رسالة دعم مفتوح من الخامنئي إلى العبادي

بغداد – الزمان

كشف تقرير صحفي لبناني امس عن إرسال المرشد الإيراني علي الخامنئي رسالة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن أزمة الاستفتاء الأخيرة اشاد فيها بدور العبادي في إدارة الأزمة القائمة بين بغداد وأربيل .وبحسب التقرير فإن العبادي تلقى رسالة دعمٍ مفتوح من الخامنئي، حملها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني(على جهوده القيّمة وأدائه المميّز في إدارة الأزمة القائمة بين بغداد وأربيل).وقد وصل سليماني مؤخّراً إلى العاصمة العراقية ليعرب عن دعم بلاده لحكومة العبادي وإشادتها بـ(نَفَسِه الطويل في إدارة الأزمة). وأضاف التقرير أن (الرسالة الساخنة التي حملها سليماني تشي بأن طهران جاهزة لتقديم الدعم المطلوب، الذي تحتاج إليه بغداد في سياق الأزمة القائمة، إضافةً إلى استعدادها لتوفير الغطاء السياسي، بالتنسيق مع تركيا، لأي خطوة تراها الحكومة الاتحادية مناسبة لمواجهة عناد أربيل).واوضح أن (الرسالة لا تنحصر في إطار مواجهة تداعيات الاستفتاء على العراق ومحيطه، بل تتناول في بعض جوانبها وقوف إيران إلى جانب العبادي وتقديمها دعماً لن يكون محصوراً فقط بتداعيات الاستفتاء، بل يطال مستقبله السياسي)، وفق المطّلعين الذين يؤكّدون أن رسالة سليماني (ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة)، خاصّة أن الجنرال الإيراني، في معظم لقاءاته بالعبادي، يؤكّد أن بلاده تدعم الحكومة العراقية، إلا أن توقيت الرسالة الأخيرة ومضمونها يحملان دلالات مهمّة، خاصّةً أن الأيام المقبلة لن تكون سهلةً على رئيس الحكومة العراقي، والمتوقّع منه جملة من المواقف المفصلية، التي سترسم مستقبله السياسي)، بحسب التقرير.