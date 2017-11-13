أداء وصوت بيدر البصري يبهر جمهور أمستردام

طير الذهب عراقي النكهة أوربي المستوى

فائز جواد

ليس الحفل الاول ولا الاخير الذي ينفرد فيه الصوت العراقي الشجي للفنانة بيدر البصري المقيمة في هولندا وهي تؤدي الاغاني والالحان العراقية مع كبار الموزعين الموسيقيين من العراق واروبا بتوزيع موسيقي عالي الجودة يبهر كل من حضر الحفل في كل مرة يسجل نجاحا فوق الناجح وحضورا متميزا من جمهور غالبيته من النخب الفنية المثقفة عربا واجانب ،

وبشهادة نقاد تابعوا حفلات البصري مركزين على ادائها المتوافق مع التوزيع للفلرقة الموسيقية الكبيرة والتي لحنها والدها الدكتور الموسيقار حميد البصري الذي لاتخلو من اللمسات وخيوط الجنوب العراقي وماقدم لنا من روائع غنائية موسيقية سجلت حضورا عربيا ودوليا ، واليوم يحاول البصري ان يجعل من صوت بيدر في مصاف الاصوات العراقية الكبيرة التي تؤدي الاغاني العراقية الاصيلة والملتزمة ، لتنجح البصري في كل حفل غنائي تحقق فيه الاعجاب والتقدير من قبل الجمهور الكبير المنتمي لمختلف الجنسيات العربية والعالمية ، وتجد الفرقة الموسيقية التي تمتلك اسماء مهمة المتعة في مرافقة بيدر في حفلاتها لتشكل معها هرمون موسيقي غنائي يحقق منجزا غنائيا متميزا في الاداء واللحن والتوزيع ، ويقينا ان تلك النجاحات التي تحققها البصري والتي تقدم باسم العراق يمنحها الحافز القوي في التواصل مثلما يعطي الحافز للفرقة الموسيقية التي ترافقها في ان يبدعوا ويتالقوا من حفل الى آخر لتشكل حفلات بيدر نجاحا مهما وكبيرا في المشهد الموسيقي والغنائي عربيا ودوليا ، آخر حفلات البصري كانت على اهم واشهر مسارح هولندا ميوزكيبوي في امستردام ، وبقاعته التي امتلأت جميع مقاعدها بالجمهور ، انطلق برنامج غناسيقي ابدعه فنانون عراقيون هم عائلة البصري الموسيقار د.حميد البصري ، المايسترو رعد خلف ، المؤلف الموسيقي نديم خلف وعقيلته عازفة البيانو مارينا خلف . كان التأليف والاعداد اوروبي المستوى عراقي النكهة . اما الأداء المتميز الذي ابهر الجمهور فكان للفنانة المتألقة بيدر البصري بمشاركة اوركسترا بروميندي السيمفوني وخماسي الالات الموسيقى العربية.. وكورال امستردام الرئيسي هودستكورسولست الذي تأسس عام 1952 مع ثلاثة مغنين انفراديين سوليست هم السوبرانو اليابانية والمتزوسوبرانو الانكليزية وايما براون والباريتون التركي وعازفة البيانو جيري ميرس بقيادة المايسترو مارتينفان ديربريجي . المايسترو الدكتور حميد البصري قال في نهاية الحفل ، وبعد تصفيق جمهور القاعة وقوفا لفترة طويلة ( نحن سعداء جدا لهذا النجاح والتكريم لأننا اطلعنا الجمهور الأوروبي الوجه الحقيقي لشعبنا العراقي الذي يرفض الحرب والارهاب والتخلف ويسعى من اجل السلام والتقدم ولهذا جعلنا اسم الأمسية ( طير الذهب ) وهي عنوان احدى اغاني البرنامج التي تحكي عن طفلة تائهة أضاعت اهلها في الحرب وهي تجوب الشوارع وتلعن الحرب ومن اتى بها ) .

مقطوعات موسيقية

بدأ برنامج حفل طير الذهب بأربع قطع غنائية للمايسترو رعد خاف كلماتها مأخوذة من الكتابات السومرية ، اثنان منها غناها الكورال والثالثة غنتها الفنانة بيدر البصري ، اما القطعة الرابعة فهي من كلمات الشاعر كفاح الخوص وغنتها الفنانة البصري ،ثم أدت الأوركسترا وخماسي الالات العربية قطعة موسيقية هي اللحن الرئيسي لعدد من الأغاني التراثية العراقية اعدها ووزعها موسيقيا الدكتور حميد البصري عادت الفنانة بيدر البصري لتغني بمصاحبة الكورال والاوركسترا اربع اغنيات من الحان حميد البصري ، ثلاث منها اعدها للأوركسترا المؤلف نديم خلف ومارينا خلف ، أولها موشح (يا نسيم الريح ) من شعر الحلاج بمصاحبة ثلاثي الأصوات الأوبرالية ثم قطعة مبنية على لحن ( مروا بينا ) بعدها غنت الفنانة بيدر البصري ( زهرة الحرب ) للشاعر فارس حرام واختتمت البرنامج بالأغنية التي سمي البرنامج باسمها (طير الذهب ) من شعر جاسم ولائي والتي ابكت العديد من الجمهور الأوربي. وسبق الاغنية مشهدا تمثيليا قدمه الممثل العراقي المبدع سمر قحطان يحكي المشهد مضمون الاغنية وماتخلفه الحرب من ويلات ودمار خاصة على الاطفال، ثم وقف جميع من في القاعة مصفقين ، واستمروا بالتصفيق بعد دعوة الفنانين د. حميد البصري ورعد خلف ونديم خلف ومارينا خلف للصعود الى المسرح وتحية الجمهور الذي ابدى اعجابه واستمتاعه بهذا البرنامج .واعربت الفنانة بيدر عن سعادتها الكبيرة التي امتزجت بدموع الفرح وتصفيق الجمهور وباقات الورود التي افترشت ارضية المسرح وقالت ( انها سعادة كبيرة ان اتالق اليوم مع الفرقة الموسيقية الكبيرة والرائعة والتي تالفت من اساتذتي ووالدي الذي له الفضل الكبير في مساندتي في كل حفل وامسية اتالق بها ، نعم الشكر موصول لاعضاء الفرقة من عراقيين واجانب ابدعوا وابلوا البلاء الحسن في نجاح حفل طير الذهب الذي كان من ذهب حقيقي وسعادتي تمنيت ان اجد من بين الجمهور الكبير الاجنبي والذي صفق كثيرا اهلي واصدقائي واعضاء السفارة العراقية على اقل تقدير لافتخر معهم وبهم ماقدمته من ابداع عراقي اكدت فيه ان العراق دائما يعمل ويبدع من اجل السلام وينبذ العنف والحرب والتخلف ) واضافت عن جديدها ( لقد دعيت اليوم وبعد انتهاء حفلتي طير الذهب الى حفل كبير جداً للسلام بمدينة اوترخت بهولندا يوم 18 الشهر الجاري وساغني في الحفل القادم اغنيتين واحده للحب وواحده للسلام . وان مسؤول المهرجان الذي حضر حفل طير الذهب اليوم اصر ان يشكرني في الحفل القادم الذي تحدثت عنه وساشارك ضمن المنهاج الجديد للحفل كضيفة شرف ، ويقينا ان نجاحي في حفل طير الذهب الذي انتهى للتو ونجاحي في الحفل القادم هو هدية متواضعة جدا لجمهوري العراقي في العراق الذي ابتهل دوما للباري عزوجل ان يحفظهه ويحفظ اهله من كل شر وارهاب والسلام والحب عنوانه الدائم )