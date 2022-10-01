بحث
اتصل بنا
أرشيف PDF
هيئــــــــة التحــــــــــرير
شروط استخدام الموقع
جميع الحقوق محفوظة
فيسبوك
تويتر
RSS
Azzaman
الرئيسية
الاولى
اخبار
طبعة العراق
الف ياء
اغلبية صامتة
رياضة
مقالات
الاخيرة
ابل
اندرويد
+
أرشيف PDF
هيئــــــــة التحــــــــــرير
جميع الحقوق محفوظة
شروط استخدام الموقع
اتصل بنا
أحدث الأخبار:
العاصفة إيان تتراجع في جنوب شرق الولايات المتحدة بعدما خلفت 23 قتيلا بفلوريدا
الدفاع المدني يتحرّى العالقين تحت الركام وسط حزن يخيّم على ذوي المفقودين
الحراك المدني يستذكر إنتفاضة تشرين بتجديد دعوة القصاص من قتلة الشهداء
مباشرة طلبة الجامعات والتربية تحدد موعد إنطلاق العام الجديد
الهجرة تعيد 790 أسرة نازحة من مخيم الهول إلى العراق
البارزاني والمندلاوي يشدّدان على تنسيق العمل لتخطي العقبات
البارزاني: ندين جميع الإعتداءات وندعو بغداد إلى وضع حد لها
ضبط حالات تزوير بفروع مصارف بغداد وديالى
البيئة: تأسيس الشبكة العربية للرصد الإشعاعي والإنذار المبكر
بغداد والرياض تبحثان توسيع التعاون في مجال أمن الطيران والتدريب
العاصفة إيان تتراجع في جنوب شرق الولايات المتحدة بعدما خلفت 23 قتيلا بفلوريدا
أكتوبر 1, 2022
الدفاع المدني يتحرّى العالقين تحت الركام وسط حزن يخيّم على ذوي المفقودين
الحراك المدني يستذكر إنتفاضة تشرين بتجديد دعوة القصاص من قتلة الشهداء
مباشرة طلبة الجامعات والتربية تحدد موعد إنطلاق العام الجديد
الهجرة تعيد 790 أسرة نازحة من مخيم الهول إلى العراق
مقال فاتح عبد السلام
لا حصانة ولا تحصين
سبتمبر 30, 2022
اغلبية صامتة
جدلية القضاء والقدر – قيس الدباغ
سبتمبر 29, 2022
نساء عراقيات في كتاب – ميادة حمزة الحسيني
سبتمبر 16, 2022
تحميل أكثر
مقالات
أم كلثوم والبغدادي – فائز جواد
أكتوبر 1, 2022
وقد لا يكون الولد على سر أبيه – حسين الصدر
أكتوبر 1, 2022
ثورة تشرين الواقع والمطلوب – طالب قاسم الشمري
أكتوبر 1, 2022
الدستور العراقي ومتطلبات المرحلة – محمد حسن الساعدي
أكتوبر 1, 2022
إتقوا الطوفان فأنه سيأتي على الجميع – علي الشكري
أكتوبر 1, 2022
دول الخليج في ميزان المنظور الأمريكي – لويس إقليمس
أكتوبر 1, 2022
تداعيات القصف الإيراني التركي – عبد الجبار الجبوري
أكتوبر 1, 2022
رحلتي إلى الإسلام (2) – منقذ داغر
أكتوبر 1, 2022
التأمل – مازن الحيدري
أكتوبر 1, 2022
تشرين المغدورة – هاشم حسن التميمي
أكتوبر 1, 2022
هل للتظاهرات الكلمة الفصل؟ – قاسم حسين صالح
أكتوبر 1, 2022
وخزة – سعيد ياسين موسى
أكتوبر 1, 2022
حراك يؤمن بالمواطنة – جمال الضاري
أكتوبر 1, 2022
تحميل أكثر
اخبار
الدفاع المدني يتحرّى العالقين تحت الركام وسط حزن يخيّم على ذوي...
الحراك المدني يستذكر إنتفاضة تشرين بتجديد دعوة القصاص من قتلة الشهداء
مباشرة طلبة الجامعات والتربية تحدد موعد إنطلاق العام الجديد
الهجرة تعيد 790 أسرة نازحة من مخيم الهول إلى العراق
البارزاني والمندلاوي يشدّدان على تنسيق العمل لتخطي العقبات
البارزاني: ندين جميع الإعتداءات وندعو بغداد إلى وضع حد لها
تحميل أكثر
الطبعة الدولية
طبعة العراق
الزمان الرياضي
حوارات
كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً لـ (الزمان): إيران قادرة...
سبتمبر 23, 2022
الأديب و التشكيلي صبري يوسف لـ (الزمان):
سبتمبر 12, 2022
محمد هاشم يعشق الفن منذ طفولته:
يوليو 22, 2022
محمد عمر ينضم إلى الشاشة الصغيرة بعمل كوميدي:
يوليو 20, 2022
الدكتور الصيدلي علي الصميدعي يتحدث لـ (الزمان) عن تطور تقنية النانو...
يوليو 19, 2022
حوار مع الكاتب عثمان الجاف
يونيو 27, 2022
حوار غريب مع الرئيس المصري الاسبق جمال عبدالناصر
يونيو 17, 2022
تحميل أكثر
اضاءات
بلاك بوكس يحصد جوائز التميّز بمهرجان الإسكندرية الدولي
أكتوبر 1, 2022
نص إبداعي لغازي يتميّز بإخراجه السلطان والرفاعي يتفوّق في تمثيله
سبتمبر 30, 2022
كتاب النجف في أدبيات الجواهري
سبتمبر 30, 2022
ثقافة الأفارقة الأمريكيين في كتاب طعام السود لتيري – كورشا ويلسون
سبتمبر 30, 2022
صبري الربيعي وكتابه أوراقي في الصحافة والحياة – عماد آل جلال
سبتمبر 30, 2022
قصة المجمع السكني في الصالحية – صلاح عبد الرزاق
سبتمبر 30, 2022
نحس وشؤم يلاحق سفراءنا في الأردن – صفوة فاهم كامل
سبتمبر 30, 2022
تحميل أكثر
الف ياء
كتاب جديد عن قصيدة النثر وخصوصية التشكيل
رواية الأرملة للطائي – حميد الحريزي
الشاعرة السورية وفاء دلا : – عادل الميالي
محمد علي .. شاعر كتب بلغة الرؤية – نمر سعدي
تحضيرية الأدباء تكمل إستعدادات الإنتخاب
الغُربة والأسى في شعر أخماتوفا – ملاك أشرف
يا قسيم الوجود – وجيه عباس
الشاعرة التونسية صباح نور الصباح : الشعر تحليق في عوالم الخيال...
وفاة الكاتبة البريطانية الفائزة مرتين بجائزة بوكر هيلاري مانتيل
“مسرحنا كما أراه” أمسية نادي السرد في نينوى
تحميل أكثر
رياضة
منتخب الناشئين يخسر أمام قطر ضمن تصفيات كأس آسيا
منتخب الشباب يعسكر في أربيل
نادي الصناعة يحرز ذهبية سباق فرقي دراجات العرب
شهر في غاية التعقيد .. لكن الثقة في تشافي كبيرة
قمة السوبر بين الشرطة والكرخ في ملعب المدينة
ذي قار تبدي مخاوفها من إندثار المشروع الأولمبي
سلة سيدات الأهلي تكتسح الزهور
إنتقادات للإتحاد الإنكليزي لكرة القدم بسبب بيانه بشأن حقوق الإنسان في...
الكابتن الكويتي عبد الرضا عباس لـ (الزمان):
مقدّم الشوط الثالث يرزق بمولود جديد
تحميل أكثر
الاخيرة
من تاريخ واع.. إتفاقية مع سانا السورية
مثقّفون من الدول العربية يشكّلون نادياً لهم
حسم نزاع قضائي حول أرانب شوكولاته لعيد الفصح
وكالة الفضاء الامريكية تريد زيارة ارتفاع موقع هابل لإطالة عمره
لقطة تلسكوبية مثيرة لاصطدام مركبة بكويكب
قطارات العقد المقبل..اهتمام أكبر بخصوصية الركاب
الدببة القطبية تخسر فرائسها بفعل الاحترار
ماهي حركة مي تو.. وكيف تحولت من وسم إلى زلزال مجتمعيّ؟
إذاعة بغداد تودّع حسن جاسم
غوغل في ذكرى إنطلاقه
تحميل أكثر
الشرقية
صبـاح الشـرقية
اطراف الحديث
الشوط الثالث
هوليود الشرق
البرج العالي
اهل المدينة
ظهير الجمعه
كهرمانة
كلام الناس
Block title
baghdad
clear sky
enter location
27
°
C
27
°
27
°
29%
2.1kmh
0%
الأثنين
37
°
الثلاثاء
40
°
الأربعاء
40
°
الخميس
41
°
الجمعة
40
°
© Azzaman International
Azzaman
اتصل بنا
أرشيف PDF
هيئــــــــة التحــــــــــرير
شروط استخدام الموقع
جميع الحقوق محفوظة
فيسبوك
تويتر
RSS
الرئيسية
الاولى
اخبار
طبعة العراق
الف ياء
اغلبية صامتة
رياضة
مقالات
الاخيرة
ابل
اندرويد
+
أرشيف PDF
هيئــــــــة التحــــــــــرير
جميع الحقوق محفوظة
شروط استخدام الموقع
اتصل بنا