تمشيط قرى قرب كركوك بعد مقتل تسعة من الشرطة الاتحادية في كمين لداعش

كركوك‭ (‬العراق‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬

أرسل‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬تعزيزات‭ ‬الى‭ ‬محيط‭ ‬كركوك‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تمشيط‭ ‬في‭ ‬اثر

‭ ‬مقتل‭ ‬تسعة‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬استهدف‭ ‬آلية‭ ‬تقلهم‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬ونسب‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬امنية‭ ‬التي‭ ‬اكدت‭ ‬ان‭ ‬كمينا‭ ‬كان‭ ‬معدا‭ ‬ضد‭ ‬الية‭ ‬للشرطة‭ ‬الاتحادية‭.‬

ويعدّ‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الهجمات‭ ‬الأكثر‭ ‬دموية‭ ‬التي‭ ‬شنّها‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬قدرته‭ ‬المتواصلة‭ ‬على‭ ‬إلحاق‭ ‬الضرر‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬لدى‭ ‬التنظيم‭ ‬نحو‭ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬مقاتل‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬المجاورة،‭ ‬بحسب‭ ‬تقرير‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭.‬‮ ‬

وأفاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬كركوك‭ ‬الأحد‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬عناصر‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬تعرضوا‭ ‬لناقلة‭ ‬تابعة‭ ‬للفوج‭ ‬الاول‭ ‬باللواء‭ ‬الثاني‭ ‬ضمن‭ ‬الفرقة‭ ‬الالية‭ ‬التابعة‭ ‬للشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬بعبوة‭ ‬ناسفة‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬رافقه‭ ‬اعتداء‭ ‬‮«‬مباشر‭ ‬بالأسلحة‭ ‬الخفيفة‭ ‬والمتوسطة‮»‬‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬شلال‭ ‬المطر‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬65‭ ‬كلم‭ ‬عن‭ ‬مركز‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك،‭ ‬موضحا‭ ‬‮«‬قتلنا‭ ‬أحد‭ ‬عناصرهم‭ ‬المهاجمة‭ ‬ونعمل‭ ‬على‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬العناصر‭ ‬الأخرى‮»‬‭.‬‮ ‬

وارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬جريحين‭ ‬من‭ ‬الشرطة،‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭. ‬‮ ‬

‮ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2017،‭ ‬أعلن‭ ‬العراق‭ ‬‮«‬الانتصار‮»‬‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬لكن‭ ‬عناصر‭ ‬التنظيم‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬ينشطون‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬ريفية‭ ‬ونائية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

ويستغل‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬الذين‭ ‬فقدوا‭ ‬قياداتهم‭ ‬المركزية‭ ‬طبيعة‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬المليئة‭ ‬بالبساتين‭ ‬وأشجار‭ ‬النخيل،‭ ‬للاختباء‭ ‬وشنّ‭ ‬هجمات‭ ‬متفرقة‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬تستهدف‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭.‬‮ ‬

وتشنّ‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬العراقية‭ ‬عمليات‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬ضدّ‭ ‬هذه‭ ‬الخلايا،‭ ‬وتعلن‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬لآخر مقتل‭ ‬عشرات‭ ‬الجهاديين‭ ‬بضربات‭ ‬جوية‭ ‬أو‭ ‬مداهمات‭ ‬برية‭.‬‮ ‬

وسيطر‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬شاسعة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬المجاورة‭ ‬لكنه‭ ‬هُزم‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2017‭ ‬و2019‭.‬

وبعيد‭ ‬الهجوم،‭ ‬أصدر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬بياناً‭ ‬طلب‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬ملاحقة‭ ‬العناصر‭ ‬الإرهابية‭ ‬التي‭ ‬أقدمت‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الارهابي‭ ‬الجبان‮»‬،‭ ‬موعزا‭ ‬للقوات‭ ‬الأمنية‭ ‬‮«‬بالانتباه‭ ‬وتفتيش‭ ‬الطرق‭ ‬بشكل‭ ‬دقيق‭ ‬وعدم‭ ‬إعطاء‭ ‬فرصة‭ ‬للعناصر‭ ‬الإرهابية‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وقتل‭ ‬الأربعاء‭ ‬ضابط‭ ‬عراقي‭ ‬وجنديان‭ ‬بانفجار‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬استهدفت‭ ‬آليتهم‭ ‬خلال‭ ‬عبورها‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الطارمية‭ ‬الزراعية‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬كيلومتراً‭ ‬شمال‭ ‬بغداد‭.‬‮ ‬‭ ‬وأشار‭ ‬تقرير‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬‮«‬حافظ‭ ‬على‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬شنّ‭ ‬الهجمات‭ ‬بمعدل‭ ‬ثابت‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬كرّ‭ ‬وفر‭ ‬ونصب‭ ‬الكمائن‭ ‬وزرع‭ ‬القنابل‭ ‬على‭ ‬جنبات‭ ‬الطرق‮»‬‭.‬‮ ‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬‮«‬تشكّل‭ ‬منطقة‭ ‬ضعف‭ ‬رئيسية‮»‬‭ ‬يستغلها‭ ‬التنظيم،‭ ‬الذي‭ ‬له‭ ‬‮«‬ما‭ ‬بين‭ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬مقاتل‭ ‬منتشرين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البلدين،‭ ‬يتركز‭ ‬معظمهم‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الريفية،‭ ‬ويُقدّر‭ ‬أن‭ ‬معظمهم‭ ‬مواطنون‭ ‬سوريون‭ ‬وعراقيون‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬التقرير‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2022‭.‬‮ ‬

وزاد‭ ‬التنظيم‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬حدّ‭ ‬كبير‭ ‬استخدام‭ ‬المنظومات‭ ‬الجوية‭ ‬غير‭ ‬المأهولة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬قدّر‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يحتفظ‭ ‬بنحو‭ ‬‮«‬25‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬الاحتياطات‭ ‬المالية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬وفق‭ ‬بعض‭ ‬التقديرات‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬معظمها‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬‮ ‬

وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نفقات‭ ‬التنظيم‭ ‬‮«‬تتجاوز‭ ‬إيراداته‭ ‬الحالية‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬مصادر‭ ‬إيراداته‭ ‬تشمل‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬الابتزاز،‭ ‬والاختطاف‭ ‬طلباً‭ ‬للفدية،‭ ‬والزكاة،‭ ‬والتبرعات‭ ‬المباشرة،‭ ‬والدخل‭ ‬المتحصل‭ ‬من‭ ‬التجارة،‭ ‬والاستثمارات‮»‬‭. ‬‮ ‬

ويشرح‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مصادر‭ ‬الدخل‭ ‬المتنوعة‭ ‬هذه‮»‬‭ ‬ساعدت‭ ‬‮«‬في‭ ‬إقامة‭ ‬نظام‭ ‬مالي‭ ‬يتيح‭ ‬للجماعة‭ ‬التكيف‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتها‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬متغيرة‮»‬‭.‬‮ ‬