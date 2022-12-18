خيبة أمل مصرية بشأن سد النهضة في القمة الامريكية الافريقية

لقاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أثناء‭ ‬القمة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الأفريقية‭ ‬الأخيرة‭ ‬ممارسة‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الأثيوبي‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬ملزم‭ ‬حول‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬يحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬مصر‭ ‬المائية‭ ‬ويحقق‭ ‬مصالح‭ ‬الأطراف‭ ‬الثلاثة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الجانب‭ ‬الأمريكي‭ ‬رفض‭ ‬توقيع‭ ‬عقوبات‭ ‬عسكرية‭ ‬او‭ ‬اقتصادية‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الأثيوبي‭ ‬لإرغامه‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تنازلات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬تعهدت‭ ‬بدور‭ ‬أمريكي‭ ‬نشط‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬وتوقع‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬تمارس‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬ضغوط‭ ‬على‭ ‬الأطراف‭ ‬الثلاثة‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬قمة‭ ‬ثلاثي‭ ‬يضم‭ ‬رؤساء‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬وأثيوبيا‭ ‬برعاية‭ ‬أمريكية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬تفاهمات‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬تحقق‭ ‬مصالح‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬تسعى‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭ ‬لإعادة‭ ‬الدور‭ ‬الأمريكي‭ ‬النشط‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬للحيلولة‭ ‬دون‭ ‬تغلغل‭ ‬الدور‭ ‬الروسي‭ ‬والصيني‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬السمراء،‭ ‬وتعول‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬مصري‭ ‬نشط‭ ‬يحقق‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬الأمريكية‭ . ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬أكد‭ ‬رضا‭ ‬أحمد‭ ‬حسين‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأسبق‭ ‬في‭ ‬إتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬أجريناه‭ ‬معه‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لم‭ ‬تمارس‭ ‬ضغطا‭ ‬حقيقيا‭ ‬على‭ ‬أثيوبيا‭ ‬طوال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عقد‭ ‬اتفاقية‭ ‬دولية‭ ‬ملزمة‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬تنظم‭ ‬عملية‭ ‬تخزين‭ ‬المياه‭ ‬واستخدامها‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الفيضان‭ ‬العالي‭ ‬وأوقات‭ ‬الجفاف‭ ‬والتخزين‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬وسيط‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬تريد‭ ‬ضغطا‭ ‬حقيقيا‭ ‬على‭ ‬أثيوبيا‭ ‬ولا‭ ‬تكتفي‭ ‬فقط‭ ‬بالتصريحات‭. ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬د‭. ‬عباس‭ ‬شراقي‭ ‬أستاذ‭ ‬الجيولوجيا‭ ‬والموارد‭ ‬المائية‭ ‬بجامعة‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬الاهتمام‭ ‬الأمريكي‭ ‬بالقارة‭ ‬السمراء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬محاولات‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬تحجيم‭ ‬الدور‭ ‬الصيني‭ ‬والروسي‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬السمراء‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬التقارب‭ ‬الصيني‭ ‬مع‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬واجتماع‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬للنظام‭ ‬الأمريكي‭ ‬دور‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬جوهر‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وأثيوبيا‭ ‬هو‭ ‬عدم‭ ‬موافقة‭ ‬أثيوبيا‭ ‬على‭ ‬الاعتراف‭ ‬بحصة‭ ‬مصر‭ ‬المائية‭ ‬والتي‭ ‬تقدر‭ ‬ب55‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أثيوبيا‭ ‬لم‭ ‬تبدء‭ ‬بعد‭ ‬تحضير‭ ‬الممر‭ ‬الأوسط‭ ‬استعدادا‭ ‬للتخزين‭ ‬الرابع‭ ‬والذي‭ ‬سوف‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬كشف‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬خبير‭ ‬المياه‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬مخطط‭ ‬اثيوبي‭ ‬لمنع‭ ‬المياه‭ ‬عن‭ ‬مصر‭ ‬لإجبارها‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬أثيوبيا‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬دراسات‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬احتمالات‭ ‬انهيار‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سوف‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬غرق‭ ‬مساحات‭ ‬شاسعة‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ .‬

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