الأرجنتين‭ ‬تفوز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر

ميسي يرتدي العباءة العربية ومبابي ينال الحذاء الذهبي وماكرون يواسي فريقه الخاسر
الدوحة-أ ف ب – الزمان
في مباراة تاريخية استنفدت اشواطها الاصلية والاضافية، خطفت الارجنتين بضربات الجزاء الترجيحية كأس العالم من يد فرنسا.
وانتهت المباراة في وقتها الإضافي بثلاثة اهداف لكل من الفريقين وحضر امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني حفل توزيع الميداليات وتسليم الكأس الى قائد فريق الارجنتين ميسي. بات الأرجنتيني ليونيل ميسي الأحد في نهائي مونديال قطر، الذي احرز هدفين ضد فرنسا حاملة اللقب، اللاعب الأكثر خوضاً للمباريات في نهائيات كأس العالم (26). رغم ثلاثيته التاريخية في النهائي، تبدد حلم كيليان مبابي الأحد في قطر بعد خسارة فرنسا في نهائي كأس العالم لكرة القدم، بطولته المفضلة و»هَوَسه»، أمام زميله في باريس سان جرمان ليونيل ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3، في انتكاسة سيتعين على مهاجم «الديوك» التغلب عليها بسرعة ليحافظ على آماله بالفوز بالكرة الذهبية.
اللاعب الذي سيبلغ عامه الـ24 الثلاثاء والذي كان أبرز اكتشافات مونديال 2018، أمل في تكرار إنجاز الاسطورة البرازيلية بيليه الذي توج تواليًا عامي 1958 و1962، عندما كان في سن الـ17 و21 رغم أنه أنهى النسخة التالية مصابًا.
اختتم مبابي نهائيات كأس العالم الثانية له بإحباط، إذ ذهبت ثلاثيته التي سجلها في النهائي وجعلته ثاني لاعب فقط في تاريخ النهائيات يحقق «هاتريك» في موقعة اللقب بعد الإنكليزي جيف هيرست عام 1966، وأهدافه الثمانية التي منحته الحذاء الذهبي، وومضاته وشهيته الكبيرة لم تكن كافية للبلوز أمام طموح ميسي في انهاء مشاركته الأخيرة في كأس العالم بلقب طال انتظاره.
حظي مبابي بالإشادة من زملائه أمثال أوليفييه جيرو الذي قال «من الواضح أنه أفضل مهاجم لعبت معه»، إلى المدافع إبراهيما كوناتيه «بكل صدق، لا أعرف عند أي مستوى سيتوقف».
منافسة مع ميسي
وانحنى خصومه باحترام، مثل مدرب بولندا تشيسلاف ميخنييفيتش الذي سقط في ثمن النهائي (3-1) بثنائية مذهلة من الفرنسي «لا توجد وصفة سحرية لإيقاف مبابي، إنه لاعب رائع. (…) هناك لاعبون رائعون مثل ميسي وليفاندوفسكي، يجب أن يحمل لاعب الشعلة وسيتولى مبابي ذلك». جاء تعثّر نجم موناكو السابق في مواجهة زميله ميسي الذي نجح عن 35 عاماً في لمس الكأس التي يتوق إليها منذ سنوات من دون نجاح؛ وهو لقب عالمي سيجعله أقرب إلى الكرة الذهبية الثامنة.
ومع ذلك، لا يعني هذا أن مبابي أصبح بعيدًا عن هذه الجائزة الفردية المرموقة، هو الذي حل في المراكز العشرة الأولى في الاعوام الخمس الأخيرة. تألق بشكل هائل في النصف الأول من الموسم مع باريس سان جرمان مسجلا 19 هدفًا في 20 مباراة. سيكون لـ»كيكي» هدف واحد فقط في الموسم، أن يهدي سان جرمان لقبه الاول في دوري أبطال أوروبا الى جانب البرازيلي نيمار وميسي.
مع فرنسا، أحيط في خط المقدمة بنجوم رائعين مثل المهاجم «المحوري» أوليفييه جيرو الذي منحه الحرية وسمح له بإيجاد المساحات؛ صانع ألعاب فني ودقيق مع أنطوان غريزمان؛ ومراوغ سريع آخر على الجناح الايمن، عثمان ديمبيليه، لتشتيت انتباه دفاع الخصم. يقول غريزمان إن دفاعيًا «أوليفييه وعثمان يقومان بعمل استثنائي، كيليان أيضًا من وقت لآخر ولكن عليه الحفاظ على لياقته للهجمات المرتدة». حتى أن غياب كريم بنزيمة بسبب الإصابة تركه حرًا من حيث الإحصائيات: بدون بنزيمة، أصبح مبابي النجم الاول في هجوم الديوك وهداف البطولة. منذ اليوم الأول لتجمع المنتخب، في 14 تشرين الثاني/نوفمبر في كليرفونتين، ركز مبابي بشكل هائل على مهمته. لم يظهر قط أمام وسائل الإعلام قبل المباريات، على عكس النجوم الآخرين في المنتخب. ولم يخرج عن صمته إلا مرة واحدة بعد الفوز ضد بولندا في ثمن النهائي. برّر «ليس لدي أي شيء ضد الصحافيين. الأمر فقط هو أنني أحتاج دائمًا إلى التركيز على البطولة. عندما أريد التركيز على شيء ما، أحتاج إلى القيام بذلك بنسبة 100٪، وعدم إهدار الطاقة في أي مكان آخر». أكد في ذاك اليوم «كأس العالم هذه هي هوس بالنسبة لي، إنها بطولة أحلامي»، مضيفًا «ما زلنا بعيدين عن الهدف الذي حددناه والذي حددته لنفسي». الموعد المقبل في 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وبعد مشاركة ميسي في الفوز الكبير على كرواتيا 3-صفر الثلاثاء في نصف نهائي المونديال القطري، بات ابن الـ35 عاماً على المسافة ذاتها من الألماني لوتار ماتيوس في عدد المباريات في النهائيات والبالغ 25، ثم انفرد به الأحد في النهائي على استاد لوسيل. وخاض ماتيوس مبارياته الـ25 في نهائيات 1982 و1986 و1990 و1994 و1998.
وبمشاركته أصلاً في النهائيات القطرية، وصل ميسي الى رقم قياسي آخر متمثل بعدد كؤوس العالم التي خاضها (5)، على غرار غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ودع البطولة من ربع النهائي، وماتيوس أيضاً.
وخاض أربعة لاعبين نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في مسيرتهم خلال هذه النسخة، هم المكسيكيان أندريس غواردادو والحارس غييرمو أوتشوا، ميسي ورونالدو، ليعادلوا بذلك انجاز المكسيكيين الآخرين الحارس أنتونيو كارباخال ورافايل ماركيس والحارس الإيطالي جانلويجي بوفون وماتيوس. وبعد تسجيله خمسة أهداف في المونديال القطري، بينهما ثلاثة في ثمن وربع ونصف النهائي ليفك صيامه عن التهديف في الأدوار الإقصائية لأربع نسخ، رفع ميسي رصيده الى 11 هدفاً في النهائيات، ليحطم الرقم القياسي الأرجنتيني المسجل باسم غابريال باتيستوتا (10 في 12 مباراة). ويتخلف ميسي بفارق 5 أهداف عن الرقم القياسي المطلق لعدد الأهداف في النهائيات والمسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه (16). شارك ميسي والمكسيكي رافايل ماركيس في 18 مباراة كقادة، ويليهما دييغو مارادونا بـ16، فيما يحمل الإيطالي باولو مالديني الرقم القياسي لأكبر عدد دقائق لعبها في كأس العالم وهو 2217 دقيقة، بينما وصل ميسي قبل النهائي الى 2194 دقيقة وسيحطم أيضاً هذا الرقم القياسي في موقعة اللقب الأحد. وميسي هو اللاعب الوحيد الذي قام تمريرات حاسمة في كل من النسخ الخمس التي شارك فيها، ويأتي من بعده البرازيلي بيليه والبولندي غرزيغورز لاتو ودييغو مارادونا والإنكليزي ديفيد بيكهام الذي صنعوا الأهداف في ثلاث نسخ مختلفة. وكان بيليه يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في مراحل خروج المغلوب بست تمريرات، قبل أن يعادله ميسي الثلاثاء في الفوز على كرواتيا وهو قادر على تحطيمه الأحد أمام فرنسا. منفرداً بانجاز أن يكون اللاعب الوحيد الذي سجل في كأس العالم وهو في سن المراهقة والعشرينيات من عمره والثلاثينيات، حقق ميسي حتى الآن 16 انتصاراً بينما سجل ميروسلاف كلوزه 17، ما يعني أن تتويج الأحد سيجعله أيضاً على المسافة ذاتها من الألماني. – في ما يأتي لائحة اللاعبين الأكثر خوضاً للمباريات:
26- الأرجنتيني ليونيل ميسي
25- الألماني لوتار ماتيوس
24- الألماني ميروسلاف كلوزه
23- الإيطالي باولو مالديني 22- البرتغالي كريستيانو رونالدو 21- الأرجنتيني دييغو مارادونا والبولندي فلاديسلاف جمودا والألماني أوفه زيلر 20- البولندي غرزيغورز لاتو والأرجنتيني خافيير ماسكيرانو والألمانيان باستيان شفاينشتايغر فيليب لام والبرازيلي كافو والمكسيكي رافايل ماركيس 19- الألمان فولفغانغ أوفراث وكارل-هاينتس رومينيغيه وبرتي فوغتس وبير ميرتيساكر والبرازيلي رونالدو