قصص قصيرة جداً – خلدون السراي
لعبة
الأسماء والوجوه نفسها، الحلول التي طالب بها الجميع لم تجدِ نفعًا، بعد الفشل الذي دام أكثر من عشر سنوات، اضطرت الهيئة الإدارية على أن تقيل الجمهور.
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سبات
انتظرنا جيلا بعد الآخر، خرج لنا بتلك الهيئة، سألناه عن تاريخنا، قاطعنا قائلا: أخبروني عن حاضركم؟ انتكسنا خجلا، تلهفنا لسماع رده، رفعنا رؤوسنا، لم
نجده.
خط أحمر
أعين محدقة ، أفواه فاغرة، رؤوس ملفوفة بالقماش، انحنت ظهورهم، منحهم ورقة خضراء، استقاموا وجددوا له العهد.
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تعايش
وقعت أسيرًا بيدهم، ثلاثة أعوام لم تغفَ لي عين خوفًا على أطفالي من صوت الرصاص، عند عودتي وجدتهم يلعبون فوق مدفع قديم.
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تغيّير
امتلأت المقاهي بالمتظاهرين. كانوا ينتظرون بشغفٍ رؤيةَ وجوهٍ جديدةٍ. عندَ عَرض تلك الجلسة المرتقبة، لن نرَ سواهم يتبادلون المقاعد.