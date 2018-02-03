إبتعدي – ضمد كاظم الوسمي

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إِنْ شِئْتِ تَبْتَعِدي عَنّي أَلا ابْتَعِدي

فَلَيسَ بَيني وَبَينَ الشَّوقِ مِنْ أَمَدِ

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إِنْ قُلْتُ كَمْ مَرَّةٍ قالَتْ أَ تَعْذِلُني

بَلْ مَرَّتانِ لَقَدْ أَكْثَرْتَ في الْعَدَدِ

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هذِي الطُّيُورُعَلى الْأَغْصانِ تَشْهَدُ لِي

أَ تَرْتَضي غَيرَها في عَنْدَلٍ غَرِدِ

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مَتَى الْفَراشُ عَلى أَزْهارِها ثَمِلَتْ

تُزيلُ بَسْمَتُها الْعُنّابَ عَنْ بَرَدِ

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قُلْتُ : الزَّمانُ يَرَى تَمْضينَ في وَجَعي

قالَتْ وَقَدْ نَلْتَقي في حانَةِ النَّكَدِ

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فَما رَأَيْتَ كُؤُوسي بَعْدُ راقِصَةً

رَنّاتُها في الْجَوى دالَتْ وَلَمْ تَعُدِ

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وَالْغَيرُ تَصْرَعُهُ أُحْبولَةُ الْفَنَدِ

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أَنْ لا تَراني فَمَهْ قُلْ لِيْ فَقُلْتُ لَها

أَنْ لا أَراكِ ‘ تَرَيْ قَلْبِيْ عَلى وَقَدِ

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وَاللَّيلَ مُرْتَعِباً وَالنَّجْمَ في وَجَلٍ

وَالشَّمْسَ عَشْوا تُصِيبُ الْبَدْرَ بِالرَّمَدِ

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فَرُحْتُ أَبْحَثُ فِي رَوعِي وَفِي زَمَنِي

ذِكْراكِ صارَتْ لَظَىً فِي دَمْعَةِ الْحَرَدِ

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كَأَنَّ صَهْباءَها تاقَتْ إِلَى قُبَلِي

حَتّى رَأَيْتُكِ كَأْساً فِي ارْتِعاشِ يَدِي

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لِلْآنَ ما خَمَدَتْ نِيرانُ نَشْوَتِها

كَمْ جَمْرَةٍ أُذْكِيَتْ فِي حَرَّةِ الْكَبِدِ

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تَنْسابُ وَادِعَةً كَالْحُلْمِ مَلْمَسُها

لكِنَّها دَقَّتِ الْأَحْشاءَ كَالْوَتَدِ

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ما لِلْفَتى بِرِياضِ الْحُسْنِ مَصْرَعُهُ