الفنون التشكيلية تكسر حاجزها بمعارض نوعية

لوحات ومنحوتات وخزفيات تجمّل قاعات الثقافة

وسام قصي

يشهد الفن التشكيلي العراقي، حراكاً كبيراً وحضوراً مميزاً بمعارض فنية وفعاليات وأنشطة ثقافية نظمتها دائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة، استقطبت معها أعداداً كبيرة من الفنانين والمثقفين بشكل كسر معه أي حواجز ومعوقات كانت تمنع إقامتها فيما مضى، وأكدت على ديمومة مسيرة الإبداع والجمال، وأن الذاكرة التشكيلية مليئة بالعطاء والإنجازات الفنية التي مثلت الرافد الأهم لهذا الفن.

وضمن هذا السياق نظمت دائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، وخلال السنوات الثلاث الأخيرة أكثر من 250 معرضاً فنياً، مثلت اتجاهات الفن التشكيلي في العراق بكلّ جوانبه، وللتعرف على المزيد من التفاصيل سلطنا الضوء على أهم المعارض التي أقامتها الدائرة خلال عام 2017.

احتضنت قاعة كولبنكيان صباح يوم الاربعاء 11/1 الأعمال الفنية المشاركة في معرض (ملتقى بصمات من الفن التشكيلي) وبالتحديد على قاعة فائق حسن إذ شكلت الأعمال الفنية المشاركة، مشهدا مميزا لـ45عملا فنيا لنضال عفراوي ورمزي الخالدي وحسين البلداوي وآخرين.

أفتتح مدير عام دائرة الفنون التشكيلية الدكتور شفيق المهدي، يوم الأثنين 16/1 المعرض الإستعادي الثاني عشر للفنان رافع جاسم بعنوان (السيرة الفنية بين الوحدة والديكور) في القاعة الكبرى لقسم المعارض مركز الوزارة.

وضم المعرض 18 لوحة مثلت مدارس بغداد اللونية التي تمتد إلى جيل الفنانين الرواد.

انا مع جيشي

افتتح مدير عام دائرة الفنون التشكيلية الفنان شفيق المهدي، صباح يوم الأربعاء 18/1 ولمناسبة تأسيس الجيش العراقي معرضاً بعنوان (أنا مع جيشي) في قاعة قسم المعارض في مقر الوزارة.

المعرض ضم 27 صورة فوتوغرافية للمصور علي الغرباوي، و42 لوحة فنية لعدد من الفنانين الذين مثلوا معظم المحافظات العراقية.

احتضنت دائرة الفنون التشكيلية، يوم الاثنين 30/1 معرضاً للنحات حسن فؤاد، على قاعة قسم المعارض في الطابق الأرضي من مبنى وزارة الثقافة في شارع حيفا .

وقدم الفنان حسن فؤاد ما يصل إلى 40 عملاً فنياَ مثلت مجمل تجربته في النحت والمصغرات .. وما ينتمي إلى الفن البيئي وشغل المعرض القاعة الرئيسية لقسم المعارض إذ تضمن أشكالا من الحديد تمثل الطيور ومجسمات من الطبيعة.

يوم الاثنين 27/2 شهد افتتاح معرض شخصي للفنان صالح رضا بعنوان ” صمت الربيع ” ، على قاعة قسم المعارض في دائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة.

قدم رضا 31 لوحة لمجموعة من أعماله التي تجسد الطبيعة فضلاً عن مواضيع أخرى .. 29 (اكرليك )على ورق، وثلاث لوحات زيت على قماش. احتضنت دائرة الفنون التشكيلية، صباح يوم الأربعاء 8/3 معرض المرأة” والذي يتزامن مع أعياد المرأة، وعرضت فيه لوحات، وتخطيطات، وأعمال في النحت، والخزف، والكرافيك، ليؤكد أن للمرأة بصمتها في سفر الفن العراقي.

رسالة بغداد

الصدر يوقّع آخر كتبه

ضيّف المركز العراقي للتنمية الإعلامية الباحث حسين محمد هادي الصدر لتوقيع اخر مؤلفات والتي صدر منها كتاب (إضاءات ) وكتاب (بين المنشود والمشهود) وكتاب (ارقام وأحلام ) يوم السبت الموافق 6-1-2018 على قاعة المركز وبحضور نخبة من المثقفين والادباء والاعلاميين ورؤساء المراكز البحثية والثقافية حيث ناقش الحضور عدد من المواضيع التي تضمنتها الكتب الصادرة في جلسة حوارية ادارها كلا من الدكتور صالح العلوي والدكتورة عهود عبد الواحد لتشهد اختتام الجلسة توزيع الكتب الصادرة على الحضور لتوقيعها من قبل المؤلف.

رسالة القدس

ختم يعود لـ 2700 سنة

وقالت سلطة الآثار الإسرائيلية إن القطعة الأثرية موصوفة في نص عبري قديم بأنها “ملك لحاكم للمدينة” ويرجح أنها كانت على شحنة أو أرسلت كتذكار نيابة عن الحاكم الذي كان يشغل المنصب المحلي الأبرز في القدس آنذاك.ويصور أثر الختم، وهو في حجم عملة صغيرة، رجلا واقفا في مواجهة آخر وكأنه يقف أمام المرآة ويرتدي الاثنان ثيابا مقلمة تصل إلى الركبتين. وعثر على القطعة الفخارية قرب ساحة الحائط الغربي في البلدة القديمة بالقدس.ونقل بيان لسلطة الآثار عن عالمة الآثار شلوميت وكسلر “يدعم هذا المذكور في العهد القديم عن وجود حاكم للمدينة في القدس قبل 2700 سنة”.

يأتي إعلان سلطة الآثار الإسرائيلية بعد أسابيع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في قرار جعله يحيد عن سياسة الولايات المتحدة المتبعة منذ عشرات السنين بشأن وضع المدينة وأثار احتجاجات فلسطينية وقلقا دوليا.

رسالة القاهرة

إكتشاف كرافيتي أثري

أعلنت وزارة الآثار المصرية، أمس، اكتشاف جرافيتي (كتابة ورسم على الجدران) بمدينة الأقصر تعود لعصر الدولة المصرية الوسطى (2123 – 1778 ق.م) وقالت الوزارة، في بيان، إن البعثة الأثرية المصرية الإسبانية المشتركة اكتشفت قطاعين كبيرين من الجرافيتي المنقوش على جبل بمنطقة وادي الخبيئة الملكية بمدينة الأقصر. وأضاف البيان: «كما تمكنت البعثة أيضًا من اكتشاف جرافيتي آخر يقع على مستوى أعلى من الجبل فوق قمة الوادي تعود إلى عصر الدولة الوسطى».وأشارت إلى أن «تلك المنطقة المكتشفة مليئة بالجرافيتي التي لم تعرف من قبل، لذلك سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة ومسحها مسحا أثريا دقيقا للك