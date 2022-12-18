المعارضة التونسية تدعو سعيّد للتنحي غداة الإقبال الهزيل على الانتخابات

تونس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬طالبت‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬الأحد‭ ‬الرئيس‭ ‬قيس‭ ‬سعيّد‭ ‬بالتنحي‭ ‬غداة‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬نسبة‭ ‬امتناع‭ ‬قياسية‭ ‬تجاوزت‭ ‬90‭ ‬بالمئة،‭ ‬تضعف‭ ‬أيضا‭ ‬موقف‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬الجارية‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬حول‭ ‬قرض‭ ‬مهم‭ ‬للاقتصاد‭ ‬المتعثر‭.‬

ودعا‭ ‬زعيم‭ ‬ائتلاف‭ ‬المعارضة‭ ‬الرئيسي‭ ‬أحمد‭ ‬نجيب‭ ‬الشابي‭ ‬الرئيس‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الرحيل‭ ‬فورا‮»‬‭ ‬بعيد‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬نسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬بلغت‭ ‬8‭,‬8‭ ‬بالمئة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬انتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الجديد‭.‬

وهذه‭ ‬أدنى‭ ‬نسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬منذ‭ ‬ثورة‭ ‬2011‭ ‬التي‭ ‬أطاحت‭ ‬الرئيس‭ ‬الراحل‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬وأسست‭ ‬لنظام‭ ‬ديموقراطي‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬الشابي‭ ‬الذي‭ ‬يتزعم‭ ‬جبهة‭ ‬الخلاص‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬تخل‭ ‬شعبي‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬العملية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬بتعليق‭ ‬اعمال‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وإقالة‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2021‭ ‬وتولي‭ ‬جميع‭ ‬السلطات‭ ‬والحكم‭ ‬بمراسيم‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬‮«‬92‭ ‬بالمئة‭ ‬أداروا‭ ‬ظهورهم‭ ‬للعملية‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تنتهك‭ ‬الدستور‮»‬‭.‬‮ ‬

وتجمع‭ ‬جبهة‭ ‬الخلاص‭ ‬الوطني‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬المخضرمة‭ ‬والأحزاب‭ ‬أبرزها‭ ‬حزب‭ ‬النهضة‭ ‬الإسلامي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أكبر‭ ‬الأحزاب‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬مدى‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭.‬‮ ‬

ودعا‭ ‬الشابي‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬الأخرى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬قاضٍ‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬‮«‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬جديدة‮»‬‭. ‬بعد‭ ‬قراراته‭ ‬التي‭ ‬شجبتها‭ ‬المعارضة‭ ‬لأشهر‭ ‬باعتبارها‭ ‬‮«‬انقلابًا‮»‬،‭ ‬اقترح‭ ‬سعيّد‭ ‬دستورًا‭ ‬جديدا‭ ‬أقرّ‭ ‬اثر‭ ‬استفتاء‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2022‭ ‬وحد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬صلاحيات‭ ‬البرلمان‭.‬

كما‭ ‬غيّر‭ ‬نظام‭ ‬الاقتراع‭ ‬للانتخابات‭ ‬التشريعية،‭ ‬فجعل‭ ‬الترشح‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬فردي‭ ‬عوض‭ ‬قوائم‭ ‬حزبية،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تقدم‭ ‬1055‭ ‬مرشحا‭ ‬أغلبهم‭ ‬غير‭ ‬معروفين‭ ‬للرأي‭ ‬العام،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬وفق‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭.‬

كذلك،‭ ‬قاطعت‭ ‬انتخابات‭ ‬السبت‭ ‬معظم‭ ‬الأحزاب‭ ‬التونسية،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬الحزب‭ ‬الدستوري‭ ‬الحر‭ ‬بزعامة‭ ‬عبير‭ ‬موسي‭ ‬المناهضة‭ ‬للإسلاميين‭ ‬والتي‭ ‬دعت‭ ‬أيضا‭ ‬سعيّد‭ ‬للتنحي‭.‬

يعتبر‭ ‬أستاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬التونسية‭ ‬حمادي‭ ‬الرديسي‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬المتدنية‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬‮«‬غير‭ ‬متوقعة‭ ‬لأن‭ ‬حتى‭ ‬أكثر‭ ‬التوقعات‭ ‬تشاؤما‭ ‬كانت‭ ‬تنتظر‭ ‬مشاركة‭ ‬30‭ ‬بالمئة‮»‬‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬الاستفتاء‭ ‬على‭ ‬الدستور‭.‬

ويضيف‭ ‬الرديسي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬هزيمة‭ ‬شخصيّة‭ ‬لسعيّد‭ ‬الذي‭ ‬قرر‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬بمفرده‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬شرعيته‭ ‬صارت‭ ‬محل‭ ‬شكّ‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬الخبير‭ ‬يرى‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الطريق‭ ‬مسدود‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬إطاحة‭ ‬سعيّد‭ ‬لأنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬توجد‭ ‬آلية‭ ‬قانونية‭ ‬لعزل‭ ‬الرئيس‮»‬‭ ‬في‭ ‬دستور‭ ‬2022‭ ‬الجديد‭.‬

والبرلمان‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬سينشأ‭ ‬اثر‭ ‬جولة‭ ‬ثانية‭ ‬ستجري‭ ‬بحلول‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬لحسم‭ ‬مصير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المقاعد،‭ ‬لا‭ ‬سلطة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬ويمكنه‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬الأحوال‭ ‬أن‭ ‬يوجه‭ ‬لائحة‭ ‬لوم‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬اجراءات‭ ‬طويلة‭ ‬ومعقدة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬يعتبر‭ ‬المحلل‭ ‬السياسي‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬الجورشي‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬الفشل‭ ‬الذريع‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية،‭ ‬فإن‭ ‬الرئيس‭ ‬قيس‭ ‬سعيّد‭ ‬‮«‬يسير‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬العزلة،‭ ‬تجاوزت‭ ‬العزلة‭ ‬عن‭ ‬النخب‭ ‬وأصبحت‭ ‬عزلة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الشعبي‮»‬‭.‬‮ ‬

ويتابع‭ ‬الجورشي‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬تعكس‭ ‬عدم‭ ‬ثقة‭ ‬المواطنين‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬سعيّد‭ ‬‮«‬في‭ ‬موقع‭ ‬ضعف‭ ‬وهذه‭ ‬النسبة‭ ‬ستشكل‭ ‬صدمة‭ ‬كبيرة‭ ‬ورجة‭ ‬قوية‭ ‬للرئيس‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تفقده‭ ‬توازنه‮»‬‭.‬‮ ‬

‭- ‬معارضة‭ ‬‮«‬ضعيفة‭ ‬ومنقسمة‮»‬‭ -‬

ودعت‭ ‬جبهة‭ ‬الخلاص‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬تعبئة‭ ‬مختلف‭ ‬قوى‭ ‬المعارضة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عبر‭ ‬التظاهرات‭.‬‮ ‬

لكن‭ ‬حمادي‭ ‬الرديسي‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬المعارضة‭ ‬‮«‬ضعيفة‭ ‬ومنقسمة‮»‬‭ ‬بين‭ ‬المعسكر‭ ‬العلماني‭ ‬والتقدمي‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وجبهة‭ ‬الخلاص‭ ‬الوطني‭ ‬وعمودها‭ ‬الفقري‭ ‬حزب‭ ‬النهضة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭.‬

ويردف‭ ‬أستاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬فرصة‭ ‬ضئيلة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تتوحد‭ ‬المعارضة‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬حل‭ ‬مسألة‭ ‬حزب‭ ‬النهضة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬عزا‭ ‬إليه‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬التونسيين‭ ‬الذين‭ ‬دعموا‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬اجراءات‭ ‬سعيّد،‭ ‬الإخفاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬خلال‭ ‬العقد‭ ‬الماضي‭.‬‮ ‬

رغم‭ ‬ذلك،‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬زعيم‭ ‬جبهة‭ ‬الخلاص‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬نجيب‭ ‬الشابي‭ ‬لم‭ ‬يخطئ‭ ‬عندما‭ ‬تحدث‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تخل‭ ‬دولي‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬ظهر‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬سعيّد‭ ‬الأخيرة‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حيث‭ ‬واجه‭ ‬‮«‬رفضا‮»‬‭ ‬لعمليته‭ ‬السياسية‭.‬‮ ‬

فقد‭ ‬أرجأ‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يعطي‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬الإثنين‭ ‬لمنح‭ ‬تونس‭ ‬قرضا‭ ‬رابعا‭ ‬على‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬بنحو‭ ‬ملياري‭ ‬دولار،‭ ‬قراره‭ ‬إلى‭ ‬مطلع‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭.‬

والشغل‭ ‬الشاغل‭ ‬للتونسين‭ ‬هو‭ ‬التدهور‭ ‬المستمر‭ ‬لأوضاعهم‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التضخم‭ ‬المتسارع‭ ‬والبطالة‭ ‬المرتفعة‭ ‬للغاية‭ ‬والفقر‭ ‬الذي‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬12‭ ‬مليون‭ ‬مواطن‭.‬

وعزا‭ ‬الشاب‭ ‬العاطل‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬حمدي‭ ‬بلقاسم‭ (‬37‭ ‬عاما‭) ‬ضعف‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬التصويت‭ ‬إلى‭ ‬غضب‭ ‬التونسيين‭. ‬وصرح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الناس‭ ‬غاضبون‭ ‬من‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وغلاء‭ ‬المعيشة‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬ثورة‭ ‬2011‭ ‬ودعم‭ ‬اجراءات‭ ‬سعيّد‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

واضاف‭ ‬متحدثا‭ ‬عن‭ ‬الرئيس‭ ‬الذي‭ ‬انتخب‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬وعدنا‭ ‬بالاستثمارات‭ ‬ولم‭ ‬يف‭ ‬بوعده‭. ‬لقد‭ ‬وعدنا‭ ‬بمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬ولم‭ ‬يفعل‭. ‬لقد‭ ‬وعدنا‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يفِ‭ ‬بها‮»‬‭.‬