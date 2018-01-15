هي أكبر عملية تدويخ في التأريخ _ علي السوداني

علي السوداني

وهذا‭ ‬عنوان‭ ‬مثبت‭ ‬ومسند‭ ‬وشديد‭ ‬الوضوح‭ ‬ولا‭ ‬غبار‭ ‬او‭ ‬تراب‭ ‬عليه‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬يتكىء‭ ‬على‭ ‬الملموس‭ ‬المرئي‭ ‬والمسموع‭ ‬والمكتوب‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬زخيخ‭ ‬ضخم‭ ‬لا‭ ‬قرار‭ ‬له‭ ‬ولا‭ ‬حدود‭ . ‬انتهى‭ ‬الكلام‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬طقطوقة‭ ‬تأجيل‭ ‬الانتخابات‭ ‬ببلاد‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬القهرين‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬ازيد‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬نازح‭ ‬ومهاجر‭ ‬ومهجر‭ ‬خارج‭ ‬بيوتهم‭ ‬ومدائنهم‭ ‬،‭ ‬وبدأ‭ ‬الفصل‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬الملهاة‭ ‬العراقية‭ ‬والذي‭ ‬سيتواصل‭ ‬عرضه‭ ‬على‭ ‬شاشات‭ ‬المغفلين‭ ‬لشهور‭ ‬اربع‭ ‬قادمات‭ ‬،‭ ‬ستضاف‭ ‬اليها‭ ‬فترة‭ ‬ظهور‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تستغرق‭ ‬شهورا‭ ‬اخرى‭ ‬كما‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬التمثيليات‭ ‬السابقات‭ . ‬القوائم‭ ‬تتجمع‭ ‬بقانون‭ ‬التخادم‭ ‬ومن‭ ‬كان‭ ‬بينك‭ ‬وبينه‭ ‬بعض‭ ‬عداوة‭ ‬،‭ ‬صار‭ ‬الآن‭ ‬شريكاً‭ ‬وسنداً‭ ‬وحزام‭ ‬ظهر‭ ‬،‭ ‬وبنظرة‭ ‬فاحصة‭ ‬ماحصة‭ ‬الى‭ ‬مشهد‭ ‬الكتل‭ ‬والقوائم‭ ‬،‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬جداً‭ ‬معرفة‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬ابنة‭ ‬المقدمات‭ ‬التي‭ ‬صنعها‭ ‬الغزاة‭ ‬بمعاونة‭ ‬من‭ ‬الخدم‭ ‬المخلصين‭ . ‬سيذهب‭ ‬الشيعي‭ ‬الى‭ ‬شيعيته‭ ‬والسني‭ ‬الى‭ ‬سنيته‭ ‬والكردي‭ ‬الى‭ ‬كرديته‭ ‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬الأمر‭ ‬بالنسبة‭ ‬للتركماني‭ ‬والشبكي‭ ‬والصابئي‭ ‬والمسيحي‭ ‬والأيزيدي‭ . ‬لا‭ ‬تيار‭ ‬مستقل‭ ‬ولا‭ ‬حركة‭ ‬مدنية‭ ‬ولا‭ ‬تكنوقراط‭ ‬ولا‭ ‬تكنو‭ ‬عفاط‭ ‬،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬مستنقعات‭ ‬وتجمعات‭ ‬عرقية‭ ‬وطائفية‭ ‬وعشائرية‭ ‬وحرامية‭ ‬متخلفة‭ ‬ربطت‭ ‬مصائرها‭ ‬بخط‭ ‬الامدادات‭ ‬المؤدي‭ ‬الى‭ ‬البطون‭ ‬والكروش‭ ‬الجائفة‭ . ‬الفضائيات‭ ‬والجرائد‭ ‬ومنصات‭ ‬التواصل‭ ‬وجيوشها‭ ‬الالكترونية‭ ‬الحقيقية‭ ‬،‭ ‬كلها‭ ‬مستنفرة‭ ‬وقلقة‭ ‬وتضرب‭ ‬الأخماس‭ ‬بالأسداس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬الاعلانات‭ ‬والاشهارات‭ ‬المليونية‭ ‬الدسمة‭ ‬التي‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬فوهة‭ ‬مشهد‭ ‬انتخابي‭ ‬تمثيلي‭ ‬رديء‭ ‬مضلل‭ ‬خؤون‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬ميزانيته‭ ‬هي‭ ‬الأكبر‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الكون‭ . ‬باب‭ ‬رزق‭ ‬وعمل‭ ‬وطعام‭ ‬وشراب‭ ‬ينطره‭ ‬الكتاب‭ ‬والأدباء‭ ‬والصحفيون‭ ‬والدعائيون‭ ‬بصبر‭ ‬قليل‭ ‬وأمل‭ ‬وسعادة‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬ستمتلىء‭ ‬البطون‭ ‬وتنمو‭ ‬الجيوب‭ ‬وتسيح‭ ‬اللغة‭ ‬المجانية‭ ‬وترفع‭ ‬فرشاة‭ ‬صبغ‭ ‬القنادر‭ ‬لتدور‭ ‬على‭ ‬وجوه‭ ‬المشهد‭ ‬البائس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تلميعها‭ ‬،‭ ‬مع‭ ‬غياب‭ ‬مروع‭ ‬لما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬الضمير‭ ‬والشرف‭ ‬الجمعي‭ ‬البائد‭ ‬المريض‭ . ‬سجلوها‭ ‬عليَّ‭ ‬واعصبوها‭ ‬برأسي‭ ‬وقولوا‭ ‬إنَّ‭ ‬علّوكي‭ ‬قد‭ ‬تخبّل‭ ‬وجن‭ ‬رأسه‭ ‬وصدره‭ ‬،‭ ‬إن‭ ‬قلت‭ ‬لكم‭ ‬ان‭ ‬أشرس‭ ‬وأبشع‭ ‬وأحقر‭ ‬نتائج‭ ‬هذه‭ ‬المسرحية‭ ‬الانتخابية‭ ‬ستكون‭ ‬ولادة‭ ‬عراق‭ ‬مختلف‭ ‬تماماُ‭ ‬عما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬بكل‭ ‬تأريخه‭ . ‬انه‭ ‬عراق‭ ‬ولاية‭ ‬الفقيه‭ ‬السفيه‭ ‬،‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬أسوأ‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬الخيانة‭ ‬العظمى‭ ‬المغلفة‭ ‬بالضلالات‭ ‬والأكاذيب‭ ‬والخرافات‭ ‬والخزعبلات‭ . ‬العملية‭ ‬كلها‭ ‬ستجري‭ ‬برعاية‭ ‬وحماية‭ ‬وتمويل‭ ‬ومباركة‭ ‬من‭ ‬ثلاثي‭ ‬الشر‭ ‬الكوني‭ ‬التبادلي‭ ‬التخادمي‭ ‬الرجيم‭ ‬،‭ ‬أمريكا‭ ‬وايران‭ ‬واسرائيل‭ ‬ومن‭ ‬تبعهم‭ ‬الى‭ ‬باب‭ ‬الماخور‭ ‬الكبير‭ .‬