السراج: أفضّل تقديم موضوعات الرسوم بلغة الحيوان

معرض للكاريكاتير بتعبيرات ضاحكة

حاورته : نضال الموسوي

اقام الفنان التشكيلي عماد يونس السراج ، احد اعمدة الرسم في دار ثقافة الاطفال ، معرضا لرسوم الكاريكاتير تحت عنوان ( تعبيرات ضاحكة ) لمنتسبي الدار ،في الـ 14 من الشهر الجاري ، بواقع 120 لوحة فنية لموضوعات متنوعة .و بهذه المناسبة التقيناه في أروقة الدار ، ومعه كان الحوار التالي :

{ حدثنا عن فكرة المعرض ؟

– من بين افكار عدة احببت ان انفذ هذه الفكرة ، وتعد اول تجربة في هذا المجال . وهي بمثابة واحة للترفيه ، اجسد من خلالها الاحداث الانية وانتقدها بأسلوب ساخر .

{ ماهي الموضوعات التي حرصت ان يستفيد منها الاطفال ، لاسيما انك متواصل في عملك الفني ؟

– ان مايهمني ايصاله للاطفال من خلال السيناريوهات المعدة للنشر هو ادخال المعلومة العلمية والمفيدة .

{ برأيك ، ماالذي يستهوي الطفل من الرسومات الفنية ؟

-اكثر مايستهوي الطفل هو الالوان الزاهية والجميلة والشخصيات المعروفة التي تمتلك سمة المغامرة ، وغالبا ماامنح شخصياتي الجو الضاحك والتفاؤل والبهجة والسرور . ودائما افضل تقديم الموضوعات بلغة الحيوان واشكاله لانها تؤثر في الطفل .

{ ماذا جسدت خلال سني عمرك الفني من شخصيات وموضوعات في اعمالك الفنية ؟ ولأي الاعمال تحبذ ان تقدم اعمالك ؟

– ابتكرت اكثر من 20 شخصية منها ( ساهي السرحان ) التي برزت في ملحق شمس الصباح و ( كركور البخيل ) و (شموسة ) وغيرهم . ولازالت هذه الشخصيات مؤثرة في الطفل . واحرص ان اقدم اعمالي لكل اعمار الاطفال من عمر البراعم الى 17 سنة .

{ اية مساحة يشغل عالم الرسم ، من حياتك اليومية ؟

– يشغل الرسم كل وقتي ، ومنذ الطفولة تأثرت بالرسومات من خلال اطلاعي على مجلات الاطفال ، ومن الهواية والممارسة احترفت الرسم تدريجيا ، مع اني خريج كلية الزراعة .

{ من من الرسامين تتوقف لمشاهدة رسوماتهم ؟

– كثير من الرسامين ، امثال الفنان ضياء الحجار والفنان المصري روجيه كميل احد رسامي مجـــلة سمير ، وغيرهما.

{ هل في اعتقادك ، ان ماموجود من مجلات اطفال في العالم العربي مستوف لنمو فكر الطفل وتغذيته علميا وثقافيا ومعرفيا ؟

– بالتاكيد كلا لان ينقصنا كاتب السيناريو المحترف ، ولاسيما ان الرسام العربي غير متأثر بالتجربة الغربية ، وبالتحديد في امريكا حيث يعتمدون اسلوب المغامرة وادخال المعلومة العلمية من خلال السيناريو لكي تخزن المعلومة ولن ينساها ، ومن هذه الشخصيات سوبرمان وبات مان . وغيرها .

{ ماذا عن افلام توم وجيري ؟

– توم وجيري حالة خاصة فيها من الاحداث السريعة . مع الاسف اقول من خلال هذا المنبر ان النت يسرق الزمن من بين ايدينا . والـ (فيسبوك) يعلم على الوحدة . وهذا الشيء خطير على اطفالنا بالوقت الراهن .

{ الفنان عماد كيف تقرأ الساحة الفنية التشكيلية بالوقت الراهن ؟

– الساحة الفنية تفتقر الى رسامي الاطفال لان ليس هناك جهة حاضنة لهم ، سابقا كانت الدار تحتضنهم، لكن بمرور الوقت انقطعت السلسلة لان ليس هناك تعيينات للكوادر الكفوءة . وسابقا كان في الدار حوالي 30 رساما ورسامة اي في التسعينات من القرن الماضي ، وحاليا لايتجاوز عددهم الاربعة

{ رحلة الـ 40 سنة في عالم التشكيل ، ماذا اضافت للفنان عماد يونس ؟

-عالم الطفولة منحني البراءة ، فأنا طفل بهيئة رجل ، لااعرف الشر ولاالحقد ولاالكراهية … والحمد لله كسبت محبة الناس.