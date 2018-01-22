روح بغداد الأصيلة ترد على أفكار الخراب والتدمير

مصغّرات وتراث شعبي في قاعة كولبنكيان

وسام قصي

اي عمل تراثي يمثل مادة ابداعية ابدعها الشعب تلقائيا ليعبر بها عن فكره ووجدانه، إذ يمتزج فيها الموروث الثقافي التاريخي مع الخبرة الإنسانية في تجربة الحياة اليومية، ان تحليل هذا المنجز الابداعي بمرجعياته الفكرية والتقنية، يثير بداخلنا الكثير من التساؤلات، ومنها هل ان للفنان قابلية في تسجيل الموروث الشعبي وماهيته في تعزيز صلة الفرد بمجتمعه وتراثه؟ ، وضمن هذا السياق احتضنت قاعة كولبنكيان التابعة لدائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة والسياحة والاثار، صباح يوم الاثنين 15/1/2018 معرضاَ نظمه المركز الوطني العراقي للمصغرات، بعنوان ( المصغرات والتراث البغدادي). افتتح المعرض مدير عام دائرة الفنون العامة الفنان شفيق المهدي، بحضور ممثل المستشارية الثقافية للجمهورية الاسلامية الايرانية داود معصومي، واللواء عامر العزاوي مدير المرور العام، عدد كبير من المثقفين والفنانين وممن لهم بصمة وسمة خاصة في التراث البغدادي الاصيل، اذ ضم المعرض اعمال مصغرات ( ديوراما) ، ولوحات منفذة بخامات فنية متعدد، ومنحوتات واعمال زخرفية، وشناشيل، وابواب شبابيك قديمة يتراوح عمرها لما يقارب ل250 سنة مضت، فضلاً عن مشاركات بالزي البغدادي المحلي، والعاب شعبية، فضلا عن اعمال نحاسية ومشغولات تراثية من انجاز طلبة معهد الحرف والفنون الشعبية التابع لدائرة الفنون العامة .

موروث تراثي

بدوره دعا مدير عام دائرة الفنون العامة الفنان شفيق المهدي الى ضرورة الاهتمام بالموروث التراثي والشعبي البغدادي الاصيل؛ لأنه يمثل روح وهوية مدينة بغداد، واننا مع حضارة ورائحة بغداد، كما وجه الدعوة الى امينة بغداد ذكرى علوش الى الاهتمام بالمناطق التراثية واعادة ترميمها وبالخصوص منطقة البتاويين؛ لأنها تضم بيوت تراثية اصيلة، تعود بمردودات مالية لو استغلت بشكل صحيح في مجال السياحة، فضلاً عن ازالة الاذى عن كل ما هو متحضر في مدينة بغداد. وأشار المهدي الى ان المعرض جاء ردا على كل ما جرى صباح اليوم من تفجيرات، استهدفت المواطنين والناس البسطاء الابرياء، فالمعرض يحمل روح بغداد الاصيلة التي سترد على افكار القتل والخراب والتدمير والفساد.

اعمال تراثية

النحات حسن العبادي الذي تكفل بتمويل وتنظيم المعرض يقول (جميع الاعمال التراثية المعروضة و شناشيل هي ممتلكات شخصية تعود لي ، ومن الاعمال غير المألوفة التي عرضت خلال المعرض رزوق كبير بزنة 2 طن وأضاف : شاركت ب 8 اعمال (ديوراما)، إذ ان الهدف من اقامة هذا المعرض؛ لتسليط الضوء على التراث البغدادي الذي تعرض الى اضرار جسيمة، كما ان المعرض يدعو الى التأمل بالمنجز البغدادي الاصيل واهميته.وطالب النحات بضرورة نقل المعرض الي جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين ونقابة الفنانين العراقيين وامانة بغداد والمؤسسات ذات الصلة .يشير الناقد قاسم العزاوي الى ان النماذج المصغرة أو (المانتور)، للتراث البغدادي أثارت فينا ذلك الحنين الجميل لكل ما ينتمي لبغداد، وذكرنا ب(الربل) وبجمالية الشناشيل وكل الموجودات التي تنتمي للتراث البغدادي الاصيل .. شيء مفرح، قائلاً: اعتقد ان الاعمال ستكون اجمل لو حضرت شخصيات بغدادية أكثر .. ليكون المشهد البغدادي أكثر رقي وحضارة بكل تمفصلاته.