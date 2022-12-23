إيحاءات جنسية في مونديال 2022 ودعوة لسحب جائزة مارتينيز

بغداد- ساري تحسين

أثارت إيحاءات جنسية لحارس منتخب الأرجنتين في نهائي مونديال قطر إيميليانو مارتينيز غضباً وانتقادات لاذعة. وبحضور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وضع مارتينيز جائزة المونديال على قضيبه مشيراً بها نحو الجمهور. ووحصل النجم الأرجنتيني على جائزة القفاز الذهبي التي تقدم لأفضل حارس مرمى في بطولة كأس العالم 2022.

وأثارت اللقطة الغريبة ردود فعل غاضبة ورافضة للحركة معتبرة إياها من قبيل إيحاءات جنسية مسيئة في قطر. لكن آخرين ذكروا أن تلك الحركة تشير إلى إغاظة الخصوم وليست الأولى في قطر أو ضمن عالم كرة القدم. وانتشرت صورة شبيهة للنجم الفرنسي امبابي وهو منتصب القضيب ويشير بيديه بحركة لا تخلو من الإيحاءات الجنسية.

ايحاءات جنسية

ورصدت صحيفة عرب ترند فيديو الإيحاءات وأبرز التفاعلات على صور وفيديوهات مرتبطة بما حدث ضمن مونديال قطر. وكتب محمود البرغوثي: رغم أني شجعت الأرجنتين ولكن أرى أن يقرر الفيفا سحب الجائزة من هذا الحارس.

رغم اني شجعت الارجنتين ولكن ارى ان يقرر الفيفا سحب الجائزه من هذا الحارس و الغاء تكريمه كأحسن حارس و شطبه و حرمانه من اللعب مدى الحياه..

ودعا البرغوثي إلى إلغاء تكريم إيميليانو مارتينيز كأحسن حارس وشطبه وحرمانه من اللقب مدى الحياة.

ونقل أحد المغردين معلومات حول شكوى مقدمة ضد الحارس من قبل اللجنا العليا لكأس العالم ضد مارتينيز.

لكن تلك المعلومة لم تكن مؤكدة وتبقى في إطار ما ينشر ويتم تداوله عبر منصات التواصل. وانتقد حساب إشبيلي منح الجائزة لحارس الأرجنتين معتبراً أن ياسين بونو حارس منتخب المغرب هو من يستحقها.

وكتب المغرد ورب الكعبة سرق الجائزة من بونو ورب البيت سرقة واضحة، بونو استقبل أهداف أقل وكان حاسم كثيراً. وأضاف بونو كان سوبر ستار ضد البرتغال وإسبانيا عطوها مارتينيز على كرة وحيدة أنقذها آخر دقيقة

وعن إيحاءات جنسية في قطر ذكرت سالي: تخيل لو عملها بونو كانت الدنيا قامت وما قعدت.

وحول منتخب المغرب أضافت المغردة: الحمد لله أن منتخبنا متدين ويحترم التقاليد والأعراف.

مطالبات دولية

دعا عمدة مدينة بويسي الفرنسية ، كارل أوليف ، الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إلى سحب جائزة أفضل حارس مرمى في المونديال من الحارس الأرجنتيني إميليانو مارتينيز. وفي المباراة النهائية التي أقيمت على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة ، قاد مارتينيز الأرجنتين للفوز 4-2 على فرنسا بركلات الترجيح بعد الوقت العادي والإضافي. ، مساء الأحد الماضي.

سجل حارس المرمى الأرجنتيني ركلة جزاء في المباراة النهائية ضد فرنسا لمساعدة الأرجنتين على الفوز بكأس العالم للمرة الثالثة في التاريخ.

حصل الحارس الأرجنتيني على جائزة أفضل حارس مرمى في مونديال قطر 2022 بعد أدائه المتميز لبلاده طوال البطولة ، لكنه احتفل بالجائزة بوقاحة أمام الجماهير الفرنسية.

هذا هو السبب في أن الفيفا يجب أن تزيل لقب أفضل حارس مرمى في كأس العالم ، كتب أوليف في مدونته الصغيرة على تويتر.

هو أكمل. مثل هذه الأشياء غير مقبولة ، يا لها من صورة مسيئة لكرة القدم.

يشار إلى أنه بعد حصوله على جائزة أفضل حارس مرمى ، تحدث مارتينيز عن احتفاله المخزي قائلاً: لقد اتخذت هذه الخطوة لأن الفرنسيين صفيروا لي.

تبرير الحارس

برر حارس مرمى الأرجنتين إيميليانو مارتينيز، أثناء تسلمه جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في كأس العالم 2022 الحركة غير اللائقة التي قام بها بعد نهائي مونديال قطر 2022.

وقال مارتينيز في تصريحات نشرتها محطة مونت كارلو الإذاعية الفرنسية أمس الاثنين: لقد قمت بهذه اللقطة لأن الجمهور الفرنسي هاجمني وهتف ضدي، وأنا شخص العجرفة لا تصلح معي.

وأضاف: لقد حصلوا على ركلة جزاء وعادلوا النتيجة إلى 3-3 ثم فزنا بعدها، إن كل ما حلمت به تحول إلى حقيقة، وليس لدي كلمات أقولها.

وكان حارس مرمى الأرجنتين طلب من لاعبيه خلال الاحتفالات في غرفة خلع الملابس بالوقوف دقيقة حداد على المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في إشارة ساخرة من حزن نجم باريس سان جيرمان على خسارة اللقب.

والمثير أن مارتينيز حاول مواساة مبابي أثناء قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالحديث مع مهاجم الديوك عقب نهاية المباراة.

وحصل إيميليانو مارتينيز (30 عاما) على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في كأس العالم 2022 بعد تصدياته المذهلة في البطولة وتحديدا ضد هولندا وفرنسا في مباراتي ربع النهائي والنهائي لمونديال قطر.

افضل حارس

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن قائمة المرشحين النهائية، لجائزة أفضل حارس مرمى لعام 2022 والتي ضمت الحارس المغربي ياسين بونو.

وكشف فيفا عن 7 مرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، والتي ستقدم ضمن حفل فيفا لأفضل لاعب في العالم ذا بيست.

وسيقام حفل جوائز فيفا لأفضل اللاعبين بالعالم جوائز ذا بيست سيقام يوم 27 فبراير 2023 عن تقييم أداء أفضل حارس بالعالم سيكون استنادا على أداء كل حارس مرمى في الفترة بين أغسطس 2021 وديسمبر 2022.

وعادة يقيم الأداء من أغسطس حتى أغسطس الذي يليه، لكن تم تمديد المدة كي يشمل التقييم أداء اللاعبين في بطولة كأس العالم التي ختمت قبل أيام.

والمرشحون هم البرازيلي أليسون ليفربول الإنجليزي والمغربي ياسين بونو إشبيلية الإسباني والبلجيكي تيبو كورتوا ريال مدريد الإسباني والكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش دينامو زغرب الكرواتي والفرنسي مايك ماينان أي سي ميلان الإيطالي والأرجنتيني إمليانو مارتينيز أستون فيلا الإنجليزي والألماني مانويل نوير بايرن ميونيخ الألماني ويعتبر بونو أول حارس مرمى عربي يترشح للجائزة المرموقة، لكنه ليس أول لاعب عربي يترشح لجوائز فيفا، حيث سبقه نجوم مثل المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز.