فرنسا‭ ‬تعيد‭ ‬العلاقات‭ ‬القنصلية‭ ‬مع‭ ‬الجزائر‭ ‬وتستأنف‭ ‬منح‭ ‬التأشيرات

الجزائر‭- ‬الزمان‭ ‬

بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬التأشيرات‭ ‬الى‭ ‬سابق‭ ‬عهدها‭ ‬مع‭ ‬المغرب‭ ‬

أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جيرالد‭ ‬دارمانان‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬باريس‭ ‬والجزائر‭ ‬قررتا‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬علاقات‭ ‬قنصلية‭ ‬عادية‮»‬‭ ‬ينتهي‭ ‬معها‭ ‬قرار‭ ‬تقليص‭ ‬عدد‭ ‬التأشيرات‭ ‬الممنوحة‭ ‬للجزائريين‭ ‬الى‭ ‬النصف‭.‬

وقال‭ ‬دارمانان‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬بعدما‭ ‬استقبله‭ ‬الرئيس‭ ‬الجزائري‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬تبون‭ ‬‮«‬أطلعت‭ ‬الرئيس‭ ‬الجزائري‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬الإثنين‭ ‬الفائت‭ ‬قرّر‭ ‬البلدان‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬القنصلية‭ ‬العادية‭. ‬العلاقات‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬يشمل‭ ‬‮«‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتأشيرات‭ ‬والمبادلات‭ ‬بين‭ ‬شعبي‭ ‬البلدين،‭ ‬وذلك‭ ‬لنرتقي‭ ‬بهذا‭ ‬التبادل‭ ‬لمستوى‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬القوية‭ ‬والخاصة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬الجزائر‭ ‬وفرنسا‮»‬‭.‬

وأعادت‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬إلى‭ ‬الجزائر‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬الدفء‭ ‬للعلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بعد‭ ‬شهور‭ ‬من‭ ‬التوتر،‭ ‬بسبب‭ ‬ملفات‭ ‬عدة‭ ‬منها‭ ‬ملف‭ ‬التأشيرات‭.‬

وأكد‭ ‬دارمانان‭ ‬الذي‭ ‬التقى‭ ‬نظيره‭ ‬إبراهيم‭ ‬مَراد‭ ‬أنه‭ ‬جاء‭ ‬إلى‭ ‬الجزائر‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬ماكرون‭ ‬‮«‬وهي‭ ‬فرصة‭ ‬للجانب‭ ‬الفرنسي‭ ‬لإبراز‭ ‬إرادته‭ ‬الكبيرة‭ ‬لمواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬بين‭ ‬الرئيسين‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬اوساط‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفرنسي‭ ‬أفادت‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬جيرالد‭ ‬دارمانان‭ ‬سيزور‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬‮«‬الصحراء‭ ‬الجزائرية‭ ‬حيث‭ ‬ولد‭ ‬جده‮»‬‭ ‬لأمه،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬الاسم‭ ‬الاوسط‭ ‬للوزير‭ ‬الفرنسي‭ ‬هو‭ ‬موسى،‭ ‬اسم‭ ‬جده‭ ‬لأمه‭.‬‮ ‬

وولد‭ ‬موسى‭ ‬واكيد‭ ‬في‭ ‬دوار‭ ‬أولاد‭ ‬غالية‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬الرماة‭ ‬الجزائريين‭ ‬ومقاوما‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬الداخل‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬1944‭.‬