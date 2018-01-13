رائد حسن يجسّد الحياة البغدادية والطفولة

قاعة حوار تضيّف معرض وجوه وشبابيك

رفاه المعموري

افتتح الفنان سعد الطائي والدكتور حامد الراوي ورئيس جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين الفنان قاسم سبتي المعرض الشخصي الرابع للفنان التشكيلي رائد حسن تحت عنوان (وجوه وشبابيك) على قاعة حوار للفنون وسط جمع من الشخصيات الثقافية والفنية والاكاديمية وذلك صباح الاربعاء الماضي يستمر العرض لمدة عشرة ايام ووفر فرصة لطلبة الفنون الجميلة قسم الفنون التشكيلية والمهتمين بالفن التشكيلي فرصة الاطلاع على تجربة حسن .

اسلوب وتقنية الفنان رائد حسن يعوضان كثيرا عن بساطة الموضوع هذا من جانب ومن جانب آخر اثبت الفنان رائد حسن مع لوحات معرضه الاخير (وجوه وشبابيك) انه رقم لا يستهان به ضمن ثلة الفنانين الواعدين وليس فقط رسام كاركاتير بروح تواقه للتفرد والحرية.

تجربة شخصية

وفي رحاب قاعة حوار التي عودتنا على استضافة ومعارض الفنانين الرواد والشباب استعرض الفنان تجربته الشخصية الرابعة والتي كان قد انجزها في مرسمه بمنطقة الكرادة مجسدا الحياة البغدادية اطارا للوحاته والطفولة موضوعا.

استعد الفنان رائد لاقامة معرضه الرابع منذ بدايات سنة 2014 بأستخدام خامات ومواد مختلفة الهدف الاساس منها هو تقديم بصمة اصيلة وغير مقلدة وعندما شارف على النهايات تسبب المطر باتلاف جميع اللوحات المخصصة للعرض اواخر سنة 2015 . لكن ذلك لم يثنه عن مواصلة العمل وتقديم معرضه الشخصي الرابع واخراج لوحات صالحة استمرت محاولته وعمله الدوؤب بمعاونه ودعم من رئيس جمعية التشكيليين العراقيين الاستاذ قاسم سبتي لاختيار التجارب الناجحة وابداء الملاحظات حول موضوع اللوحة والكيفية ومسك الختام كان اختيار 22) ) لوحة بأحجام كبيرة وقياسات مختلفة وسمها بعنوان (وجوه وشبابيك) زينت جدران قاعة حوار التي لطالما كانت مسرحا يعرض نتاجات الفنانين المختلفة.

يشار الى ان الفنان رائد حسن مواليد 1976 بغداد وخريج معهد الفنون وكلية الفنون وعضو نقابة الفنانين التشكيليين وعضو جمعية التشكليين .معارضه الشخصية كانت الاول يحمل عنوان (امنيات على الحبل الرفيع في شارع المتنبي للكاريكاتير) والاخر حمل عنوان (كاريكاتير على قاعة اكد) اما المعرض الثالث كان بعنوان (ايقاعات ملونة على قاعات وزارة الثقافة).