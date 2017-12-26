لوحات تمزج بين اللون وعبق التاريخ

التشكيلي مازن أحمد يحمل بوصلته من أستراليا

منى مرعي

مازن أحمد فنان عراقي حد الصميم جاء من استراليا ليحط رحاله في بلده ..وهو يحمل بين يديه بوصلة تحدد اتجاهاته نحو الحلم الذي طال انتظاره !! حين التقيته قبل أعوام في معرضه المقام في عمــان عاصمة الأردن ..كان عبق العتق يسري في شرايين لوحاته ..أخذتني لوحاته بعيداً في عبق تاريخ وحضارة ممزوجة بتقنية اللون ..

لأول مرة أشعر بالحاجة الماسة للمس كل لوحة عليّ أكشف السر الكامن في كل عمل ..ففي لوحاته يكمن سر غريب حيث يترآى للمشاهد ان تحت هذا اللون يوجد طبقة آخرى بل وطبقات اكثر …احساس غريب يأخذك بل ويثير دواخلك تساؤلا وهو ماذا يوجد خلف هذا العمل ؟هل ربما لون ! ربما اشخاص مفاتيــح أبواب كثيرة .. تعني الكثير من الأسرار …نعم ربما وجدت الوصف المناسب (أسرار) نعم أسرار ففي كل عـــــــمل يوجد العديد من الاسرار التي لم يكشفها الفنان ..وربمـــــا لم ولن يكشفها بل سيترك للآخر حل تلك الرموز كل حــــــسب رؤيته …

مازن احمد …فنان وانسان هادئ لا يثرثر كلاماً بل يتكلم لوناً وفكراً وعمقاً ..

جاء اليوم من استراليا يحمل معه (بوصلة) ليبحث عن مكان تسكن فيه روحه التي أبت ان تسكن يـــــــوماً فهي في بحث مستـــــــــمر وهو يقول جئت أحمل بوصلتي لان

لكل إنسان بوصلة تحدد له اتجاه الحلم ..أتجاه للمشاعر وأتجاه للحب وللهجرة والولع ..نؤخذ بكلنا صوب ذاك الاتجاه تحدده بوصلة الروح التي تبحث عن الحلم الذي طال انتظاري له .

ويشار الى ان الفنان مازن كان قد حصل على انجاز يضاف الى انجازاته وسجله المتخم بالابداعات ويضاف له نجاز اخر وجائزة اولى اخرى يضيفها الفنان العراقي الى رصيده الفني.

فبعد الجائزة الاولى في مسابقة بلاكتاون للفنون في عام 2006 منح الفنان مازن هذه المرة في العاصمة سدني في عام 2009 الجائزة الاولى والكبرى لمجمل الفنون لمسابقة اوبرن مايورال للفــــنون والتي ضمت اكثر من مئة فنان من مختلف الفنون فوتغراف ونحت ورسم وقدم امد فيها لوحة بعنوان الهبود في اوبرن نالت اعجاب واستحسان كل من تابع المعرض .

الفنان في سطور

كلية الفنون الجميلة /بغداد 1990

دبلوم عال /فنون جميلة /اســــــــــتراليا /سيدني2012

عضو جمعية الفنانين التشكيلين العراقيين

عصو جمعية الفنانين التشكيلين استراليا

عضو جمعية الفنانين الاستراليين الاسيويين

عضو جمعية فناني ليفل بول /فيرفيلد

عضو جمعية الفن شمال جنوب استراليا

عضو جمعية فناني بلاك تاون

عضو جمعؤة فناني اوبرن

معرض شخصي اول /سيدني/استراليا 2005

معرض شخصي ثاني استراليا /سيدني 2006

معرض شخصي ثالث استراليا /سيدني 2007

معرض شخصي رابع استراليا/ سيدني 2007

معرض شخصي خامس استراليا /سيدني/2010

معرض شخصي سادس استراليا سيدني 2011

معرض سخصي سابع الاردن /عمان 2013

معرض شخصي ثامن العراق /بغداد .2017

رسالة القاهرة

وفاة الكاتب والمؤرخ المصري صلاح عيسى

نعى المجلس الأعلى للثقافة في مصر الكاتب والمؤرخ صلاح عيسى الذي رحل الاثنين الماضي عن 78 عاما بعد أيام من إصابته بأزمة نقل على أثرها للمستشفى.وقال الأمين العام للمجلس حاتم ربيع في بيان إن الكاتب الراحل ”قيمة صحفية وفكرية كبيرة وله باع جميل في إدارة الصحف بالإضافة إلى كتاباته السياسية والاجتماعية والتوثيقية للوقائع المهمة“.كما نعاه اتحاد كتاب مصر في بيان وصفه فيه بأنه ”احد أهم مثقفي مصر في النصف الثاني من القرن العشرين“ وكذلك الهيئة الوطنية للصحافة إضافة إلى عدد من الكتاب والمثقفين المصريين والعرب.ولد عيسى في 1939 وبدأ بكتابة القصة القصيرة قبل أن تستهويه الكتابة في التاريخ والفكر السياسي والاجتماعي. عمل بصحيفة الجمهورية مطلع السبعينات من القرن الماضي وشارك في تأسيس العديد من المجلات والصحف المصرية ورأس تحرير بعضها كما شغل من قبل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة.أصدر أول كتبه (الثورة العرابية) عام 1979 لتتوالى بعده الكتب في مجالات مختلفة مثل (حكايات من دفتر الوطن) و(شخصيات لها العجب) و(رجال ريا وسكينة) و(دستور في صندوق القمامة) و(تباريح جريح) و(مثقفون وعسكر) وشيع جثمان الكاتب الراحل امس الثلاثاء من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.