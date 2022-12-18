الأرجنتين‭ ‬تفوز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر

ميسي‭ ‬يرتدي‭ ‬العباءة‭ ‬العربية‭ ‬ومبابي‭ ‬ينال‭ ‬الحذاء‭ ‬الذهبي‭ ‬وماكرون‭ ‬يواسي‭ ‬فريقه‭ ‬الخاسر

الدوحة‭-‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭ – ‬الزمان

في‭ ‬مباراة‭ ‬تاريخية‭ ‬استنفدت‭ ‬اشواطها‭ ‬الاصلية‭ ‬والاضافية،‭ ‬خطفت‭ ‬الارجنتين‭ ‬بضربات‭ ‬الجزاء‭ ‬الترجيحية‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬يد‭ ‬فرنسا‭.‬

وانتهت‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬وقتها‭ ‬الإضافي‭ ‬بثلاثة‭ ‬اهداف‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الفريقين‭ ‬وحضر‭ ‬امير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬ال‭ ‬ثاني‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬الميداليات‭ ‬وتسليم‭ ‬الكأس‭ ‬الى‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬الارجنتين‭ ‬ميسي‭. ‬بات‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬مونديال‭ ‬قطر،‭ ‬الذي‭ ‬احرز‭ ‬هدفين‭ ‬ضد‭ ‬فرنسا‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب،‭ ‬اللاعب‭ ‬الأكثر‭ ‬خوضاً‭ ‬للمباريات‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ (‬26‭). ‬رغم‭ ‬ثلاثيته‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬النهائي،‭ ‬تبدد‭ ‬حلم‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بطولته‭ ‬المفضلة‭ ‬و»هَوَسه‮»‬،‭ ‬أمام‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬ورفاقه‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬3‭-‬3،‭ ‬في‭ ‬انتكاسة‭ ‬سيتعين‭ ‬على‭ ‬مهاجم‭ ‬‮«‬الديوك‮»‬‭ ‬التغلب‭ ‬عليها‭ ‬بسرعة‭ ‬ليحافظ‭ ‬على‭ ‬آماله‭ ‬بالفوز‭ ‬بالكرة‭ ‬الذهبية‭.‬

اللاعب‭ ‬الذي‭ ‬سيبلغ‭ ‬عامه‭ ‬الـ24‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬أبرز‭ ‬اكتشافات‭ ‬مونديال‭ ‬2018،‭ ‬أمل‭ ‬في‭ ‬تكرار‭ ‬إنجاز‭ ‬الاسطورة‭ ‬البرازيلية‭ ‬بيليه‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬تواليًا‭ ‬عامي‭ ‬1958‭ ‬و1962،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الـ17‭ ‬و21‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬أنهى‭ ‬النسخة‭ ‬التالية‭ ‬مصابًا‭.‬

اختتم‭ ‬مبابي‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬الثانية‭ ‬له‭ ‬بإحباط،‭ ‬إذ‭ ‬ذهبت‭ ‬ثلاثيته‭ ‬التي‭ ‬سجلها‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬وجعلته‭ ‬ثاني‭ ‬لاعب‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬النهائيات‭ ‬يحقق‭ ‬‮«‬هاتريك‮»‬‭ ‬في‭ ‬موقعة‭ ‬اللقب‭ ‬بعد‭ ‬الإنكليزي‭ ‬جيف‭ ‬هيرست‭ ‬عام‭ ‬1966،‭ ‬وأهدافه‭ ‬الثمانية‭ ‬التي‭ ‬منحته‭ ‬الحذاء‭ ‬الذهبي،‭ ‬وومضاته‭ ‬وشهيته‭ ‬الكبيرة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬كافية‭ ‬للبلوز‭ ‬أمام‭ ‬طموح‭ ‬ميسي‭ ‬في‭ ‬انهاء‭ ‬مشاركته‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬بلقب‭ ‬طال‭ ‬انتظاره‭.‬

حظي‭ ‬مبابي‭ ‬بالإشادة‭ ‬من‭ ‬زملائه‭ ‬أمثال‭ ‬أوليفييه‭ ‬جيرو‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أنه‭ ‬أفضل‭ ‬مهاجم‭ ‬لعبت‭ ‬معه‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬المدافع‭ ‬إبراهيما‭ ‬كوناتيه‭ ‬‮«‬بكل‭ ‬صدق،‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬عند‭ ‬أي‭ ‬مستوى‭ ‬سيتوقف‮»‬‭.‬

منافسة‭ ‬مع‭ ‬ميسي‭ ‬

وانحنى‭ ‬خصومه‭ ‬باحترام،‭ ‬مثل‭ ‬مدرب‭ ‬بولندا‭ ‬تشيسلاف‭ ‬ميخنييفيتش‭ ‬الذي‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ (‬3-1‭) ‬بثنائية‭ ‬مذهلة‭ ‬من‭ ‬الفرنسي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬توجد‭ ‬وصفة‭ ‬سحرية‭ ‬لإيقاف‭ ‬مبابي،‭ ‬إنه‭ ‬لاعب‭ ‬رائع‭. (…) ‬هناك‭ ‬لاعبون‭ ‬رائعون‭ ‬مثل‭ ‬ميسي‭ ‬وليفاندوفسكي،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحمل‭ ‬لاعب‭ ‬الشعلة‭ ‬وسيتولى‭ ‬مبابي‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬جاء‭ ‬تعثّر‭ ‬نجم‭ ‬موناكو‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬زميله‭ ‬ميسي‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬عن‭ ‬35‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬لمس‭ ‬الكأس‭ ‬التي‭ ‬يتوق‭ ‬إليها‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نجاح؛‭ ‬وهو‭ ‬لقب‭ ‬عالمي‭ ‬سيجعله‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬الثامنة‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬هذا‭ ‬أن‭ ‬مبابي‭ ‬أصبح‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬الفردية‭ ‬المرموقة،‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الاعوام‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة‭. ‬تألق‭ ‬بشكل‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬مع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬مسجلا‭ ‬19‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬مباراة‭. ‬سيكون‭ ‬لـ»كيكي‮»‬‭ ‬هدف‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الموسم،‭ ‬أن‭ ‬يهدي‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬لقبه‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬وميسي‭.‬

مع‭ ‬فرنسا،‭ ‬أحيط‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬المقدمة‭ ‬بنجوم‭ ‬رائعين‭ ‬مثل‭ ‬المهاجم‭ ‬‮«‬المحوري‮»‬‭ ‬أوليفييه‭ ‬جيرو‭ ‬الذي‭ ‬منحه‭ ‬الحرية‭ ‬وسمح‭ ‬له‭ ‬بإيجاد‭ ‬المساحات؛‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬فني‭ ‬ودقيق‭ ‬مع‭ ‬أنطوان‭ ‬غريزمان؛‭ ‬ومراوغ‭ ‬سريع‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬الجناح‭ ‬الايمن،‭ ‬عثمان‭ ‬ديمبيليه،‭ ‬لتشتيت‭ ‬انتباه‭ ‬دفاع‭ ‬الخصم‭. ‬يقول‭ ‬غريزمان‭ ‬إن‭ ‬دفاعيًا‭ ‬‮«‬أوليفييه‭ ‬وعثمان‭ ‬يقومان‭ ‬بعمل‭ ‬استثنائي،‭ ‬كيليان‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬لآخر‭ ‬ولكن‭ ‬عليه‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬لياقته‭ ‬للهجمات‭ ‬المرتدة‮»‬‭. ‬حتى‭ ‬أن‭ ‬غياب‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬تركه‭ ‬حرًا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الإحصائيات‭: ‬بدون‭ ‬بنزيمة،‭ ‬أصبح‭ ‬مبابي‭ ‬النجم‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬الديوك‭ ‬وهداف‭ ‬البطولة‭. ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لتجمع‭ ‬المنتخب،‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬كليرفونتين،‭ ‬ركز‭ ‬مبابي‭ ‬بشكل‭ ‬هائل‭ ‬على‭ ‬مهمته‭. ‬لم‭ ‬يظهر‭ ‬قط‭ ‬أمام‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬قبل‭ ‬المباريات،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬النجوم‭ ‬الآخرين‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭. ‬ولم‭ ‬يخرج‭ ‬عن‭ ‬صمته‭ ‬إلا‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬ضد‭ ‬بولندا‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭. ‬برّر‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬ضد‭ ‬الصحافيين‭. ‬الأمر‭ ‬فقط‭ ‬هو‭ ‬أنني‭ ‬أحتاج‭ ‬دائمًا‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬البطولة‭. ‬عندما‭ ‬أريد‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬شيء‭ ‬ما،‭ ‬أحتاج‭ ‬إلى‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬بنسبة‭ ‬100٪،‭ ‬وعدم‭ ‬إهدار‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬آخر‮»‬‭. ‬أكد‭ ‬في‭ ‬ذاك‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬هوس‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي،‭ ‬إنها‭ ‬بطولة‭ ‬أحلامي‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬بعيدين‭ ‬عن‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬حددناه‭ ‬والذي‭ ‬حددته‭ ‬لنفسي‮»‬‭. ‬الموعد‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك‭.‬

وبعد‭ ‬مشاركة‭ ‬ميسي‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬كرواتيا‭ ‬3‭-‬صفر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬المونديال‭ ‬القطري،‭ ‬بات‭ ‬ابن‭ ‬الـ35‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬المسافة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬الألماني‭ ‬لوتار‭ ‬ماتيوس‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬والبالغ‭ ‬25،‭ ‬ثم‭ ‬انفرد‭ ‬به‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬لوسيل‭. ‬وخاض‭ ‬ماتيوس‭ ‬مبارياته‭ ‬الـ25‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬1982‭ ‬و1986‭ ‬و1990‭ ‬و1994‭ ‬و1998‭.‬

وبمشاركته‭ ‬أصلاً‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬القطرية،‭ ‬وصل‭ ‬ميسي‭ ‬الى‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬آخر‭ ‬متمثل‭ ‬بعدد‭ ‬كؤوس‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ (‬5‭)‬،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬غريمه‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬الذي‭ ‬ودع‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬وماتيوس‭ ‬أيضاً‭.‬

وخاض‭ ‬أربعة‭ ‬لاعبين‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬مسيرتهم‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬النسخة،‭ ‬هم‭ ‬المكسيكيان‭ ‬أندريس‭ ‬غواردادو‭ ‬والحارس‭ ‬غييرمو‭ ‬أوتشوا،‮ ‬ميسي‭ ‬ورونالدو،‭ ‬ليعادلوا‭ ‬بذلك‭ ‬انجاز‭ ‬المكسيكيين‭ ‬الآخرين‭ ‬الحارس‭ ‬أنتونيو‭ ‬كارباخال‭ ‬ورافايل‭ ‬ماركيس‭ ‬والحارس‭ ‬الإيطالي‭ ‬جانلويجي‭ ‬بوفون‭ ‬وماتيوس‭. ‬وبعد‭ ‬تسجيله‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬القطري،‭ ‬بينهما‭ ‬ثلاثة‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬وربع‭ ‬ونصف‭ ‬النهائي‭ ‬ليفك‭ ‬صيامه‭ ‬عن‭ ‬التهديف‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬لأربع‭ ‬نسخ،‭ ‬رفع‭ ‬ميسي‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬11‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬النهائيات،‭ ‬ليحطم‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬المسجل‭ ‬باسم‭ ‬غابريال‭ ‬باتيستوتا‭ (‬10‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬مباراة‭). ‬ويتخلف‭ ‬ميسي‭ ‬بفارق‭ ‬5‭ ‬أهداف‭ ‬عن‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬المطلق‭ ‬لعدد‭ ‬الأهداف‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬والمسجل‭ ‬باسم‭ ‬الألماني‭ ‬ميروسلاف‭ ‬كلوزه‭ (‬16‭). ‬شارك‭ ‬ميسي‭ ‬والمكسيكي‭ ‬رافايل‭ ‬ماركيس‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬مباراة‭ ‬كقادة،‭ ‬ويليهما‭ ‬دييغو‭ ‬مارادونا‭ ‬بـ16،‭ ‬فيما‭ ‬يحمل‭ ‬الإيطالي‭ ‬باولو‭ ‬مالديني‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لأكبر‭ ‬عدد‭ ‬دقائق‭ ‬لعبها‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬وهو‭ ‬2217‭ ‬دقيقة،‭ ‬بينما‭ ‬وصل‭ ‬ميسي‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬الى‭ ‬2194‭ ‬دقيقة‭ ‬وسيحطم‭ ‬أيضاً‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬موقعة‭ ‬اللقب‭ ‬الأحد‭. ‬وميسي‭ ‬هو‭ ‬اللاعب‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النسخ‭ ‬الخمس‭ ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬فيها،‭ ‬ويأتي‭ ‬من‭ ‬بعده‭ ‬البرازيلي‭ ‬بيليه‭ ‬والبولندي‭ ‬غرزيغورز‭ ‬لاتو‭ ‬ودييغو‭ ‬مارادونا‭ ‬والإنكليزي‭ ‬ديفيد‭ ‬بيكهام‭ ‬الذي‭ ‬صنعوا‭ ‬الأهداف‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬نسخ‭ ‬مختلفة‭. ‬وكان‭ ‬بيليه‭ ‬يحمل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لأكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التمريرات‭ ‬الحاسمة‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬خروج‭ ‬المغلوب‭ ‬بست‭ ‬تمريرات،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعادله‭ ‬ميسي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬كرواتيا‭ ‬وهو‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تحطيمه‭ ‬الأحد‭ ‬أمام‭ ‬فرنسا‭. ‬منفرداً‭ ‬بانجاز‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬اللاعب‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬المراهقة‭ ‬والعشرينيات‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬والثلاثينيات،‭ ‬حقق‭ ‬ميسي‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬16‭ ‬انتصاراً‭ ‬بينما‭ ‬سجل‭ ‬ميروسلاف‭ ‬كلوزه‭ ‬17،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬تتويج‭ ‬الأحد‭ ‬سيجعله‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬المسافة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬الألماني‭. – ‬في‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬لائحة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأكثر‭ ‬خوضاً‭ ‬للمباريات‭:‬

26-‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي

25-‭ ‬الألماني‭ ‬لوتار‭ ‬ماتيوس

24-‭ ‬الألماني‭ ‬ميروسلاف‭ ‬كلوزه

23-‭ ‬الإيطالي‭ ‬باولو‭ ‬مالديني‭ ‬22‭- ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬21‭- ‬الأرجنتيني‭ ‬دييغو‭ ‬مارادونا‭ ‬والبولندي‭ ‬فلاديسلاف‭ ‬جمودا‭ ‬والألماني‭ ‬أوفه‭ ‬زيلر‭ ‬20‭- ‬البولندي‭ ‬غرزيغورز‭ ‬لاتو‭ ‬والأرجنتيني‭ ‬خافيير‭ ‬ماسكيرانو‭ ‬والألمانيان‭ ‬باستيان‭ ‬شفاينشتايغر‭ ‬فيليب‭ ‬لام‭ ‬والبرازيلي‭ ‬كافو‭ ‬والمكسيكي‭ ‬رافايل‭ ‬ماركيس‭ ‬19‭- ‬الألمان‭ ‬فولفغانغ‭ ‬أوفراث‭ ‬وكارل‭-‬هاينتس‭ ‬رومينيغيه‭ ‬وبرتي‭ ‬فوغتس‭ ‬وبير‭ ‬ميرتيساكر‭ ‬والبرازيلي‭ ‬رونالدو