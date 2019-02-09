أبو العباس ينطلق من منطقة شعبية في البصرة مقلداً مشاهداته في التلفزيون

بطل رجال الظل وذئاب الليل يروي مسيرته الإبداعية

بغداد – ياسين ياس

بحضور نخبوي كبير احتفى الملتقى الاذاعي والتلفزيوني في اتحاد الادباء الثلاثاء الماضي بالفنان الرائد محمود ابو العباس وادار الجلسة رئيس الملتقى صالح الصحن . الذي قال ( يسعدنا اليوم ان نحتفي باحد مبدعي المسرح والتلفزيون والسينما والذي سجل طوال مسيرته الفنية العديد من المحطات الابداعية وحصد خلالها العديد من الجوائز التي يفخر بها الفنان المسرحي العراقي ونال اعجاب الجمهور العربي وخاصة الخليجي الذي يكن له الاحترام والتقدير ، اليوم يسعدنا ان نحتفي بالكاتب والممثل والمخرج الكبير محمود ابو العباس الذي ولد في أحد الأحياء الشعبية بمدينة البصرة عام 1956 ومثل العديد من الاعمال الفنية في السينما والمسرح والتلفزيون .

بعد أن أنهى دراسته الابتدائية والثانوية في البصرة دفعه حبه للتمثيل للانتقال إلى العاصمة بغداد والالتحاق بكلية الفنون الجميلة قسم المسرح ليصقل موهبته بالدراسة الأكاديمية وينال شهادة البكالوريوس بدرجة جيد جداً ويتخرج الأول على مجموعته في الإخراج المسرحي. بعد إنهائه للدراسات العليا عام 1982 تعين في دائرة السينما والمسرح ليعمل مع الفرقة القومية للتمثيل، كما عمل مدرسا لمادتي التمثيل والإخراج في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد، إلى جانب عمله بقسم الدراما في التلفزيون العراقي. كتب ومثل وأخرج أكثر من ثلاثين عملا مسرحيا، كما قدم العديد من الأعمال والمسلسلات التلفزيونية. منذ أكثر من عشرة أعوام يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يواصل العمل في المجال المسرحي ويشغل منصب سكرتير تحرير مجلة كواليس المسرحية. شارك في العديد من المهرجانات المسرحية العربية والدولية ونال جوائز تقديرية كأفضل ممثل عراقي. ألـف مسرحيات للأطفال منها ميراث القطط ونور والبئر المسحور.

آخر أعماله المسرحية مسرحية بقعة زيت وشارك بها في مهرجان أيام عمان المسرحية، وهي تتناول معاناة المغتربين العراقيين بأسلوب كوميدي ساخر) واضاف ( ان التجربة المسرحية التي اشتغل عليها ممثلا ومخرجا ومؤلفا اثرت هذا المعنى بالتجربة واعطته بعدا نفتخر به عندما يعرض عملا مسرحيا خارج الحدود وعمل في الامارات وتونس وعدد من الدول العربية وحقا يزيدنا فخرا عندما نرى الجمهور العربي وبعد انتهاء عمله يلتف حول ابو العباس لتهنئته ويقينا اننا نفخر لهذه المبادرات والاعجاب والتهاني من قبل الجمهور العربي لذا ادعو الجميع ان يقف لنصفق لمبدعنا بفخر واعتزاز محمود ابو العباس ) ومن جهته قال المخرج محمود ابو العباس ( يسعدني جدا اليوم ان احتفي بكم ومعكم اصدقاء وزملاء واخوة اعزاء وارى فيكم الاصرار على محبة الحياة رغم كل الذي صارومحبتي العالية للملتقى الذي تمنيت ان اكون بينكم واليوم احس بفرح كبير هو ان اكون بينكم ) وساله صالح الصحن عن البيئة التي اوصلت ابو العباس الى الشاشة والخشبة ، قال ( البصرة دائما معطاءة فيها عطائات للشعر والمسرح والسينما والتلفزيون وكانت بداياتي بمنطقة شعبية في البصرة وكان هناك تلفاز لدى الجيران كنا نشاهد افلام كارتون وكان المطلوب ان اقدم كل ماشاهده في التلفزيون تحول هذا التقليد الى المسرح من خلال الكاتب حسن موسى حيث اسسنا منتدى الغد للطليعة ) وعن كيفية تعامله مع الدور والمخرج قال ( بعض المخرجين يختار لك الدور انا الان لدي فيلما جديدا اسمه “يسكن معي” اذهب قبل البدء بالتمثيل لساعات اشم مكان التصوير .لكن بعض الشخصيات تفرض على الممثل والان المسرح انشطر الى مسرح استهلاكي لايترك اثر للمتلقي وتجريبي معقد لايلائم الواقع واعمالنا المسرحية مثل الحليب ومشتقاته ومايقد منها مهرجانية ليضمن المخرج سفره الى الخارج وبعض التجارب مهمة لكن نخبوية. وانا اسست فرقة تضم مجموعة من الشباب الكسبة قدمنا قبل ايام مسرحية الساحل والمصباح في البصرة كان الحضور مجموعة جيدة من الاطفال حاليا المسرح فردي لان الكل يعمل لذاته وليس للجمهور والهيئة العامة مقرها الشارقة تقيم سنويا مهرجان المسرح العربي في العواصم العربية وبالنسبة لي عملت في الامارات وهي تقدم خدمات فنية رائعة للاطفال لكن يبقى شئ واحد 20 عاما اخدم بلدا ليس بلدك ،الخطأ لافي بغداد ولا في الشارقة الخطا مني انا لاني غادرت العراق ).

وتضمنت الجلسة اراء ومداخلات عدد من زملائه واصدقائه منهم كاظم مرشد سلوم وعزام صالح الذي قال (ان اجمل مرحلة قضيتها معه قي القسم الداخلي وكان يصر ان انام على السرير وهو ينام على الارض ).

وفي ختام الجلسة تم تكريم المحتفى به بدرع الجواهري قدمته القاصة سافرة جميل حافظ وقلادة الابداع قدمها المخرج صالح الصحن وتم التقاط الصور التذكارية مع الجمهور والمحتفى به .