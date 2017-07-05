مريم حسين تكشف عن أسباب طلاقها 

القاهرة‭ – ‬الزمان‮ ‬‭:‬‎تحدثت‭ ‬الفنانة‭ ‬العراقية‭ ‬مريم‭ ‬حسين‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬عن‭ ‬خلافاتها‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬السابق‭ ‬عارض‭ ‬الأزياء‭ ‬فيصل‭ ‬الفيصل،‭ ‬والتي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬انفصالهما‭. ‬‎مريم‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬لجوء‭ ‬فيصل‭ ‬لمواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للتحدث‭ ‬عن‭ ‬خلافاتهما،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬حلها‭ ‬داخل‭ ‬المنزل،‭ ‬كانت‭ ‬تؤدي‭ ‬لتفاقم‭ ‬هذه‭ ‬الخلافات،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬تضطر‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصلالاجتماعي‭. ‬‎وقالت‭ ‬الممثلة‭ ‬العراقية‭ ‬حسين‭: ‬“الطرف‭ ‬الثاني‭ ‬كان‭ ‬يطلع‭ ‬مشاكلنا‭ ‬الزوجية‭ ‬على‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬فأضطر‭ ‬أطلع‭ ‬لأدافع‭ ‬عن‭ ‬نفسي،‭ ‬أنا‭ ‬كنت‭ ‬متزوجة‭ ‬منك‭ ‬انت‭ ‬أم‭ ‬من‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا؟‭.. ‬هذا‭ ‬غباء”‭. ‬‎وأضافت‭: ‬“كل‭ ‬بيت‭ ‬به‭ ‬مشاكل،‭ ‬لكن‭ ‬عيب‭ ‬أنك‭ ‬تطلع‭ ‬مشاكلك‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل،‭ ‬هذا‭ ‬اللي‭ ‬صدمني،‭ ‬لا‭ ‬يصح‭ ‬الرجل‭ ‬يطلع‭ ‬يتكلم‭ ‬على‭ ‬زوجته‭ ‬وأهل‭ ‬بيته،‭ ‬هذا‭ ‬أنا‭ ‬لا‭ ‬اعتبره‭ ‬رجولة‭.. ‬الرجل‭ ‬ليس‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يأخذ‭ ‬مصروفه‭ ‬من‭ ‬زوجته،ولا‭ ‬الرجل‭ ‬بتنفيخ‭ ‬العضلات”‭.‬

‎يذكر‭ ‬أن‭ ‬فيصل‭ ‬الفيصل،كان‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬انفصاله‭ ‬الرسمي‭ ‬عن‭ ‬مريم،‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬فبراير،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬سبب‭ ‬ارتباطه‭ ‬بها‭ ‬يعود‭ ‬لحملها‭ ‬قبل‭ ‬الزواج‭ ‬رغم‭ ‬إرادته‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬اثار‭ ‬حالة‭ ‬جدل‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصلالاجتماعي‭.‬