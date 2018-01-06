الذكرى العاشرة لرحيل الفنان راسم الجميلي

عاشق بغداد يرقد جسداً في سوريا

فائز جواد

كان ومايزال غالبية الفنانين العراقيين يؤكدون ويتمنون استذكار رموز الفن والثقافة وان لاتهمشهم وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية على اقل تقدير خاصة ان الجهات الرسمية الثقافية والفنية لم تصب اهتمامها باستذكار الرموز التي رحلت الى عالمنا الاخر .في وقت نجد ان غالبية الدول العربية تقيم لرموزها الراحلين المناسبات والاحتفال بهم وتكريم عوائلهم وفاء لما قدموه خلال مسيرتهم الفنية والثقافية الطويلة ،

واليوم وبمناسبة مرور عشرة اعوام على رحيل فنان الشعب راسم الجميلي تمنى فنانون ومثقفون ان تبادر وزارة الثقافة والجهات المعنية وخاصة الفنية والثقافية باستذكار رموز الفن والثقافة والمبدعين العراقيين الراحلين اضافة الى اطلاق اسماء شوارع وساحات ومتنزهات ودور فنية ومسارح وصروح فنية وثقافية باسماء الرواد تقديرا لما قدموه من عطاء ومنجز كبير خلال مسيرتهم الزاخره بالعطاء والمنجزات ، مناشدين الوزارة متابعة احوال الفنانين الذين مازالوا متواصلين مع الابداع الصحية والنفسية والمادية في وقت يعاني الغالبية من امراض عدة ويرقدون بين جدران المستشفيات وبيوتاتهم ويرحلون في مستشفيات داخل وخارج العراق والقائمة تطول اذا ماستذكرنا اسماء الرواد والاساتذة الذين غادرونا الى العالم الآخر واخرهم كان الرائد بدري حسون فريد وقبله الفنان الكبير فاضل خليل ، سائلين المولى القدير ان يتغمدهم برحمته الواسعة وان يحفظ المتواصلين من فنانينا ومبدعينا .وقالوا قبل عام وبمناسبة الذكرى العاشرة لرحيل الكبير راسم الجميلي (للاسف الشديد ان غالبية فنانينا الان يعانون المرض ومن دون رعاية واهتمام كذلك دون ان تستذكر يوم رحيلهم لتمر مرور الكرام واليوم نستذكر ذكرى رحيل العملاق راسم الجميلي ابونا وصديقنا واستاذنا الذي انتقل الى جوار ربه في الاول من كانون اول من العام 2007 ويقينا ستمر مرور الكرام في وقت نجد ان المؤسسات الحكومية في غالبية البلدان العربية تؤبن وتستذكر رموزها الفنية والثقافية بمناسبة مرور اعوام على رحيلها وهانحن نقرأ ونستمع ونشاهد كيف يستذكر الفنانيين رموز الفن في مصر وسوريا وبعض البلدان العربية مايعطي دافعا قويا للفنانين الشباب ويقدموا ويتواصلوا بابداعاتهم الفنية).

من جانبهم اكد اعضاء الفرقة القومية للتمثيل ان (رحيل فنان الشعب راسم الجميلي بجسده فقط لكنه باق معنا باعماله الخالدة والكبيرة تتجدد كل عام وستبقى في ذاكرة العراقيين اجمع ، نعم رحل عنا استاذنا الجميلي وجسده الان يرقد في سوريا لكن روحه تحوم يوميا بيننا وباقية ، وناشدوا الجهات ذات العلاقة على ان يستذكروا المبدعين واقامة ندوات وحفلات تأبيين اضافة الى تقديم برامج اذاعية وتلفزيونية لما قدموه من اعمال كبيرة للعراق) الراحل راسم الجميلي يغفو بجوار الجواهري والبياتي بعد اعلن نبأ وفاته صبيحة الاول من كانون عام 2007 واختارت قناة ( الشرقية ) التي اعلنت الخبر المؤلم لقب الفنان الكبير ( فنان الشعب ) في ذات يوم رحيله بالعاصمة السورية دمشق نعم اختار الراحل راسم الجميلي مقبرة الغرباء بسوريا ليدفن وبهدوء تام وبعيداً عن الوطن المضرج بدماء أبنائه والذي يرزح تحت طائلة الارهاب والفساد السياسي ليرقد بسلام بجوار الجواهري والبياتي .

خسارة لاتعوض

كان رحيل الجميلي خسارة للفن العراقي لاتعوض فقد عرفناه فنانا شاملا جسد خلال مسيرة تجاوزت النصف قرن ادوار كوميدية ظلت وستبقى عالقة في ذاكرة العراقيين ومن منا لايتذكر الشخصية الرائعة ( ابو ضوية ) التي رافقته طوال مسيرته الفنية الى جانب الشخصيات البغدادية التي كان يجسدها فتدخل قلوب الملايين من العراقيين الذين احزنهم نبأ رحيل فنان الشعب الجميلي الذي رحل مبكرا ورحل وكان احساس غريب يتملكه بانه سيغادر الدنيا وهو يحاور هاتفيا الفنانة الكبيرة سهام السبتي رفيقة دربه في اكثر من عمل تلفزيوني ومسرحي ليؤكد لها ان امنيته ان يعود الى احضان الوطن الذي غادره بعد الاحتلال عام 2003 ليموت ويدفن في العراق لكن ارادة الله كانت الاقوى ليشتد مرضه ليعلن عن وفاته في صبيحة الاول من كانون اول عام 2007 ليفقد المشهد الفني والثقافي العراقي ركنا اساسيا من اركانه بعد ان اثرى خزائن الاذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح باعماله الراقية التي تتربع على قلوب عشاقه ومحبيه من العراقيين ، ونحن نستعيد ذكرى رحيله العاشرة نتطلع الى وسائلنا الاعلامية وخاصة المرئية منها لتسهم في استذكار فنان الشعب الجميلي بفخر واعتزاز ، نعم امنياتنا التي نكررها دائما ان تبقى رموزنا الفنية والثقافية في ذاكرة وسائل اعلامنا التي تستذكر دائما رموز الفن والثقافة العربية وتعيد ماقدمته من اعمال للمشهدين الثقافي والفني ويقينا ان وسائلنا الاعلامية السباقة في استذكار رحيل رموز الفن والثقافة العراقي . وكانت ومازالت (الزمان ) قد خصصت كل عام ومنذ رحيله صفحات عن رحيل الجميلي ومازالت تستذكر رحيله وهو وبكل تاكيد جهد متواضع جدا نقدمه لفنان عرفناه فنانا وانسانا كبيرا أجبرته الظروف القاهرة داخل العراق الى تركه والذهاب الى سوريا والذي لم يتحمل قلبه أعباء الغربة ومرارتها فظل يكابر من الابتعاد عن مدينته التي احبها وعشقها بشكل خرافي ( بغداد ) تلك العاصمة التي انجبت الادباء والفنانيين على مرّ العصور والازمان . استطاع الجميلي الذي عرف بأسم ( أبو ضوية ) منذ بداياته الاولى أن يجسد الشخصية البغدادية المرحة على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي كان يمّر بها المواطن البغدادي آنذاك ، ونجح ليكون كذلك ، فيما أصبح ذاكرة عراقية بحد ذاتها داخل البيت العراقي الفقير والغني على حد سواء ، نعم وبالرغم من ان نعشه نقل على ايادي عشاقه ومحبيه واصدقائه في دمشق لكن حسرتنا كانت كبيرة في ان يحمل نعشه هنا ببغداد وبين اكف وايادي البغداديين بتشييع مهيب يليق به وفاء لما زرعه من فرحة وسرور الى كل بيت عراقي .الفنانة الكبيرة خولة توفيق زوجة الراحل الجميلي والتي اهدت شهادتها العليا في الدكتوراه في الفنون المسرحية الى روح رفيقها ابو علي ونادر كتبت تقول ( ابي واخي وحبيبي وزوجي وابا ولدي الحبيب نادر ,لن انساك ما دمت وما دامت انفاسي يمدني بها الله,يا الله يا الله كم زرعت الطيبة في قلوبنا ..يا الله يا الله على السنوات العشرين وكأنها عشرون ثانية مرة معك بسرعة يا معلمي,عاهدت ربي الذي لا اله الا هو ,وعاهدت زوجي سأصون امانة الله في ولدك وفي وطنك الذي ضحيت بنفسك من اجله, لا اقول الا رحمك الله وطيب مثواك,لا اجلس على سجادتي الا واقول رحمك الله دنيا واّخرة, نم قرير العين) ..

سطور في حياة الراحل

ولد الراحل في محلة سراج الدين ببغداد عام 1938. إشترك في أول عمل مسرحي له وكان في الصف الخامس إبتدائي وهو مسرحية اسمها الكتاتيب وتعني (معلم الأولاد) باللهجة الدارجة انتقل إلى ثانوية غازي دخل أكاديمية الفنون الجميلة – ومن زملاء دورته ضياء البياتي، وعمانوئيل رسام، ورسام الداودي تخرج في أكاديمية الفنون الجميلة التابعة لجامعة بغداد في عام 1964م دعي إلى خدمة العلم فدخل كلية الإحتياط إسوة بزملائة من خريجي البكالوريوس والماجستير، وبعد ستة أشهر تخرج برتبة ملازم. لكونة فناناً فقد أحيل للعمل في إذاعة القوات المسلحة، ثم عمل مديرا للإذاعة حتى رقي إلى رتبة نقيب وعند غلق هذه الإذاعة.. رحع إلى الإذاعة والتلفزيون عمل فرقة مسرح 14 تموز،عمل الفرقة القومية للتمثيل،أسس عام 1987 مع سامي قفطان، محمد حسين عبد الرحيم فرقة مسرح دار السلام،أول عمل له في التلفزيون كان (حياة العظماء) والذي كان يقدمه المرحوم د. عزيز شلال وقد أسند إليّ فيه دور والد حاتم الطائي ومسلسل تحت موسى الحلاق – في شخصية أبو ضوية فقد تركت هذه الشخصية أثرا كبيرا في نفوس المشاهدين. عند تخرجة من أكاديمية الفنون الجميلة عام 1964 دعي إلى [خدمة العلم] فدخل كلية الاحتياط إسوة بزملائة من خريجي البكالوريوس والماجستير، وبعد ستة أشهر تخرج برتبة ملازم. لكونة فناناً فقد أحيل للعمل في إذاعة [القوات المسلحة]، ثم عمل مديرا للإذاعة حتى رقي إلى رتبة نقيب وعند غلق هذه الإذاعة.. أرجعوا إلى الإذاعة والتلفزيون.عمل في فرقة مسرح (14 تموز) عمل في الفرقة القومية للتمثيل أسس عام 1987 مع سامي قفطان و محمد حسين عبد الرحيم فرقة مسرح دار السلام، وقدموا من خلالها مسرحيات شعبية كثيرة منها : ألف عافية، بيت الحبايب ،فلوس وعروس

واسهم الراحل في التلفزيون العراقي أول عمل له في التلفزيون كان (حياة العظماء) والذي كان يقدمه عزيز شلال وقد أسند إليه فيه دور والد حاتم الطائي. مسلسل تحت موس الحلاق – في شخصية أبو ضوية فقد تركت هذه الشخصية أثرا كبيرا في نفوس المشاهدين. مثل في مسلسل مناوي باشا في أجزائه الثلاثة. مثل في مسلسل باشاوات آخر زمن ألذي عرض على قناة الشرقية في سنة 2004.شارك في مسلسل ذئاب الليل – إخراج – حسن حسني قام ببطولة المسلسل الكوميدي انباع الوطن الذي عرض على قناة الشرقية في رمضان 2007 وهو من إخراج المخرج المبدع اوس الشرقي..

اخر اعماله

وكان هذا اخر اعماله التي انجزها قبيل وفاته بشهرين ، حقق مسلسل انباع الوطن شهرة كبيرة جدا وسطع نجم الفنان الراحل الجميلي مرة أخرى في هذا العمل وأبدع بشكل كبير .

أنيطت بة مهمة إدارة قسم برامج الأطفال، – برنامج المسابقات الذي اكتسب شهرة واسعة لدى الصغار والكبار وفي كل محافظات العراق ويعد هذا البرنامج رائداً للبرامج العربية في مغادرة المحلية ودخول العالمية .