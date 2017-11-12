كاليري آر . تي ببيروت يحتضن لوحات منى مرعي

أسود مضيئ تجربة جديدة لتشكيلية عراقية

فائز جواد

افتتحت مؤخرا الفنانة التشكيلية العراقية المجتهدة منى مرعي معرضها الشخصي التاسع المعنون ( اسود مضيئ ) في صالة كاليري اي ار تي في بيروت وحضر المعرض الذي افتتح في التاسع من شهر ايلول الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت عدد من رواد الفن التشكيلي وعشاقه المعرض ضم 21 لوحة بمقاسات مختلفة، وفيه قدّمت مرعي تجربة جديدة تحاول فيها، أن تنقل صورة الحرب الدائمة بين الضوء والظلمة، بين الخير والشر.

تعتمد مرعي في أعمال معرضها الحالي على إمكانيات الأبيض والأسود، لكنها لا تكتفي بهما بل تضيف لهما لوناً في الخلفية، يختلف بين لوحة وأخرى، من الأزرق إلى الأحمر والبرتقالي والأخضر، ليكون أحد هذه الألوان المُصلح أو المحاور الوسيط بينهما، بالإضافة إلى الطبقات وتدرّجات اللونين، وإضافة وجوه وشخوص لها علاقة بحالات مختلفة، منها شخصية وإنسانية والأخرى لها علاقة بما يمر به بلدها العراق والمنطقة من أزمات.

لتصل عبر ذلك في تجربتها الجديدة بعد مخاض وصراع إلى تصالح مع الذات ومع اللونين، لتنهي هذه التجربة بلوحة وحيدة مؤلفة من الأسود والأبيض، وكأنها تعلن أنها حققت هذا التصالح مع نفسها ومع اللونين ليكون عنواناً للأمل، كما أنها بذلك “تضيء” الأسود بتجريده من كل معانيه النمطية.

عن تقنية بناء اللوحة، تقول مرعي في تصريحات صحفية إنها أحسّت بتطوّر ملحوظ في تجربتها، ليس من الناحية البصرية فقط، ولكن من الناحية النفسية والفكرية)، وأنه أصبح لديها هدوء وحكمة، في استعمال المادة وتحويلها إلى عمل بصري قريب إلى النحت.

تجريب على الوان الحرب..

بابتسامة تعيدها إلى بداياتها في كلية الفنون الجميلة ببغداد ، تقول مرعي، إن( ذاكرتها لا تزال تحمل صورة لمَحتها في سنوات شبابها للفنان، فائق حسن، وهو يرسم في حديقة الكلية، ومن حوله طلابه. وتقول ( في تلك الفترة لم أعرف هذا الفنان، لكني أحسست بعظمته). بمثل ذلك، أحبّت مرعي الرسم والفنون الجميلة بشكل عام، دون أن تعرف السبب، ولم يكن في محيطها العائلي أي مشجّع، وكان حلمها أن تدخل معهد الفنون ومن بعدها كلية الفنون في بغداد، ومن حسن حظها أنها عاصرت الجيل الذهبي من أساتذة الفنون التشكيلية في العراق، مثل الفنان سلمان عباس الذي تعلمت منه معنى الإنسانية، كما تقول، والنحات سهيل الهنداوي، وفنان الغرافيك سالم الدباغ، وكثير من الأسماء التي لها وزنها في الحركة التشكيلية العراقية.

وهي الآن تدرّس الفنون الجميلة منذ عشر سنوات، في نفس المعهد، وقد تنقلت قبل ذلك بين عمان وبيروت وباريس. وتاثرت مرعي بالفنان العالمي، بابلو بيكاسو، كإنسان وفنان، وتعتبره ملك التجريب.

الفنانة فى سطور

فنانة تشكيلية /الرسم

مُدرسة في معهد الفنون الجميلة

دبلوم معهد الفنون الجميلة- فنون تشكيلية / رسم/ بغداد / لسنة 1994-1995

بكلوريوس فنون جميله / فنون تشكيليه 1996 – 1997

عضو عامل في نقابة الفنانين التشكيلين

عضو عامل في جمعية الفنانين التشكيلين

عضو نقابة المعلمين

عضو مشارك في جمعية المصوريين العراقيين

رسامة كاريكاتير لجريدة العراق لسنة 1997

شهادة معهد كلوبال باللغه الانكليزيه

شهادات دوليه في الحاسوب من المركز الهندسي للحاسوب • شهادة icdl رخصة القيادة الدوليه بالحاسوب من وزارة التربية.

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