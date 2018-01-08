مؤسسة إمبراطورية هاء فوزية الشندي : قادمة من عاصمة الضباب لأنعم بشمس بغداد

مجيد السامرائي

تخرجت في معهد الفنون الجميلة سنة 1964 ثم كانت أول متخرجة في أكاديمية الفنون الجميلة ، ثم أول من يحصل من نساء المسرح على الماجستير . لها 59 عملا مسرحياً ، درست المسرح ثم درسته خارج بلادها ،سيدة تملك طيفاً هائلاً من أعمال مسجلة بالصوت والصورة و فوق الخشبة . ضيفتها جامعة الكوفة .. أستاذة .. وخبيرة .. وممثلة وهي تعتقد بان الكوفة ضمت فضلى جامعات الدنيا .

{ لنقل شيئا بحق (بيغ بن) ام ساعة القشلة ؟ يقولون انها نسخه من بيغ بن ؟

-نعم .. لكن بيغ بن محاطة بالبناء الرصين والجميل و ( المزركش ) وفيها عناية وهذه الأشياء تعطيها ( صفة عالمية )

{ حسب توقيت غرينتش في أي ساعة تستيقظين صباحا ؟

– أستيقظ عند الخامسة صباحاً لأنه تكفيني ثلاث ساعات نوم في ( لندن ) واستيقظ نشطة واعمل (نسكافيه ) واحتسيها ثم ابدأ يومي الجديد .

{ ثلاث ساعات نوم .. إذاً اماذا عن الساعات الأخرى ؟

– هناك الوقت قصير يبدو لي ربما بسبب البرد .. وقت قصير ما ان تبدأ في الساعة الخامسة صباحاً لترى نفسك في الساعة السادسة . لذلك اخرج لشراء بعض الحاجيات وبعدها ارجع الى البيت وانا مطلوب من عندي يومياً نصف ساعة من المشي ذهاباً ونصف ساعة اياباً فهذه صحياً تفيد عظامي ، بعدها أتخابر مع صديقاتي أما للخروج الى المطعم او نتناول الطعام في بيتي وهنالك العديد من الأمور لان لندن غالباً تكون ممطرة وانا أحب هذه الأجواء .

فعندما أتيت الى بغداد تكونت عندي العديد من الأشياء بالمأساة والأفراح وبالــ ( الفكاهة ) و ( ألضحكة ) وشر البلية ما يضحك فجميعها تكونت عندي وانا عندما ارجع الى لندن سوف اكتبها على شكل مسلسل اعتقد سيكون لطيفا جداً .

{ عرفيني بأصدقائك في لندن ؟

– أصدقائي نحو ( 200 ) إنسان و إنسانة كلهم مثقفون .

{ عراقيون ؟

– نعم عراقيون وقسم منهم انگليز

{ عرفيني من هؤلاء الـــ 200 شخص بثلاث سيدات وثلاثة رجال

– السيدة الأولى التي اعتز بها والتي تجمع العراقيين اما في بيتها او في مطعم او في حوار إنساني او في محفل ثقافي هي السيدة ( ثناء الآلوسي ) التي أطلقنا عليها اسم ( خاتون لندن) .ومن صديقاتي الفنانات العراقيات صديقتي الرسامة (بتول الفكيكي ) والدكتورة (انتصار الشاوي ) طبيبة عيون كانت قد درست طب العيون في (فينا ) وهي منذ فترة طويلة في لندن وتتمتع بطيبة وثقافة جميلة جداً .ومن الرجال عندي الفنان ( نامق أديب )

{ هذا ملحن ( تايبين ) ! ( ماالذي دفعه للذهاب الى هناك ) ؟

– نعم الملحن القدير نامق اديب الذي يحضر اجتماعاتنا باستمرار هو حقا رجل مهذب .

{ يغني لكم ( تايبين ) ؟

– نعم مهذب ودافئ صوته و ( يشنف آذاننا ) باغان جميلة جداً

{ يقال بان صوتك جميل . غني لي ( تايبين ) ؟

– انا لا أحفظ أغنية تايبين ولكن سوف اغني لك ( سويعات الأصيل)

كم تذكرتُ سويعات الأصيل .. وصدى الهمساتِ ما بين النخيل

انت في حبك .. وانا في حبي .. وارى الذكرى دواء للعليل

فاتقِ الله .. فاتقِ الله .. فاتقِ الله في حبي يا حبيب

انا القاك صباحا ومساء .. في خيالي انت يا احلى رجاء

انت لي حلم .. ونور .. وهناء .. فمتى يقضي بلقياك القضاء

لست ادري .. لست ادري .. لست ادري بحبي يا حبيب

{ بقي اثنان من الرجال من هما ؟

– الدكتور ( محمد الشيخلي ) دكتوراه في الأحوال المدنية وإخواه ( د . تحسين ) و ( د . وسام) هؤلاء من الناس الذين كثيراً ما يحضرون .

{ ( فيصل لعيبي ) هناك ؟

– الأستاذ فيصل لعيبي لم التق به كثيراً … التقي بـــ ( باسم الدليمي ) والذي تحسب له تأسيس ( أكاديمية الفنون والتراث العربي ) وهذه أكاديمية يدخل بها الطلبة ويدفعون عن ستة أسابيع ويتعلمون فيها فن الرسم والتمثيل والمسرح والخط وانا ادرس في هذه الأكاديمية وطلبتي اكثر عدداً من طلبة الفروع الأخرى لان المسرح يستهويهم .

ادرس صوتا وإلقاء وادرس التمثيل وادرس ايضاً ( الديلارتا) فن الارتجال والتمثيل الصامت ونعطيهم ايضاً شيئا عن الدراما .. كيف نشأت الدراما هنالك يومان في الأسبوع وكل يوم ندرس فيه ساعتين ومن اللازم في هاتين الساعتين ان نعطيهم من كل ( بيدر ) حبة .

{ إذاً دعينا في هذه الحبة ، شكسبير انگليزي ؛شيءاكيد انهم فخورون به ؟

– جداً ومعروف لدى عامة الناس

{ ما هو أجمل عمل انجزتيه لشكسبير ؟

– انا عملته ؛من اخراج ( تاجر البندقية ) وأخذت دور البطولة وأخرجه الأستاذ سامي عبد الحميد في الستينات وعملت (هاملت ) مع الأستاذ ( جاسم العبودي ) وأخذت دور ( اوفيليا ) كنت شابة صغيرة

{ طيب ( هاملت ابنك ) متى جاء الى الدنيا ؟

– اناكنت امثل دور ( اوفيديا ) وكنت حاملا بــ ( هاملت ) ثلاثة أشهر وكان عندي إحساس ان يجيئني ولد وحين جاء للدنيا أسميته ( هاملت )

{ (مو خطيه) هو عند شكسبير به ( سوداوية ) وكآبة ؟

– يمكن هذ الصورة المعكوسة عنه لكن هاملت من أبنائي الذين يعملون ولا يتكلمون كثيراً يقدم لك خدمات من كل ( قلبه ) ولا يتكلم ، لا يتكلم مع شبح ،- لا يدعي الأشياء ،تحبه وتحترمه والشيء العجيب لديه اصدقاء كثيرين وجميعهم يحبونه ويحبهم .

{ طيب ما هو سر شيوع الأشباح في مسرح شكسبير ؟

شكسبير استخدمهم على أساس الضمير الذي يتخيله ( هاملت )

{ الانكليز: هل يعتقدون بالأشباح ؟

– نعم .. عندما يجلس الجميع في كنيسة او في أي مكان .. ( كاترينا) صديقتي يسألن هل تجيدين قراءة الفنجان باعتبارك من الشرق ومن العراق ؟ عندما اقول ( نعم ) يجتمع الجميع حولي حتى يستمعون الى حديثي وهي تترجم ما اقوله وهم مؤمنو ن ايضاً ( بالخرافة) ويذهبون الى خارج لندن هنالك ( أطلال ) لبيوت قديمة جداً فيذهبون الناس رغم البرد الى هذه الأطلال وينتظرون ظهور الأشباح من الشبابيك و حدوة الحصان يضعونها في بيوتهم .

– نعم

والبيوت الانكليزية زاخرة بالتحفيات والأشياء المتعلقة بالغيبيات

{ بيتك يحتوي على هذه التحفيات؟

– نعم انا ايضاً تأثرت بهذه الثقافة

{ هل الانكليز باردون حقاً ؟

– لا والله

لطيفون جداً …. تجدهم مبتسمين دائما … يستعملون كلمات لطيفة ( شكراً ..هل تحتاج الى مساعدة ؟… يومك جميل ) سوا ء اكنت تعرفهم ام لم تعرفهم وهذه عادات ينفرد بها الانكليز دون بقية المقيمين ؛لان هنالك ( (170 جنسية لكن الجميع متخلق باخلاق راقية و سمحة؛ انهم يقدمون مساعدات كثيرة للاخر .

{ اين تعيشين هناك ؟

– انا في سنتر لندن

{ عندما تفتحين الشباك تشاهدين (بيغ بن ) ؟

– لا بعيدة جداً عني ( بيغ بن ) لكني قريبة على السنتر قريبة على ( اوكسفورد ستريت ) وقريبة أيضا على شارع (اجول رود ) الذي يكثر فيه العرب والعراقيون والخليجيون وكل البلاد العربية

{ نحن الان في عمان .. هل أنت اكثر اشتياقا الى لندن ام لبغداد ؟

– انا قادمة من بغداد اشتقت الى بغداد وبقيت بها نحو شهرين ولم اشبع منها هي الضمير الذي نعيش فيه

{ مشتاقة الى لندن ؟

– اكيد انا مشتاقة الى لندن ولكن ليس بقدر اشتياقي الى بغداد .

{ الى أي مكان في لندن تشتاقين؟

– والله انا افكر ان ارجع الى العراق واستقر لانه لا تجد مثل العراقيين ومثل الإشعاع الذي يظهر منهم لانه لا تشعر بكرم مثل كرم العراقيين لا كرم اليد .. ولا كرم الاخلاق .. ولا كرم التعامل ..(ترة العراقيين) حاله متفردة ونادرة بالعالم جميعه .

{ تكلمنا عن ( هاء ) هاملت من عائلتك التي تشكل امبراطورية ( هاء ) ؟

– هاملت عائش في ( فريزر الكرة الأرضية ) في ( اوتاوا ) في كندا

{ إذا من الذي يعيش في منطقة دافئة؟

– همام يحييا في المانيا وهي باردة الجو ولكن ليست ببرودة كندا ،هديل تعيش بالعراق بعد ما كانت في بيروت

وهند تعيش مع الاستاذ ( فيصل الياسري ) ما بين ( عمان ) و(فينا) .كل واحد تحت نجمة ..

{ في هذه الحالة تحتاجين الى مصاريف طائرات طائله لكي تلتقيهم أجمعين ؟!

-كلهم أولادي لابد ان اعدل بينهم في الزيارة ولكن لندن في قلب اوربا وبإمكانك ان تصل الى فينا خلال ساعتين والى المانيا خلال ساعة والى كندا في ثماني ساعات.

{ اليس من المفروض ان يجيئون هم اليك، لن تجتمعوا الا بصورة فوتوشوب ؟

ضحكت للعبارة كثيرا

{ .. الست الام ؟

– نعم، ولكن همام يصلني وهند تجيئني باستمرار بس هاملت الله يساعده أنا اروح اليه لاني متفرغةاكثر واشتاق اليهم وحين ازورهم يقيمون احتفالات عندي أحفاد لطاف ومتقدمون في دراستهم .

{ طيب اختاري واحدا من ( الهاءات ) من الذي يشغل بالك حالياً

– كلهم يشغلون بالي ولكن واحد من الهاءات ( هاملت ) يشغل بالي لاسباب عديدة

{ هل هو أعزب ؟

– لا هو متزوج وعنده اولاد كبار (سيف ) و ( طيف ) من احسن الشباب

{ هل لك دخل بتسميتهم ؟

– لا ابداً

{ و من سمى ( ديار ) ابن هند ؟

– ديار هم من اطلقوا عليه هذا الاسم ولكن اني أسميته ( فواز ) لان يحمل اسمي

{ هل تعرفين إن فيصل الياسري كان ينوي ان يسميه ( ورد ) ؟

– أي والله وهو ورد حقا ( ديار ) وديار اقرب الأحفاد إلي لان ( الما تشوفه العين تنساه الكلوب ) ( المسافات البعيدة لا تجعلك على تواصل مع اقرب الناس ) وديار يعيش في لندن ودائماً يجيء لياكل عندي ومن ثم يرتاح… وديار هو الزاد الذي اعيش عليه .

{ جميل ولكن من المستحيل أن تلتقوا جميعكم في لقطة واحدة ؟

– نعم لا يمكن الا ان يتم الامان في العراق العظيم

{ بماذا تشعرين وانت سيدة وحيدة ؟

-انا لست وحيدة أنا لدي العديد من الناس الذين التقي بهم يومياً في تجمع ثقافي او معرض تشكيلي وغيرها من المحافل .الحياة قائمة ومستمرة وانا في اغلب الأحيان لا استطيع ان احضر الكثير من هذه اللقاءات لضيق الوقت

{ إذن لا فراغ للفراغ ؟

– نعم . اني اذا ابحث عن الفراغ اكيد سوف تعتريني الكآبة وأموت في الحياة بينما انا أتفاعل مع الناس واخرج و ( اتونس )

{ مصادفة تذكرت أنا بيتا لنازك الملائكة :

أغضب، أحبك غاضباً متمردا

في ثورة مشبوبةٍ وتمزقِ

……………………………………….

على الفور بادرت هي لاتمامه :

أبغضت نوم النار فيك فكن لظى

كن عرق شوقٍ صارخٍ متحرقِ

أغضب، تكاد تموت روحك، لا تكن

صمتاً ، اضيعُ عندهُ إعصاري

حسبي رماد الناس، كن انت اللظى

كن حرقة الإبداع في أشعاري

أغضب، كفاك وداعة، انا لا احب الوادعين

النار شرعي لا الجمود ولا مهادنة السنين

اني ضجرت من الوقار ووجهه الجهم الرصين

وصرخت لا كان الرماد وعاش عاش لظى الحنين

اغضب على الصمت المهين

انا لا احب الساكنين

العبقرية، يا فتاي، كئيبةُ

والضاحكون رواسبٌ وزوائدُ

{ انت مع التراجيديا ام مع الكوميديا؟

– انا مع كل الأشياء ..

{ هل مثلت الكوميديا؟

– نعم مثلت ( الخطوبة) ثم( الدب) مع الاستاذ بدري حسون فريد كان يعدها للتلفزيون كانت اعمالا عالمية تعد لكتاب عالميين للتفلزيون العراقي وهذه كانت بادرة ثقافية رائعة .

{ بالأرقام .. كم مسرحية مثلت ؟

– والله مثلنا الكثير من الاعمال ولكتاب عالميين

{ قولي لي جملة من مسرحية ترينها منهاج حياة؟

– عندما يحبط ( انطونيو ) من حب ( كليوباترا ) في مسرحية ( احمد شوقي ) يردد:

روما حنانك واغفري لفتاك … أواه منك! وآه ما اقساك!

{ الأمهات قلوبهن رقيقة … ما بال قلبك لم يلن لفتاك؟

– فيخاطب روما الوطن والأم مثل ما يخاطب العراقيون وطنهم ونخاطب

بغداد

مُـدّي بسـاطيَ واملئي أكوابي

وانسي العِتابَ فقد نسَـيتُ عتابي عيناكِ، يا بغداد، منـذُ طفولَتي

شَـمسانِ نائمَـتانِ في أهـدابي

لا تُنكري وجـهي، فأنتَ حَبيبَتي

وورودُ مائدَتي وكـأسُ شـرابي

بغداد.. جئتُـكِ كالسّـفينةِ مُتعَـباً

أخـفي جِراحاتي وراءَ ثيـابي

{ هل في النفس عتب؟ تعاتبين به احدا حالياً ؟

– والله لا أعاتب احدا واذا لقيت الأذى من احد أحاول نسيانه ليس هنالك وقت لتعاتب به احدا. { ( ولك لو تسوه العتب جا عاتبيتك )

– نعم انا احب صوت الفنان ياس خضر لانه يمتلك مساحات صوتية تجمع كل الرثاءات والمآسي العراقية وكذلك يعجبني صوت كريم منصور

{ بس تعالوا ؟

– بس تعالوا هذه الأغنية غناها لي في برنامج كان هو ويوسف الصائغ وطلبتها منه شخصياً .

{ لكن إسماعيل فاضل غنى لك ؟

– اسماعيل فاضل اسميه انا ( الصوت الرجولي العراقي الواضح ) هذا الرجل الذي يجيد المقام العراقي على اصوله .حقيقة انا سافرت الى استراليا واقيمت لي حفلة من قبل عائلة عراقية وكانت معي ( سهام السبتي ) وغنى لي اغنية خاصة واللحن كان معروفا ولكن هو رتب الاسماء وكانت لطيفة جداً .هذا الرجل غنى اغاني جميلة جداً وبعدها حجب عنه الميكروفون وغنى بصوته العادي والله غطى القاعة وكان أفضل من الميكروفون

{ انت تقرئين القرآن ؟

-اكيد

{ وتجودينه ؟

– كنت اجيد التجويد وأقلد طريقة عبد الباسط ولكن القرآن الكريم لا استغني عنه باستمرار واذا اردت ان تكون محامياً جيداً او قاضياً جيداً او تاجراً جيداً او ممثلا اجود عليك بقراءة القرآن الكريم حتى تمتلك هذه الثقة والملكة عندما تؤكد حواراتك لان الإعجاز والموسيقى الموجودة في الآيات القرآنية هي التي تصنع منك أنسانا ذا تأثير في المجتمع حتى وان كنت أنسانا عادياً .

{ نرجع للعائلة..همام : ما ظهر من السنام وما ذاب من الثلج ؟

– هذا تفسير جديد ولم اسمع به سابقاً ولكن همام كما اعرفه هو الرجل الشجاع ولكن اذا وضعنا (فتحه) على ( هًمام ) أصبح ( كلبا نباحا )

{ بادرت انا بالقول : روي عنه (ص) انه قال :

تَسَمَّوْا بأسَماءِ الأنبياء ، وأحَبُّ الأسماءِ إلى الله: عَبدُ الله وعبدُ الرحمن ، وأصدَقُها: حارِثٌ وهَمَّامٌ ، وأقْبَحُها: حَرْبٌ ومُرَّة ) .

– إذا حتى النبي ( ص ) لا يحب الأسماء التي تدل على المآسي والحروب وهذه كلها مرفوضة

{ لماذا أولادك جميعهم ( بالهاء ) .. وأنت أستاذة بالصوت والإلقاء

– الهاء تخرج من ( اللهاة ) من خلف تفاحة آدم يستنشق الممثل في الإلقاء نفسا طويلا .. يعجز الحجاب الحاجز عن رفعها بسهولة لذلك على الممثل ان يتمرن تمارين عديدة جداً اذا كانت الجملة فيها ( هاءات كثيرة ) ولماذا سميتهم بـــ ( الهاء )

ليت هنداً أنجزتنا ما تَعدْ

وشَفَتْ أنفسنا مما تَجِدْ

كُلَّما قُلتُ مَتى ميعادُنا

ضَحِكَت هِندٌ وَقالَت بَعدَ غَد

فهذه هند

وعندما جاء همام الى الدنيا اسميناه همام حتى يكنون لأبيه به ( ابو همام ) وهند تعترض وتقول انا اول واحدة في العائلة وما اسمح لأحد ان يناديك (ابو همام )

{ دعينا في الا صوات ( انت قواعدية ) كم حلقة مثلت من مسلسل أين مكاني من الاعراب ؟

– مثلت 90 ) ) حلقة وهو اول مسلسل عراقي طويل يبث في الوطن العربي وفي حينها كانت الدورات13) ) حلقة لاي مسلسل كان ولكن العراق قدم 90 ) ) حلقة استمتع بها عموم المشاهدين للتلفزيون العربي في وقتها وثمن المادة الموضوعية الدسمة التي كان يحملها البرنامج والفضل كان يعود الى ثلاثة اشخاص في حينها

الأول ( شريف الراس ) الاديب السوري والمخرج العراقي ( علي الانصاري ) رحمة الله عليه والمؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون التي انتجت هذا العمل بشكل ( باذخ ) ويبقى الشخصان المهمان في هذا العمل هما الاستاذ ( جعفر السعدي ) وانا ( فوزية الشندي )

{ حرامات : لم يبق من العمر شيء!

– على العكس هذا هو هذا عمر التألق والتفكير بالمستقبل نحن لا نعيش على المآسي الماضي والحاضر بل نفكر بالمستقبل

{ كأنك شابه بنت الثلاثين

-بل اني بنت العشرين !!

{ اجمل عمل مثلتيه وانت في العشرين؟

– اجمل عمل هو ( آنا كارنينا ) لـــ ( تولستوي ) هذا عمل كان في الاذاعة جميل جداً ومخرجونا الإذاعيون مبدعون جداً واذكر منهم ( عزيز كريم ) هو ممثل جيد ومخرج اذاعي جيد .. كان دائماً يضع صوتي في المقدمة في بداية مسلسلاته وهو مثل معي في (بلابل ) دور ( خالي ) واي جملة كان يقولها تردد في الشارع مثل (قلبي نارك ) وغيرها من الكلمات هذه المجموعة كنا محبين لبعضنا وطيبين .

{ كيف يمكن لاي شخص أن يفرق بين صوتك وصوت هند وهديل بالتليفون ؟

– اني من حين وقع الحادث المروري الاليم الذي أودى بسيارتي ونجونا منه فوزية حسن وأنا كنت امثل رواية ( الأرض الطيبة) للكاتبة الامريكية بيرل باك وتتألف من 160 ) ) حلقة أنا عملت 30) ) حلقة وحصل حادث السيارة وجاءوا بــ(هند) أكملت المسلسل ولم يكن هنالك فرق بين صوتي وصوت ( هند ) .

{ انت غنيت في ( الدمعة الباردة ) على السطح ؟

– نعم غنيت على السطح وهي كانت من تأليف الاستاذ ( يوسف العاني ) وهو مثل فيها ايضاً و مثلت المرحلة الاولى من حياتي ( هديل ) والمرحلة الثانية ( هند ) والمرحلة الثالثة أنا وكان البطل هو ( محمود ابو العباس )

{ أي اغنية غنيتي ؟

– هي كانت تحبه ويحبها ( لا تحاول يا حبيبي للرجوع *** اني ما اقبل بعد منك خضوع )

والى نهاية الأغنية التي كتبتها ولحنتها

{ هل تعرفين ان نازك الملائكة كانت تعزف على العود ؟

– لا والله لا اعرف

{ السيدة فوزية الشندي ام همام وهاملت وهند وهديل الحوار انتهى .. كيف رأيت الدنيا

– مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها

صبرت على صبر أمرّ من الصبر… وصبرت حتى ملّ الصبر من صبري وانا لا احب انهي لقائي الجميل وإياك بشيء مأساوي او كئيب خلينا نبتسم ونتأمل الالوان الأخضر والأصفر و الوردي في كل الحياة …..