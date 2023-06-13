أفرام الثاني يرسم مطرانين جديدين للكنيسة السريانية الأرثوذكسية

بيروت – شمعون متي

يوم الجمعة التاسع من حزيران كانت كنيسة السيدة العذراء ضمن المقر البطريركي في العطشانة بلبنان على موعد مع حدث روحي مبهر تمثل في القداس الذي رعاه البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك إنطاكية وسائرالمشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، وسط الأجــــــواء الإيمانية تولى قداسته رسامة الأب الربان أندراوس بحي مطرانا نائبا بطريركيا للشبيبة والتنشئة المسيحية والأب الربان أوكين القس مطرانا سكرتيرا بطريركيا.

وقد عاون قداسة البطريرك أفرام الثاني في طقس الرسامة عدد من المطارنة الأحبار وحضره أصحاب المطارنة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة السريانية الارثوذكــــــسية وحشد من الكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين.

تقليد متبع

وخلال القداس وحسب التقليد المتبع في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية أعلن المرتسمان الجديدان (الإقرار بالإيمان ) حيث وقعاه بإشراف البطريرك وبعده تلا قداسته صلاة حلول الروح القدس وأطلق على اسميهما الجديدين مار أندراوس ومار أوكين ثم ألبسهما الحلة الحبرية وأجلسهما على الكرسي الأسقفي وباركهما بوضع يده على كتفيهما ونادى ثلاث مرات أكسيوس أي ( مستحق ) وكان جميع الحضور يرددون هذا النداء خلف صوت قداسته ثم ألقى المطرانان الجديدان كلمة شكرا فيها الرب على نعمة رئاسة الكهنوت، مؤكدين إخلاصهما للمهمة الإيمانية الجديدة التي يضطلعان بها كما عبرا عن عظيم امتنانهما لأسرتيهما وجميع أقاربهما وأصدقائهما سائلين الله أن يعينهما على أداء واجباتهما الإيمانية التي تنتظرهما.

وفي ختام الرسامة سلم افرام الثاني عصا الرعية الصغرى والأيقونة إلى كليهما ومع استمرار أجواء هذه المسرة الإيمانية تلقى المرتسمان التهاني والتبريكات من الحضور.