الثقافة تقيم ورشة لتعلم فن الرسم

وسام قصي

أقامت دائرة الفنون العامة، بالتعاون مع مركز أريدو للتجميل والموضة، ورشة عمل لتعلم فن الرسم لمجموعة من أيتام الجيش العراقي والحشد الشعبي في قسم المرسم الحر في مقر وزارة الثقافة والسياحة والاثار.

وتضمنت الورشة التي افتتحها الوكيل الاقدم لوزارة الثقافة جابر الجابري ومدير عام دائرة الفنون التشكيلية شفيق المهدي بحضور السفير السويسري هانس بيتر لنتس، مشاركة أكثر من 40 طفلاً يتيماً، فضلاً عن توزيع عدد من الهدايا مقدمة من مركز اريدو ، وفاعل خير قدم هدايا باسم دار الثقافة والنشر الكردية.

معرض فني

وشارك قسم المعارض الفنية في دائرة الفنون العامة أيضا ضمن هذا النشاط بمعرض فني تضمن عدد من اللوحات التي رسمت بخامات متعددة، كما وأهدت الفنانة التشكيلية لميعة الجواري ثلاث لوحات الى الوفد السويسري كجزء من ترحيب دائرة الفنون العامة بهم.

والقى الوكيل الاقدم جابر الجابري كلمة في قاعة عشتار قال فيها (السلام على أرواح الشهداء، السلام على الايدي الكريمة التي رعت وحثت وتألمت، واقتربت من حالات اليأس والاحباط التي فرضت علينا .. شكر الله سعي كل من تقدم خطوة بهذا الاتجاه، وكل من بسط يده ليزيل لحظات الحزن الذي فرض علينا). وأضاف ( لولا النفوس الكريمة الابية التي سعت الى ميادين القتال والشهادة لما بقينا أعزة .. الشهداء هم من منحونا هذه العزة والكرامة والتحدي نستمد وجودنا من دمائهم وارواحهم التي حلقت الى اعالي السماء، ونسأل الله ان يمكننا من الوفاء لابائهم .. عاجز وكلي عجز أمام عيون اليتيم وابتسامته الذابلة .. الله سيرعانا بكم).

شكر مشاركة

بدوره قدم مدير عام دائرة الفنون العامة الفنان شفيق المهدي شكره الموصول الى كل من اسهم بالمشاركة ضمن هذه الفعالية .. إذ شكر مشاركة دار ثقافة الطفل ودار الثقافة والنشر الكردية ، قائلاً( أرجو ان يواصل المرسم الحر عمله لأبناء الشهداء .. ونحن وجدنا لهؤلاء الايتام، ونحن على خطى الكفيل الاول).

كما استقبل المهدي على هامش الفعالية المقامة رئيس مجلس ادارة مركز اريدو للتجميل والموضة جهاد ميثم، وقدم له شكره الوافر على هذه المبادرة الطيبة والجميلة بتقديم الدعم للمرسم الحر، إذ ان مشاركة المركز ضمن هذه الفعالية جزء من تحدي اجتماعي ووعي ثقافي يقوم بها المجتمع بنفسه.