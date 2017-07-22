شيئ من التاريخ القريب

فاضل البراك من موظف بسيط إلى أعلى منصب أمني

رحيم احمد قادر

ترددت كثيراً قبل كتابة هذا الموضوع أقول مع نفسي ما سر هذا الانسان بعد ان حصل على منصب رفيع المستوى خطر جداً(مدير أمن عام ) .. مدير مخابرات سُلطة ومال وخوف الناس منه وعيشة اكثر من لائقة . سفرات لا عد ولا حصر لها بعد ذلك يرتكب خطأ يكلفه حياته مع تدمير لأسرته خصوصاً الزوجة . هذه المقدمة لموضوع .إعدام فاضل البراك مدير الامن العام في النظام السابق . يبدو هذا المنصب كما يقال بالعامية (منفوس او محسود) قبله أعدم ناظم كزار الذي كان مُخيفاً ومرعباً للناس الكل كان يخشاه حتى المسؤولين في الدولة . أعدم بسبب محاولة انقلابية فاشلة دفع حياته ثمناً لها .. غرور وطمع وطموح الانسان الذي لا يتوقف .. استلم فاضل البراك مديرية الامن العام بعد اعدام ناظم كزار ..

دورات امنية

ينحدر فاضل من تكريت وكان كفوءاً بعمله لدخوله دورات امنية واستخبارية في الدول الشرقية الاشتراكية سابقاً قبل انهيار الاتحاد السوفيتي على ميخائيل غورباتشوف .حقاً اشتراه الرئيس الاميركي الممثل في شبابه (في هوليود) وعميل لـ CIA رونالد ريكن . الدوائر الامنية في الدول الشرقية كانت ماهرة جداً في قمع شعوبها .. ظهر ذلك عند سقوط تلك الدول حيث ظهر لاحقاً في الشقق السكنية سكنة الشقق يكتبون تقارير بعضهم على بعضهم الآخر فلاديمير بوتين واحد من ابرع عملاء الـ كي جي بي . فاضل البراك كان ملحقاً عسكرياً في موسكو وهناك سنحت له الفرصة بتأليف كتب حصل على شهادة الدكتوراه من موسكو رسالته بعنوان (الجيش العراقي ودوره في حركة مايس عام 1941 واستعان في حينها بمترجم سوداني ترجمها الى الروسية ..

فيما تكفل اساتذة روس بتهيئة متطلبات الدكتوراه ..

مقابل هدايا كما هو شأن الانسان الاماندر.. عام 1963 حدثت حركة تشرين انشقاق في (حزب البعث ) فصل فاضل البراك من الكلية العسكرية نقل الى مديرية الاعاشة العامة / وكانت وظيفته مراقب مخابز . اعيد للخدمة بعد 17/تموز/1968 أصبح مرافق احمد حسن البكر حصلت مشكلة مع البكر ابعد عن وظيفته مع البكر.

حصلت مؤامرة مزعومة للقيام بإنقلاب عسكري كان له دور في كشف المؤامرة قائدها عبد الغني الراوي عين ملحقاً عسكرياً في موسكو مكافأة له في موسكو . عام 1976 أعيد الى بغداد واصبح مديراً للامن العام .

إستفاد من التجربة السوفيتية عمل بها بتنظيم مديرية الامن العامة وفقاً للمواصفات الامنية السوفيتية . كان له دور كبير في تصفية الاحزاب الدينية (حزب الدعوة) واليسار العراقي . عام 1984 نقل الى جهاز المخابرات بعد إقالة صباح هشام الفخري لتعاطفه مع الشاعر (شفيق الكمالي) طالباً إطلاق سراحه .

كما اطلق سراح زوجة وزير الصناعة في حينها (محمد عايش ) كان عاملاً . كان متهماً بمؤامرة محيي عبد الحسين واعدم على اثرها كان من ضمنها عدنان حسين الحمداني . وغيرهم (35) قيادياً (مجزرة قاعة الخلد) .

قطع لسان

قيل لمحمد عايش لماذا تنقلب على الثورة التي اتت بك من الشارع وجعلتك وزيراً؟. رد بعنف قائلاً الذي اتى بكم للسلطة جلبني معكم ويقصد (أمريكا) قطع لسانه الاخطاء التي قام بها فاضل وكان في رئاسة جهاز المخابرات كثيرة منها . إنشاء فرع للتجارة خاص بالمخابرات يقوم بالصفقات التجارية واخذ العمولات من التجار معظم الاموال كانت مودعة في سويسرا.

اما السبب الرئيسي الذي ادى الى اعدامه كما يرويها مدير شعبة امريكا في جهاز المخابرات الذي قال عنه (جورج تنت) مدير CIA فترة بوش انه صيد ثمين في جعبته كنز المعلومات . يقول وهو ضابط كبير في الجهاز له لقاء مع قناة R.T . يقول كنت مديراً لمخابرات المطار كان يتردد على العراق شخص لبناني حقائبه لاتخضع للتفتيش بأمر مدير الجهاز في الدخول والمغادرة . اتضح لاحقاً ان هذا الشخص يحمل في حقائبه مخاطبات رسمية غاية في الاهمية والسرية تجري بين جهاز المخابرات ورئاسة الجمهورية . تتضمن اسراراً خطيرة تتعلق بأمن وسلامة العراق .

وانه مكلف من قبل البراك لنقلها الى دولة اجنبية يعتقد في حينها المانيا .

يقول لا احد يعرف كيف امسك رئيس الجمهورية بخيوط العلاقة بين البراك والخياط. وكيف عرف رئيس الجهورية ان البراك يُسرّب أسرار الدولة . القي القبض عليه وتم التحقيق معه ومواجهته بالادلة . صدر القرار بإعدامه .

حصلت مشكلة اخرى حيث تزوج برزان زوجة البراك سلمت جثته لعائلته سراً مع منع إقامة مراسيم العزاء والفاتحة يقال ان الدنيا من الدناءة (دنائة النفس ) الدنيا تغير (غرور) وليس فيها امان هذه القصة درس لمن هم في السياسة واتخذوها حرفة ولقمة عيش . مساكين تعساء الحظ .