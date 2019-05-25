خمسون‭ ‬لوحة‭ ‬منمنمات‭ ‬من‭ ‬أجواء‭ ‬سليمان‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬

انقرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

يتواصل منذ ثلاثة ايام في العاصمة التركية أنقرة،، معرض “سليمان نامه” لفن المنمنمات أحد أهم فروع الفن الإسلامي، والذي يصف فترة حكم السلطان العثماني سليمان القانوني. ونظم المعرض برعاية مؤسسة الشؤون الدينية التركية، وبنك كويت تورك، حيث تم عرض 50 لوحة من المنمنمات الإسلامية.

وقال الفنان التركي، أوزجان أوزجان إن المعرض شارك فيه العديد من الفنانين الأتراك المختصين بفن المنمنمات، مثل أرزو أق بلوت، وآيسل اكشي، وأمل دمير، وعصمت كومتش، وغيرهم. وأضاف أوزجان، أن المعرض نظم بهدف الجمع بين فن الرسم والثقافة الإسلامية، حيث أن اللوحات تشرح حكاية الشخصيات التركية والإسلامية عبر الرسومات التوضيحية. ولفت أوزجان، أن المعرض يهدف إلى الحفاظ على التراث الإسلامي والفنون التقليدية. مشيرا إلى حضور عدد كبير من محبي هذا الفن. فن المنمنمات (minyatür) فهو فن توشيح النصوص بواسطة التصاوير أو الرسوم التوضيحية المصغرة، ويعتبر أحد أهم فروع الفن الإسلامي، ويندرج أيضا تحت ما يسمى بـ “فن الكتاب”، وهو فن زخرفة وتذهيب وتزيين وتزويق الكتب أو المخطوطات.