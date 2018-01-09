الذكرى التاسعة لرحيل التشكيلية بهيجة الحكيم

(الزمان) تستذكر مسيرة فنانة الزخارف والورود

فائز جواد

تمرهذه الايام الذكرى الثامنة لرحيل الفنانة التشكيلية العراقية بهيجة الحكيم التي وافاها الاجل في منتصف شهر تشرين ثان من العام 2008 في عمان وبعد صراع مرير دام اكثر من ثمانية اشهر بسبب الجلطة الدماغية التي شلتها عن الحركة واقعدتها الفراش وتم نقل جثمانها الى العاصمة بغداد لتشيع وتدفن فيها.

( الزمان ) وبهذه المناسبة تستذكر جزءاً مهماً من حياتها التي قضتها بين المرسم والمعارض والمتاحف الفنية فالحكيم تعد اكثر فنانة اشتهرت برسوم الطبيعة والورود والازهار والرياحين وتميزت لوحاتها بالتماثيل والتشابه وبزخرفية عالية تسمح للفضاء ان يتنفس في حدائقها الغناء، فتمحورت لوحاتها وتفردت بالالوان من تلك الازهار التي زينت مرة بالفضة ومرة اخرى بالذهب وبالوان عدة تبهج النفس قبل التمعن بها

دور كبير

وكان للحكيم دور رائع في الفن التشكيلي العراقي المعاصر حيث وجدت العديد من الاعمال الفنية واقترحت اشكالا فردوسية كما ان لها القدرة على ان تحلم وتتامل في عالم الروح خارج حدود اللعبة الملكية فتستعين بالرسم لاجل الارتقاء بحواس المتلقي وانطلاقا من عين القلب الى الصمت ومناطق الجمال والمثال .. محاولة ان تبوح بالمستحيلات التي طالما عشقها الفنان العراقي والمهتم بمسالة تحرير اشكاله من اصنام البعد المكاني لصالح الفضاء المفتوح.

وما نتاجات الرسامة القديرة بهيجة الا نصوصا للامل والحلم والحياة مع فعل الورد منطلقة من عالم النبات المتواضع بمفردة الوردة في رحلتها للبحث عن القيم الجمالية التي تمس جدار القلب لتحلق بذاكرة المتلقي الى مناطق الطيف المقدس مراهنة على اظهار الطيف الكامن في الاشياء الوردة على وجه الخصوص كونها تسجل احاسيسها بلون مشرق وبتلقائية عالية مستوحاة بذلك ازهارها من بساتين مدينتها المقدسة كربلاء

والفنانة كرست كل حياتها في تصوير الورد وتحريرها لتجعلها بوابة دخول لا بوابة مغادرة فضلا عن انها دائمة التنقيب في اسرار الورد وعبيره وتكويناتها الزهرية تعد رسوما شعرية لا تتقصد انارة الذاكرة بالامل الاخضرالوطن فحسب بل تنتج دلالات انثوية بسياقات جمالية جديدة وتتخذ من القيم الروحية فضاء جماليا ذي طابع حركي بعيدا عن محدودية المكان الواقعي المادي فتعلن ان الرسام يستطيع ان يرسم قصائد بلا صوت كما الشاعرالذي يستطيع ان يرسم الشعر بلا اشكال فعندئذ تصبح الروائح موسيقى صامتة..

نبض الروح

رئيس جميعة التشكيليين العراقيين الفنان قاسم سبتي قال إن ( الحكيم التي رحلت ومازالت ورودها تنبض بالروح والروائح الزكية معلقة على الجدران لتعلن استمرار الحياة ، فالفنانة بهيجة سبق ان هاجرت الى عمان حالها حال الاف المثقفين العراقيين المغادرين هربا من الاوضاع الامنية التي مرت بالبلاد وخاصة في السنوات التي تلت عام 2003 وبعد صراع مع المرض استمر ثمانية أشهر إثر إصابتها بجلطة دماغية أدت إلى شلل حركى ماادى الى وفاتها ) ويضيف ( تعد الحكيم التى ولدت فى مدينة كربلاء نهاية ثلاثينيات القرن الماضى امتداداً لجيل الرائدات العراقيات فى مجال الفن التشكيلي كما شغلت اعمالها قاعات مركز بغداد للفنون وقد سرقت اعمالها الكبيرة التي كانت تزين اروقة وزارات الخارجية والاعلام ودوائر وقصور الرئاسة كما نهب الكثير عشية دخول قوات الاحتلال الى بغداد في 9 نيسان سنة 2003 وكما هو معروف فأن الراحلة اسهمت فى إطلاق حركة نسائية مميزة على صعيد الفن التشكيلي فى العراق، وقد تميزت بحبها لرسم الورود وقد تخرجت السيدة الحكيم من كلية البنات ببغداد فرع الفن ودرًست فن الرسم في معاهد ودور المعلمين والمعلمات، وعملت مديرة لدار المعلمات والفنون البيتية فى كربلاء، وشغلت منصب مديرة متحف الرواد ومديرة لقاعة الواسطى للفن التشكيلي).

نتاجاتها الفنية

وسعت الراحلة الحكيم في اغلب نتاجاتها الفنية الاخيرة في البحث للفن بحدود عالم النبات مثلما كان كلكامش يسعى عبر الظلمات في الحصول على نبتة الخلود ، فالفنانة مشغولة بتكثيف احاسيسها الداخلية الى افكار وتصورات واشكال ضمن حركة جنينية تمنح الروح للمرئي , ومتاثرة بنتاجات الفنون الاسلامية من تزويقات ونقوس في الفنون الزخرفية والفنون المعمارية الى جانب مايحويه الادب والشعر من موروث ثقافي وحضاري وفلوكلوري كما في قصص الف ليلة وليلة فان السرور والاحلام والسرور قد ترجمتها الفنانة الى لغات بصرية تؤسس عالم جديد من الاشكال مؤكدة بذلك على ان الرسام يجب ان يطلب في الرسم الايماء اكثر من الوصف كما في الموسيقى .والفنانة كما كتب عنها تنفي مفهوم السلعة والربح وان مشروعها منذ البدء وقبل سنوات طويلة لا يعزل صلابة الواقع عن دينامية الرؤية الداخلية التطهر , وهي تمسك بالسحر بذاته وتسمح للذاكرة ان تعيد صياغة الخيال وتتركه يترك يأخذ طريقة الى الاكتمال

يشار الى ان الفنانة الراحلة اسمها الكامل بهيجة نوري مهدي الحكيم من مواليد 1937 , وهي ام لثلاثة اولاد حسين آل تاجراعلامي.علي آل تاجر فنان تشكيلي وورود آل تاجر فنانة تشكيليةفي طفولتها كانت تتطلع بوعي وادراك الى القباب، الذهبي والازرق وقطع القماش الاخضر المعلق على شبابيك من الحلم والامل، حين تعود الى البيت تعيش دفء العائلة الكبيرة أشقاء وشقـــيقات، كل هذه العوالم استقرت في ذاكرتها الغضة لتتوظف في رأسها الصغير، الوان والوان كثيرة انسكبت بغنائية على القماشة البيضاء تتعشق معها المرايا ، انجزت اعمالاً عبرت عن تجربتها في لوحات انتمت الى الثقافة والفن العراقي بروح وحس وجداني، انبعثت تجربتها في فترة الخمسينات، وتتطورت خلال فترة كان الفن التشكيلي العراقي قد تبلورت فيه مدارس واتجاهات واساليب، وهذا ما جعلها تقف خلف جدار الرومانسية باعمال ذات حس فني عالٍ..

انها الفنانة التي احتضنت اعمالها قــاعات الفن التشكيلي في بيروت والقاهرة وعمان وتونس وقاعات اخرى. اكملت دراستها في ثانوية الاعظمية عام 1952 وتخرجت في كلية الملكة عالية فرع الفن عام , 1957 قامت بتدريس الفن في عدد من مدارس كربلاء ومنها دار المعلمات والفنون البيتية وثانوية الوحدة و معهد المعلمات في بغداد الكرخ وفي ثانوية الخنساء في البصرة وذلك من عام1957 الى عام 1981 واصبحت مديرة لمتحف الفنانين الرواد – بغداد منذ عام 1982 الى عام 1994 ولها العديد من المعارض الشخصية داخل وخارج العراق فضلا عن مشاركاتها المتواصلة في اغلب المعارض التي اقيمت في داخل وخارج العراق .