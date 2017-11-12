كاليري آر . تي ببيروت يحتضن لوحات منى مرعي
أسود مضيئ تجربة جديدة لتشكيلية عراقية
فائز جواد
افتتحت مؤخرا الفنانة التشكيلية العراقية المجتهدة منى مرعي معرضها الشخصي التاسع المعنون ( اسود مضيئ ) في صالة كاليري اي ار تي في بيروت وحضر المعرض الذي افتتح في التاسع من شهر ايلول الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت عدد من رواد الفن التشكيلي وعشاقه المعرض ضم 21 لوحة بمقاسات مختلفة، وفيه قدّمت مرعي تجربة جديدة تحاول فيها، أن تنقل صورة الحرب الدائمة بين الضوء والظلمة، بين الخير والشر.
تعتمد مرعي في أعمال معرضها الحالي على إمكانيات الأبيض والأسود، لكنها لا تكتفي بهما بل تضيف لهما لوناً في الخلفية، يختلف بين لوحة وأخرى، من الأزرق إلى الأحمر والبرتقالي والأخضر، ليكون أحد هذه الألوان المُصلح أو المحاور الوسيط بينهما، بالإضافة إلى الطبقات وتدرّجات اللونين، وإضافة وجوه وشخوص لها علاقة بحالات مختلفة، منها شخصية وإنسانية والأخرى لها علاقة بما يمر به بلدها العراق والمنطقة من أزمات.
لتصل عبر ذلك في تجربتها الجديدة بعد مخاض وصراع إلى تصالح مع الذات ومع اللونين، لتنهي هذه التجربة بلوحة وحيدة مؤلفة من الأسود والأبيض، وكأنها تعلن أنها حققت هذا التصالح مع نفسها ومع اللونين ليكون عنواناً للأمل، كما أنها بذلك “تضيء” الأسود بتجريده من كل معانيه النمطية.
عن تقنية بناء اللوحة، تقول مرعي في تصريحات صحفية إنها أحسّت بتطوّر ملحوظ في تجربتها، ليس من الناحية البصرية فقط، ولكن من الناحية النفسية والفكرية)، وأنه أصبح لديها هدوء وحكمة، في استعمال المادة وتحويلها إلى عمل بصري قريب إلى النحت.
تجريب على الوان الحرب..
بابتسامة تعيدها إلى بداياتها في كلية الفنون الجميلة ببغداد ، تقول مرعي، إن( ذاكرتها لا تزال تحمل صورة لمَحتها في سنوات شبابها للفنان، فائق حسن، وهو يرسم في حديقة الكلية، ومن حوله طلابه. وتقول ( في تلك الفترة لم أعرف هذا الفنان، لكني أحسست بعظمته). بمثل ذلك، أحبّت مرعي الرسم والفنون الجميلة بشكل عام، دون أن تعرف السبب، ولم يكن في محيطها العائلي أي مشجّع، وكان حلمها أن تدخل معهد الفنون ومن بعدها كلية الفنون في بغداد، ومن حسن حظها أنها عاصرت الجيل الذهبي من أساتذة الفنون التشكيلية في العراق، مثل الفنان سلمان عباس الذي تعلمت منه معنى الإنسانية، كما تقول، والنحات سهيل الهنداوي، وفنان الغرافيك سالم الدباغ، وكثير من الأسماء التي لها وزنها في الحركة التشكيلية العراقية.
وهي الآن تدرّس الفنون الجميلة منذ عشر سنوات، في نفس المعهد، وقد تنقلت قبل ذلك بين عمان وبيروت وباريس. وتاثرت مرعي بالفنان العالمي، بابلو بيكاسو، كإنسان وفنان، وتعتبره ملك التجريب.
الفنانة فى سطور
فنانة تشكيلية /الرسم
مُدرسة في معهد الفنون الجميلة
- دبلوم معهد الفنون الجميلة- فنون تشكيلية / رسم/ بغداد / لسنة 1994-1995
- بكلوريوس فنون جميله / فنون تشكيليه 1996 – 1997
- عضو عامل في نقابة الفنانين التشكيلين
- عضو عامل في جمعية الفنانين التشكيلين
- عضو نقابة المعلمين
- عضو مشارك في جمعية المصوريين العراقيين
- رسامة كاريكاتير لجريدة العراق لسنة 1997
- شهادة معهد كلوبال باللغه الانكليزيه
- شهادات دوليه في الحاسوب من المركز الهندسي للحاسوب • شهادة icdl رخصة القيادة الدوليه بالحاسوب من وزارة التربية.
اهم المعارض والمشاركات الفنية :
- معرض للحرف اليدويه في معهد الفنون الجميلة1993
- معرض الطبيعه في معهد الفنون الجميلة 1993
- معارض مشتركه عدة في مركز الفنون مع كبار الفنانين الرواد 1996
- المشاركه برسم جدارية المعهد لسنة 1994 وتقديم عدة مشاريع وافكار لتطوير شوارع بغداد
- معرض الفنانين الرواد في مركز الفنزن عام 1997
- معرض يوم المراءه 1997
- معرض طلاب الاكاديميه 1998
- معارض داخل وخارج الكلية ومن هذه المعارض:
- معرض مشترك في القاعه الخاصه بالأكاديمية 1998
- معرض لمشروع طلاب الأكاديمية 1998
- ساعدت مع مجموعه من الطلاب بتصميم فنون بيئية لتجميل شوارع بغداد منها جدارية اكاديمية الفنون الجميله 1997
- معرض مشترك في كاليري بوران الاردن عام 1999
- معرض في مهرجان للفن الشعبي واليدوي في دولة تركيا
- معرض مشترك في قاعة اكاديمية الفنون الجميله عام 2000
- معرض نوافذ جمالية في نادي الصيد العراقي 2010
- معرض نوافذ جمالية في نادي الصيد العراقي 2011
- معرض مؤسسة البعد الرابع في مؤسسة الصدريين عام 2011
- المعرض الشامل للمبدعات في مركز وازراة الثقافه والاعلام 2011
- معرض منظمة اديبات العراق في مؤسسة الصدريين عام 2011
- معرض افتتاح مؤسسة البعد الرابع للثقافة والفنون الدولية عام 2012
- معرض همسات ملونه في المركز الثقافي الفرنسي عام 2012
- معرض منظمة اديبات العراق
- معرض مهرجان ربيع الرسالة الثقافي العالمي السادس 2012
- معرض مؤسسة النور للثقافة والاعلام مهرجان النور السادس للابداع عام 2012
- معرض الذكرى 24 لعمليات الانفال في منتدى خانقين الثقافي 2012
- معرض الفن المعاصر في مركز وزارة الثقافه والفنون عام 2012
- معرض شخصي في وزارة التربية 2010
- معرض شخصي ثاني (بسمات بغدادية) في وزارة الثقافة 2012
- معرض يوم المرأة في المركز الثقافي الفرنسي 2013
- معرض يوم المرأة في قاعة وزارة الثقافة
- المعرض الشخصي الثالث ((خفايا)) قاعة مدارات 2013
- معرض مشترك في عمان وبالمركز الثقافي البلجيكي .2013