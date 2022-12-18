طهران‭ ‬ترفض‭ ‬التحذير‭ ‬الأمريكي‭ ‬من‭ ‬تقاربها‭ ‬العسكري‭ ‬مع‭ ‬موسكو

بلجيكا‭ ‬تدعو‭ ‬مواطنيها‭ ‬الى‭ ‬مغادرة‭ ‬إيران‭ ‬

بروكسل‭- ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬

شددت‭ ‬إيران‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬خارجيتها،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬لا‭ ‬ينتظر‭ ‬‮«‬إذن‮»‬‭ ‬أي‭ ‬طرف‭ ‬ثالث،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬أبدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قلقها‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وموسكو‭.‬

وتتهم‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬إيران‭ ‬بتوفير‭ ‬طائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬تستخدمها‭ ‬روسيا‭ ‬لاستهداف‭ ‬منشآت‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ضمن‭ ‬النزاع‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭. ‬وفرضت‭ ‬أطراف‭ ‬عدة‭ ‬منها‭ ‬واشنطن‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬عقوبات‭ ‬إضافية‭ ‬على‭ ‬طهران‭ ‬بسبب‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬تعمل‭ ‬بشكل‭ ‬مستقل‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬علاقاتها‭ ‬الخارجية‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬مصالحها‭ ‬الوطنية‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬القوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬ولا‭ ‬تأخذ‭ ‬إذناً‭ ‬من‭ ‬أحد‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وروسيا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التعاون‭ ‬الدفاعي،‭ ‬يتوسع‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬الحقوق‭ ‬والالتزامات‭ ‬الدولية‭ ‬للبلدين،‭ ‬وليس‭ ‬ضد‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬ثالثة‮»‬‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬تحذير‭ ‬مدير‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ ‬الأميركية‭ ‬‮«‬سي‭ ‬آي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬وليام‭ ‬بيرنز‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وموسكو‭ ‬يفرض‭ ‬‮«‬مخاطر‭ ‬حقيقية‮»‬‭ ‬على‭ ‬حلفاء‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬أس‮»‬‭. ‬كما‭ ‬سبق‭ ‬للمتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬ان‭ ‬حذّر‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر،‭ ‬من‭ ‬تشكّل‭ ‬‮«‬شراكة‭ ‬دفاعيّة‭ ‬كاملة‮»‬‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وطهران،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنها‭ ‬تلحق‭ ‬‮«‬ضررا‮»‬‭ ‬بأوكرانيا‭ ‬وجيران‭ ‬إيران‭ ‬والعالم‭. ‬واعتبر‭ ‬كنعاني‭ ‬أن‭ ‬مزاعم‭ ‬بيرنز‭ ‬‮«‬عارية‭ ‬عن‭ ‬الصحة‭ ‬وجزء‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬الاعلامية‭ ‬التي‭ ‬تخوضها‭ ‬واشنطن‭ ‬ضد‭ ‬طهران‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الدعائية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الاميركيين‭ ‬والتي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬الاكاذيب‭ ‬والخداع،‭ ‬تحمل‭ ‬اهدافا‭ ‬مختلفة‭ ‬ومنها‭ ‬فرض‭ ‬الضغوط‭ ‬السياسية‭ ‬على‭ ‬ايران‮»‬‭. ‬أقرت‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬بتزويد‭ ‬موسكو‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيّرة،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬روسيا‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭. ‬دعت‭ ‬بلجيكا‭ ‬الأحد‭ ‬مواطنيها‭ ‬‮«‬الذين‭ ‬يزورون‭ ‬إيران‮»‬‭ ‬الى‭ ‬مغادرة‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬‮«‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬أخطار‭ ‬متنامية‭ ‬للاعتقال‭ ‬التعسفي‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬العامل‭ ‬الإنساني‭ ‬البلجيكي‭ ‬اوليفييه‭ ‬فانديكاستيل‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬اي‭ ‬زائر‭ ‬بلجيكي،‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬حاملي‭ ‬الجنسية‭ ‬المزدوجة،‭ ‬يعرض‭ ‬نفسه‭ ‬لخطر‭ ‬كبير‭ (‬يشمل‭) ‬التوقيف‭ ‬والاعتقال‭ ‬والتعسفي‭ ‬و‭(‬صدور‭) ‬حكم‭ ‬غير‭ ‬عادل‭. ‬ويشمل‭ ‬هذا‭ ‬الخطر‭ ‬أيضا‭ ‬الافراد‭ ‬الذين‭ ‬يقومون‭ ‬فقط‭ ‬بزيارة‭ ‬سياحية‭ ‬لإيران‮»‬‭. ‬سجلت‭ ‬الدوائر‭ ‬القنصلية‭ ‬البلجيكية‭ ‬وجود‭ ‬مئتي‭ ‬مواطن‭ ‬بلجيكي‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭.‬

واضافت‭ ‬الخارجية‭ ‬‮«‬في‭ ‬حال‭ ‬التوقيف‭ ‬او‭ ‬الاعتقال،‭ ‬فإن‭ ‬احترام‭ ‬الحقوق‭ ‬الاساسية‭ ‬وسلامة‭ ‬الاشخاص‭ ‬ليس‭ ‬مضمونا‭. ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬فإن‭ ‬قدرة‭ ‬سفارة‭ ‬بلجيكا‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬الحماية‭ ‬القنصلية‭ ‬للمواطنين‭ ‬الموقوفين‭ ‬او‭ ‬المعتقلين‭ ‬محدودة‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المواطنين‭ ‬البلجيكيين‭ ‬الموجودين‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬رغم‭ ‬هذا‭ ‬التحذير،‭ ‬مدعوون‭ ‬الى‭ ‬التحلي‭ ‬بأكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬اليقظة‭ ‬واتخاذ‭ ‬احتياطات‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬منها‭ ‬لضمان‭ ‬أمنهم‭. ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الاخيرة،‭ ‬اوقف‭ ‬مواطن‭ ‬بلجيكي‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الغربيين‭ ‬الآخرين‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬تعسفي‭ ‬وهم‭ ‬الآن‭ ‬مسجونون‭ ‬في‭ ‬ايران‮»‬‭.‬

حكم‭ ‬على‭ ‬العامل‭ ‬الانساني‭ ‬البلجيكي‭ ‬اوليفييه‭ ‬فانديكاستيل‭ ‬الذي‭ ‬وضع‭ ‬في‭ ‬الحبس‭ ‬الانفرادي‭ ‬منذ‭ ‬توقيفه‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬بالسجن‭ ‬28‭ ‬عاما‭. ‬وافادت‭ ‬عائلته‭ ‬أنه‭ ‬اوقف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬سبب‭ ‬ولم‭ ‬يصدر‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الايرانية‭ ‬أي‭ ‬مؤشر‭ ‬الى‭ ‬ماهية‭ ‬الاتهامات‭ ‬المساقة‭ ‬بحقه‭.‬

والوضع‭ ‬متوتر‭ ‬بين‭ ‬بلجيكا‭ ‬وايران‭ ‬منذ‭ ‬توقيف‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الايراني‭ ‬اسد‭ ‬الله‭ ‬أسدي‭ ‬الذي‭ ‬حكم‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬بلجيكا‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬بالسجن‭ ‬عشرين‭ ‬عاما‭ ‬بتهمة‭ ‬التدبير‭ ‬لاعتداء‭ ‬‮«‬إرهابي‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬المعارضة‭ ‬الايرانية‭.‬

وعلقت‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬البلجيكية‭ ‬الخميس‭ ‬معاهدة‭ ‬تبادل‭ ‬محكومين‭ ‬بين‭ ‬بلجيكا‭ ‬وايران‭ ‬أقرها‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬لتسهيل‭ ‬عودة‭ ‬العامل‭ ‬الإنساني،‭ ‬وذلك‭ ‬اثر‭ ‬طعون‭ ‬عدة‭ ‬لمعارضين‭ ‬ايرانيين‭ ‬في‭ ‬المنفى‭.‬

ونددت‭ ‬شقيقة‭ ‬فانديكاستيل‭ ‬ب»تعذيب‭ ‬نفسي‭ ‬لا‭ ‬يوصف‮»‬‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬شقيقها،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬رهينة‭ ‬بريء‭ ‬وسط‭ ‬معركة‭ ‬قانونية‭ ‬وسياسية‮»‬‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وبلجيكا‭.‬‮ ‬