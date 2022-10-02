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أحدث الأخبار:
وصول ثمان بواخر محمّلة بالرز التايلندي لصالح السلة الغذائية
أول مستثمرة تسجل حضوراً بارزاً في مجال توفير المستلزمات الطبية
بيت الصحافة المغربي يناقش المقاربة الحقوقية في المعالجة الاعلامية
النجف: شاب يستعيد وعيه بعد ترقيع عظم الجمجمة في المدينة الطبية
المنافذ توجّه بإنجاز الحوكمة الإلكترونية لبرنامج البضائع المعفاة
الخفاجي يؤكّد أهمية الأمن الغذائي ويرهن توفره بالتحديات البيئية
كركوك تقرّر إنشاء شارع ثقافي جديد والشيباني: نصب عقب السكائر رسالة توعوية لحماية الإنسان
البارزاني والمندلاوي يبحثان معالجة الإنسداد السياسي
وزير الموارد يشارك في مؤتمر دولي في الاقليم
الغزي يؤكّد بدء أعمال جسر الزيتون ويدعو الأهالي للتعاون
وزارة العمل تطلق رواتب الحماية لأكثر من مليون أسرة عراقية
أكتوبر 2, 2022
الإقليم يمنع الموظفين من تصفّح التواصل أثناء الدوام
التربية تحدّد غداً الثلاثاء موعد إمتحان اللغتين الفرنسية والتركية
فرق الإنقاذ تنتشل جثة حارس المختبر الوطني والبحث مستمر عن مفقودين
إنتهاء حالة الإنذار القصوى في بغداد وتنسيقية تشرين تتوعّد بتصعيد جديد
مقال فاتح عبد السلام
نوّاب الضلالة والتشويش
أكتوبر 2, 2022
اغلبية صامتة
تهوّر الشباب يفاقم الحوادث المرورية
أكتوبر 2, 2022
أرض السواد تحت التراب – عبير حامد صليبي
أكتوبر 2, 2022
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مقالات
ماذا بعد تخلي الحلفاء؟ – حسين فوزي
أكتوبر 3, 2022
إياك ان تخدع بالمظاهر – حسين الصدر
أكتوبر 3, 2022
رحلتي إلى الإسلام (4) – منقذ داغر
أكتوبر 3, 2022
خالق الناس بخلق حسن – حقي الراوي
أكتوبر 3, 2022
جزء من العلاج – عبد الحكيم مصطفى
أكتوبر 3, 2022
ياسمك يابني لعبك يعجبني – مجيد السامرائي
أكتوبر 3, 2022
حاجة المنتخب – سامر الياس سعيد
أكتوبر 2, 2022
ما أروع المروءة – حسين الصدر
أكتوبر 2, 2022
رحلتي إلى الإسلام (3) – منقذ داغر
أكتوبر 2, 2022
ترانيم بابلية – رسالة الحسن
أكتوبر 2, 2022
هنا لندن من زُمّار إلى حدائق الهايدبارك – عبد الستار رمضان
أكتوبر 2, 2022
الفرق بين جرائم خدش الحياء والإغتصاب – ابراهيم سمير كاظم
أكتوبر 2, 2022
زمن المدرسة بين الأمس واليوم – لويس إقليمس
أكتوبر 2, 2022
تحميل أكثر
اخبار
وصول ثمان بواخر محمّلة بالرز التايلندي لصالح السلة الغذائية
أول مستثمرة تسجل حضوراً بارزاً في مجال توفير المستلزمات الطبية
بيت الصحافة المغربي يناقش المقاربة الحقوقية في المعالجة الاعلامية
النجف: شاب يستعيد وعيه بعد ترقيع عظم الجمجمة في المدينة الطبية
المنافذ توجّه بإنجاز الحوكمة الإلكترونية لبرنامج البضائع المعفاة
الخفاجي يؤكّد أهمية الأمن الغذائي ويرهن توفره بالتحديات البيئية
تحميل أكثر
الطبعة الدولية
طبعة العراق
الزمان الرياضي
حوارات
الروائي والإعلامي المغربي عبد العزيز كوكاس في حوار مع (الزمان) عن...
أكتوبر 2, 2022
كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً لـ (الزمان): إيران قادرة...
سبتمبر 23, 2022
الأديب و التشكيلي صبري يوسف لـ (الزمان):
سبتمبر 12, 2022
محمد هاشم يعشق الفن منذ طفولته:
يوليو 22, 2022
محمد عمر ينضم إلى الشاشة الصغيرة بعمل كوميدي:
يوليو 20, 2022
الدكتور الصيدلي علي الصميدعي يتحدث لـ (الزمان) عن تطور تقنية النانو...
يوليو 19, 2022
حوار مع الكاتب عثمان الجاف
يونيو 27, 2022
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اضاءات
بيت الصحافة المغربي يناقش المقاربة الحقوقية في المعالجة الاعلامية
أكتوبر 3, 2022
الفن يفسح المجال للهروب من الواقع ورفض التقليدية
أكتوبر 2, 2022
عبد العزيز: متى سيعتني العالم العربي بالبحث العلمي؟
أكتوبر 2, 2022
المرابطون العرب في مشهدهم السياسي (1) – طارق النجار
أكتوبر 2, 2022
عباس بن فرناس المظلوم في التراث العربي-سمارة موفق
أكتوبر 2, 2022
كتب: حقائق عن التاريخ التركي الحديث
أكتوبر 2, 2022
بلاك بوكس يحصد جوائز التميّز بمهرجان الإسكندرية الدولي
أكتوبر 1, 2022
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الف ياء
أقلمة نظرية عربية في السرد بمركز إبن خلدون – سهيل كبة
سامي مهدي.. زيتونة الشعر العراقي المعاصر – هادي دانيال
روايــة أهلة وأكـف للروائي حميد غانم الجمالي – حميد الحريزي
كتاب جديد عن قصيدة النثر وخصوصية التشكيل
رواية الأرملة للطائي – حميد الحريزي
الشاعرة السورية وفاء دلا : – عادل الميالي
محمد علي .. شاعر كتب بلغة الرؤية – نمر سعدي
تحضيرية الأدباء تكمل إستعدادات الإنتخاب
الغُربة والأسى في شعر أخماتوفا – ملاك أشرف
يا قسيم الوجود – وجيه عباس
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رياضة
الشرطة تحصد لقب السوبر وتستعد بقوة للدوري
منتخب العراق للقوة البدنية يشارك في بطولة آسيا بدبي
منتخب العراق لكرة الصالات يودّع تصفيات آسيا
الكابتن الكويتي عبد الرضا عباس لـ ( الزمان):2-2
تصاعد إستعدادات الفرق الممتازة للموسم الجديد
سلة الإتحاد تسعى للتتويج الثامن بالبطولة العربية
مصرع 174 شخصاً في أعمال شغب عقب مباراة بإندونيسيا
منتخب الناشئين يخسر أمام قطر ضمن تصفيات كأس آسيا
منتخب الشباب يعسكر في أربيل
نادي الصناعة يحرز ذهبية سباق فرقي دراجات العرب
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الاخيرة
إبتسام تسكت تروّج لأغنيتها الجديدة
فعاليات متنوعة في يوم التفاح اللبناني
فوزي يعتمد الأنيميشن في فيلم الإستمرارية
القهوة في يومها الدولي
كيف يكون تحديد العيد الوطني؟ – اسكندر المسعودي
بادكون تنقل إلى المشفى
الأنوثة تطبع عرض أزياء بيكهام ضمن أسبوع الموضة
أكاديمية الشرقية للإعلام تختتم اليوم دورة المذيع المتكامل
مزهرية صينية تباع بتسعة ملايين يورو
كوفيد طويل الأمد يحيّر العلماء والنظريات عديدة
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اخبار
طبعة العراق
الف ياء
اغلبية صامتة
رياضة
مقالات
الاخيرة
ابل
اندرويد
+
أرشيف PDF
هيئــــــــة التحــــــــــرير
جميع الحقوق محفوظة
شروط استخدام الموقع
اتصل بنا