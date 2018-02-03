قصص قصيرة جداً – خلدون السراي

لعبة

الأسماء والوجوه نفسها، الحلول التي طالب بها الجميع لم تجدِ نفعًا، بعد الفشل الذي دام أكثر من عشر سنوات، اضطرت الهيئة الإدارية على أن تقيل الجمهور.

******

سبات

انتظرنا جيلا بعد الآخر، خرج لنا بتلك الهيئة، سألناه عن تاريخنا، قاطعنا قائلا: أخبروني عن حاضركم؟ انتكسنا خجلا، تلهفنا لسماع رده، رفعنا رؤوسنا، لم

نجده.

خط أحمر

أعين محدقة ، أفواه فاغرة، رؤوس ملفوفة بالقماش، انحنت ظهورهم، منحهم ورقة خضراء، استقاموا وجددوا له العهد.

******

تعايش

وقعت أسيرًا بيدهم، ثلاثة أعوام لم تغفَ لي عين خوفًا على أطفالي من صوت الرصاص، عند عودتي وجدتهم يلعبون فوق مدفع قديم.

******

تغيّير

امتلأت المقاهي بالمتظاهرين. كانوا ينتظرون بشغفٍ رؤيةَ وجوهٍ جديدةٍ. عندَ عَرض تلك الجلسة المرتقبة، لن نرَ سواهم يتبادلون المقاعد.