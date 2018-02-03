إبتعدي – ضمد كاظم الوسمي
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إِنْ شِئْتِ تَبْتَعِدي عَنّي أَلا ابْتَعِدي
فَلَيسَ بَيني وَبَينَ الشَّوقِ مِنْ أَمَدِ
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إِنْ قُلْتُ كَمْ مَرَّةٍ قالَتْ أَ تَعْذِلُني
بَلْ مَرَّتانِ لَقَدْ أَكْثَرْتَ في الْعَدَدِ
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هذِي الطُّيُورُعَلى الْأَغْصانِ تَشْهَدُ لِي
أَ تَرْتَضي غَيرَها في عَنْدَلٍ غَرِدِ
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مَتَى الْفَراشُ عَلى أَزْهارِها ثَمِلَتْ
تُزيلُ بَسْمَتُها الْعُنّابَ عَنْ بَرَدِ
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قُلْتُ : الزَّمانُ يَرَى تَمْضينَ في وَجَعي
قالَتْ وَقَدْ نَلْتَقي في حانَةِ النَّكَدِ
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فَما رَأَيْتَ كُؤُوسي بَعْدُ راقِصَةً
رَنّاتُها في الْجَوى دالَتْ وَلَمْ تَعُدِ
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وَالْغَيرُ تَصْرَعُهُ أُحْبولَةُ الْفَنَدِ
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أَنْ لا تَراني فَمَهْ قُلْ لِيْ فَقُلْتُ لَها
أَنْ لا أَراكِ ‘ تَرَيْ قَلْبِيْ عَلى وَقَدِ
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وَاللَّيلَ مُرْتَعِباً وَالنَّجْمَ في وَجَلٍ
وَالشَّمْسَ عَشْوا تُصِيبُ الْبَدْرَ بِالرَّمَدِ
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فَرُحْتُ أَبْحَثُ فِي رَوعِي وَفِي زَمَنِي
ذِكْراكِ صارَتْ لَظَىً فِي دَمْعَةِ الْحَرَدِ
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كَأَنَّ صَهْباءَها تاقَتْ إِلَى قُبَلِي
حَتّى رَأَيْتُكِ كَأْساً فِي ارْتِعاشِ يَدِي
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لِلْآنَ ما خَمَدَتْ نِيرانُ نَشْوَتِها
كَمْ جَمْرَةٍ أُذْكِيَتْ فِي حَرَّةِ الْكَبِدِ
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تَنْسابُ وَادِعَةً كَالْحُلْمِ مَلْمَسُها
لكِنَّها دَقَّتِ الْأَحْشاءَ كَالْوَتَدِ
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ما لِلْفَتى بِرِياضِ الْحُسْنِ مَصْرَعُهُ