضع مساحيق التجميل قبل ان تدق ساعة منتصف الليل لتوقع الخبراء حدوث هزة اخرى وخروجهن الى الشوارع من دون مساحيق سيشكل رعبا يضاف للهزة الارضية), والغريب في الامر هو انتشار الصور والمقاطع الساخرة بعد ساعة واحدة من الحدث , فهناك من صمم صورة لخارطة العراق وهي ترتدي ثياب الرقص لافتين الى انها هزة رقص صغيرة للتعويض عن المأساة والحزن المتكرر , ومقطع كارتوني لسرير يهتز كأمواج البحر يوصف ماحدث بالعراقيين واخر لإمرأة بدينة تسقط ارضا وهي تتزلج لتكون سببا في حدوث الهزة واخرها مقطع لشاب يبدو وكأنهم طلبة في الاقسام الداخلية لاحدى جامعات العراق ويدخل متجسسا ليهز سرير رفاقه ذا الطابقين وهم نائمون بينما يستيقظون فزعا وهم يتلفظون بالشهادة والتوحيد ثم يطاردونه من اجل ان ينالوا منه لمقلبه الساخر.ولفطرة الاجيال السابقة كانت لعجوز كبيرة السن ومضة بسمة حينما نشر الشاب علي حامد على حسابه الخاص قائلا : قد اتصل والدي بجدتي ليطمأن عليها واذا بها تقول ظننت بان خزان الماء قد فاض, وعبر الشاب عباس حميد عن موقف وهو يقول حدث اضحكني ثم احزنني لإمرأة كبيرة في السن إتصلت بولدها ونحن نستقل سيارة (الكيا) ويخبرها بأنه في العمل وإذا بعلامات التعجب والاستغراب تملأ وجهها وردها بسؤال هل هناك دوام رسمي لهذا اليوم ؟.

تحليل وتفسير

لكن ما عبر به بعض الاكاديميين والمحللين في اختصاصات علمية عبر صفحاتهم الخاصة بتفجير قنبلة نتروجينية بفعل امريكي تحت مياه الخليج العربي لتكون تجربة وقياس مدى تأثيرها وهي تحت الماء فكيف لها وهي على سطح الارض ؟ وربما تعمدت فعل ذلك لتحدث في دولة ايران والعراق نوعا من الارهاب لكن بصيغة اخرى وكأنه فعل الطبيعة وربما تحكمت بالحدث عبر نظام هارب لإحداث الظواهر الطبيعية !