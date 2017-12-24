الثقافة تحتضن معرض أثر من العراق

مبدع يبحت عن الماضي لتحويله إلى معاصر

وسام قصي

افتتح وزير الثقافة والسياحة والآثار فرياد رواندزي مؤخرا، المعرض الشخصي الثاني للفنان التشكيلي ماهر الطائي، بعنوان (أثر من العراق)، في قاعة المعارض الفنية لدائرة الفنون العامة وحضر المعرض السفير الايطالي في العراق برونو باسكينو، والسفير الفرنسي في العراق برونو اوبير، ورئيس لجنة الثقافة النيابية ميسون الدملوجي،

وقال وزير الثقافة والسياحة والآثار إن (هذا المعرض متميز) لان الفنان ماهر الطائي هو الذي يستطيع أن يقوم بإبداعاته المتميزة من خلال هذه الأعمال الفنية، فهو جمع بين روح الحداثة، وكذلك التراث لحضارات وادي الرافدين، وهذه هي النقطة الجاذبة في المعرض وكذلك الأعمال الفنية.. كما إنها النقطة التي يتميز بها الفنان، وبطبيعة الحال نحن ممتنون لمثل هذه العلاقة بين الفنانين وبين وزارة الثقافة وبين المراكز والمنظمات الفنية).

مدير عام دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار شفيق المهدي قال( أعمال الفنان ماهر الطائي متميزة جداً، فهو يبحث عن الآثار لكي يحولها باتجاه معاصر، يبحث عن الأثر في الماضي القديم جداً.. يبحث عن الحضارات القديمة جداً، يجرد أعماله بطريقة خاصة، فهو يزاوج بين المدرسة العراقية والمدرسة الايطالية، إذ إن كل لوحة خلفها فكر وعقل، إن الفنان ماهر الطائي علق حضارة العراق بتاريخها الهائل على جدران وزارة الثقافة).

وقال الناقد التشكيلي عادل كامل عضو رابطة الآيكا الفرنسية للنقاد التشكيليين ضن خطابه النقدي (لم يغامر بيكاسو أو جايكو متي بالعودة إلى جذورهم الموغلة في القدم.. ولم يغامروا بالدخول إلى حداثة العصر. فهناك بين الماضي السحيق والحداثة، السر البشري الكامن في الفنون واللغات والموروثات المختلفة. الطائي يكمل برنامجا يعول على تحليل أسرار فنون الماضي ويعيد صياغتها باللغة التي كان جواد سليم وإسماعيل فتاح بذرة خلاقة لها. فالطائي ولد في هذا الرحم الكبير من الموروثات المشفرة ذات الأبعاد الجمالية غير المحدودة.. وأعماله ليست للسوق).

وأضاف: (إنها تحفر في أعماقنا وتعلن عن مملكة شاسعة تجعل التأمل والتفكيك والتعليق قضية أساسية بدل أن يصبح الفن سلعة في سوق ضائع. فأعماله مزيج من السطح الواحد إلى السطوح الثلاثية دون إغفال لا شعوره العميق الذي تحدث عنه (يونگ) فالفنان الطائي يلخص مدى تجذره في حضارة العراق والعرب، وهو نتيجة ديالكتيكية لإظهار حساسية الفن العربي بالدرجة الأولى فهو لا يبحث عن الأشكال بل يعيد صياغتها كما فعل الصائغ السومري بالذهب العراقي. إنه مشروع يجذر المنهج الرائد لجيل خالد الرحال وجواد سليم وإسماعيل فتاح الترك ذلك إن ماهر هو الإبن الشرعي لهذا الجيل الذي ولد كي يبقى علاقة لحضارة العراق رغم الويلات والقهر والموت). الأكاديمي والفنان التشكيلي الدكتور عمر المطلبي يقول ( تعد تجربة الفنان ماهر الطائي نسقاً إضافياً في انساق الرسم العراقي، فالفنان كان حريصاً على نسج نفس الهوية التي يسعى الفنان العراقي إلى تحقيقها، ألا وهي ثنائية التراث والحداثة، علماً انه يجرد الأشياء إلا انه يحافظ على علامات وإشارات تدل على هوية المكان والزمان، وبالتالي تعطي هوية إضافية لما يعرف بهوية الفن التشكيلي العراقي).

اثارة رغبة

وأضاف: الفنان ماهر الطائي( نرى أعمال ببساطة تثير الرغبة من اجل خلق عالم جمالي خاص ضمن كل الدراسات والفلسفات التي ترنو إليها ملامح التشكيل المعاصر في العالم، إلا انه بقي ضمن هذا اللعب الطفولي الذي ينتج لنا جمالاً مبنيا على تقنيات محددة جداً واخراجات محددة تفضي غزارة في الموضوع. كما إننا نرى الاستخدام المفرط في اللون الذهبي الذي يوثق لأسلوبية ماهر الطائي، فهذه البساطة التي نراها في لحظة تكون سطحية جداً إلا إننا نرى خلف هذا السطح يختبئ عالم آخر من التأويل، شيء مهم إن نخلق نسقاً جديداً في الفن العراقي المعاصر مبني على (الديكوريشن).

بقي ان نقول أن الفنان ماهر الطائي يرتكز في أعماله على الأثر كموروث كامن في لا شعوره، مما جعله خصوصية متفردة ومتجذرة في أعماله، إذ يستقطب الماضي بكل معطياته المرئية المحسوسة، ليؤكد أصالة المرجع بكل مورثاته التي تستدعي الفن عبر تفاعله الديناميكي على وفق إيقاعات فردية مبتكرة، وهذا التواصل الفعال مع الأثر بكل معطياته الملموسة والمدروسة والمحسوسة، يعكس الوجود الفردي في المجتمع، ضمن فردية قائمة على التأصل الذي استند على عد الفرد جزءا من مجتمع كلي يرتبط بحضارة يعكسها من خلال موروثه الحضاري بمعطياته الطبيعية والثقافية، ومحكومة في الوقت ذاته بالخبرة والتجربة والممارسة، وهنا يكمن السر في خصوصية الأصالة الحقيقية في تطبيقاتها على الفنون المعاصرة. إن النقل والاستدعاء للفنان ماهر الطائي يخضع لعملية معرفية قصدية، ليكون مخترع ومبتكر لعمل جديد- حداثوي- متجذر من أصل سابق، ومن خلال أعمال الفنان يمكن للمتلقي الحاذق أن يميز بين الفن كمنتج حرفي والفن كمنتج معرفي، وهذا بالذات ما يميز الحرفي عن الفنان في استنطاقه للأثر بمرجعياته المتعددة، فما يمتلكه الفنان من معطيات حسية لها الأثر الايجابي في اكتشاف وطرح مأثوراته على المتذوق، وهذه لا تقتـــــــصر على الذهنية المتفتحة بل على الخزين والعين المجربة في استقصاء ما هو متفرد، إذ يقول (هربرت ريد) بهذا الشأن وضمن كتابه الفن والمجتمع.