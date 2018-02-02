النجم التركي (مهند) مع زوجته بين أحضان الطبيعة

اسطنبول‭ – ‬الزمان‭ : ‬سافر‭ ‬النجم‭ ‬التركي‭ ‬كيفانج‭ ‬تاتليتوج‭ ‬الشهير‭ ‬بـ«مهند‮»‬‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬رومانسية‭ ‬مع‭ ‬زوجته،‭ ‬مصممة‭ ‬الأزياء‭ ‬باشاك‭ ‬ديزر‭ ‬إلى‭ ‬جزيرة‭ ‬سيشل‭.‬

كيفانج‭ ‬قرر‭ ‬أن‭ ‬يغسل‭ ‬عناء‭ ‬تصوير‭ ‬فيلمه‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬هيا‭ ‬يا‭ ‬ابني‮»‬،‭ ‬واختار‭ ‬أن‭ ‬يقضي‭ ‬أجازته‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬بين‭ ‬أحضان‭ ‬الطبيعية‭ ‬فور‭ ‬انتهائه‭ ‬من‭ ‬تصوير‭ ‬العمل،‭ ‬حيث‭ ‬نشرت‭ ‬باشاك‭ ‬صوراً‭ ‬من‭ ‬الجزيرة‭ ‬التي‭ ‬يقيم‭ ‬فيها‭ ‬الثنائي،‭ ‬مما‭ ‬عكس‭ ‬مدى‭ ‬سعادتهما‭ ‬واستمتاعهما‭ ‬بأجازتهما‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬عيون‭ ‬الباباراتزي،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬عودته‭ ‬للاستعداد‭ ‬لافتتاح‭ ‬الفيلم‭. ‬يُذكر‭ ‬أن‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬هيا‭ ‬يا‭ ‬ابني‮»‬‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬طرحه‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬العرض‭ ‬السينمائي‭ ‬يوم‭ ‬16‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل،‭ ‬وفيه‭ ‬يجسد‭ ‬النجم‭ ‬التركي‭ ‬دور‭ ‬أب‭ ‬لطفل‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬التوحد،‭ ‬ويشارك‭ ‬كيفانج‭ ‬في‭ ‬بطولته‭ ‬أمام‭ ‬الممثلة‭ ‬التركية‭ ‬بشرى‭ ‬ديفيلي‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬يُعرض‭ ‬لكيفانج‭ ‬تاتليتوج‭ ‬حالياً‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬جسور‭ ‬والجميلة‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬شاشة‭ ‬mbc4،‭ ‬وهو‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬بطولته‭ ‬أمام‭ ‬النجمة‭ ‬التركية‭ ‬توبا‭ ‬بويوكستون‭ ‬الشهيرة‭ ‬بـ«لميس‮»‬‭.‬