النجم التركي (مهند) مع زوجته بين أحضان الطبيعة

اسطنبول – الزمان : سافر النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» في عطلة رومانسية مع زوجته، مصممة الأزياء باشاك ديزر إلى جزيرة سيشل.
كيفانج قرر أن يغسل عناء تصوير فيلمه الجديد «هيا يا ابني»، واختار أن يقضي أجازته مع زوجته بين أحضان الطبيعية فور انتهائه من تصوير العمل، حيث نشرت باشاك صوراً من الجزيرة التي يقيم فيها الثنائي، مما عكس مدى سعادتهما واستمتاعهما بأجازتهما بعيداً عن عيون الباباراتزي، وذلك قبل عودته للاستعداد لافتتاح الفيلم. يُذكر أن فيلم «هيا يا ابني» من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 16 فبراير المقبل، وفيه يجسد النجم التركي دور أب لطفل يعاني من مرض التوحد، ويشارك كيفانج في بطولته أمام الممثلة التركية بشرى ديفيلي.
من ناحية أخرى، يُعرض لكيفانج تاتليتوج حالياً مسلسل «جسور والجميلة» عبر شاشة mbc4، وهو العمل الذي يشارك في بطولته أمام النجمة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بـ«لميس».