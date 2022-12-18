خيبة أمل مصرية بشأن سد النهضة في القمة الامريكية الافريقية

لقاهرة -مصطفى عمارة
كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى للزمان أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب من الإدارة الأمريكية أثناء القمة الأمريكية الأفريقية الأخيرة ممارسة الضغوط على الجانب الأثيوبي للوصول إلى اتفاق ملزم حول سد النهضة يحفظ حقوق مصر المائية ويحقق مصالح الأطراف الثلاثة إلا أن الجانب الأمريكي رفض توقيع عقوبات عسكرية او اقتصادية على الجانب الأثيوبي لإرغامه على تقديم تنازلات في هذا الملف إلا أن الإدارة الأمريكية تعهدت بدور أمريكي نشط خلال الفترة القادمة للوصول إلى هذا الاتفاق وتوقع المصدر أن تمارس الإدارة الأمريكية ضغوط على الأطراف الثلاثة لعقد اجتماع قمة ثلاثي يضم رؤساء مصر والسودان وأثيوبيا برعاية أمريكية للوصول إلى تفاهمات حول هذا الملف تحقق مصالح الدول الثلاث خاصة أن الإدارة الأمريكية تسعى في الفترة الحالية لإعادة الدور الأمريكي النشط في إفريقيا للحيلولة دون تغلغل الدور الروسي والصيني في القارة السمراء، وتعول على دور مصري نشط يحقق الإستراتيجية الأمريكية . في هذا الصدد أكد رضا أحمد حسين مساعد وزير الخارجية الأسبق في إتصال هاتفي أجريناه معه أن الإدارة الأمريكية لم تمارس ضغطا حقيقيا على أثيوبيا طوال السنوات الماضية من أجل عقد اتفاقية دولية ملزمة بينها وبين مصر والسودان تنظم عملية تخزين المياه واستخدامها في أوقات الفيضان العالي وأوقات الجفاف والتخزين رغم أنها وسيط في القضية وأضاف أن مصر تريد ضغطا حقيقيا على أثيوبيا ولا تكتفي فقط بالتصريحات. وفي السياق ذاته كشف د. عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة للزمان أن الاهتمام الأمريكي بالقارة السمراء في هذا التوقيت يرجع إلى محاولات الإدارة الأمريكية تحجيم الدور الصيني والروسي في القارة السمراء خاصة بعد التقارب الصيني مع العالم العربي في الفترة الأخيرة واجتماع الرئيس الصيني مع عدد من القادة العرب ومن بينهم الرئيس السيسي ، ومن هذا المنطلق فإنه من المتوقع أن يكون للنظام الأمريكي دور أكثر فاعلية خلال المرحلة القادمة في قضية سد النهضة وأضاف أن جوهر الخلاف بين مصر وأثيوبيا هو عدم موافقة أثيوبيا على الاعتراف بحصة مصر المائية والتي تقدر ب55.5 مليار متر مكعب وأشار إلى أن أثيوبيا لم تبدء بعد تحضير الممر الأوسط استعدادا للتخزين الرابع والذي سوف يزيد من حدة التوتر بينها وبين مصر والسودان ، وفي المقابل كشف د. محمد صلاح خبير المياه عن وجود مخطط اثيوبي لمنع المياه عن مصر لإجبارها على شراء المياه من أثيوبيا كما أن هناك دراسات تكشف عن احتمالات انهيار سد النهضة وهو ما سوف يؤدي إلى غرق مساحات شاسعة من مصر والسودان .