والآن حان تكريم الرائد جعفر الخليلي – حسين الصدر

-1-

الامم والشعوب الحية تختفي بالافذاذ من أبنائها وبناتها ، وتُقيم المؤتمرات والندوات الغنية بمساهمات كبار العلماء والادباء والجامعيين والاعلاميين إبرازاً لمعالم إبداعهم ، وتخليداً لأدوارهم الفاعلة في ميدان العطاء الفكري والعلمي والادبي والثقافي والمعرفي والوطني وتمجد جهودهم وخدمتهم الجليلة .

-2-

وفي 24 / 5 / 2023 تم الاحتفال رسميا بمرور مائة عام على ولادة الشاعرة العراقية الكبيرة ” نازك الملائكة ” في منحى واعد يبشر بدخولنا مرحلة الاهتمام بالرموز والقامات المتميزة بالتجديد والإثراء .

-3-

وفي مساء الثلاثاء 30 / 5 / 2023 تحدّث الاستاذ الدكتور ماهر الخليلي عن الاستاذ الكبير المرحوم جعفر الخليلي رائد القصة ، والاعلامي الشهير الذي أصدر العديد من الصحف العراقية ، والشاعر، والكاتب، والمؤرخ الذي أصدر موسوعة العتبات المقدسة في 13 جزء، والعديد من الكتب والمؤلفات النافعة .

لقد خصص النظام البائد راتباً تقاعديا للمرحوم الخليلي قدره 150 ديناراً شهرياً وهو مبلغ كبير في حينه ولكنه رفض القبول به لعلمه بانّ قبول هذا التقاعد يعني مطالبته بالاصطفاف مع الأبواق المأجورة التي لا تفتر عن اشادتها بمناقب (القائد الضرورة ) وهذا ما يأباه الخليلي يقينا .

واذا كان الخليلي قد ظُلم مِنْ قِبَل النظام الدكتاتوري البائد فقد حان اليوم أنْ يُنصف وأنْ تطبع كُتُبهُ واعمأَله كاملة غير منقوصة ، وأنْ تسمّى باسمه بعض الساحات المهمة في العاصمة بغداد ,وهذا ما طالبنا به في (مجلس الصدر) وأيده الحاضرون وهم نخبة طيبةُ من العلماء والأدباء والجامعيين والاعلاميين والمثقفين العراقيين .

وهذه المقالة الوجيزة تذكير للجهات المختصة بما ننتظرُهُ منها في مضمار تكريم عَلَمٍ مِنْ أعلامِ العراق الكبار، لئلا تستمر ظلامته في (العراق الجديد) وبعد زوال كابوس الدكتاتورية الظالمة .