طهران‭ ‬ترفض‭ ‬التحذير‭ ‬الأمريكي‭ ‬من‭ ‬تقاربها‭ ‬العسكري‭ ‬مع‭ ‬موسكو

بلجيكا تدعو مواطنيها الى مغادرة إيران
بروكسل- طهران – الزمان
شددت إيران الأحد على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، على أن تعزيز علاقاتها مع روسيا لا ينتظر «إذن» أي طرف ثالث، وذلك بعدما أبدت الولايات المتحدة قلقها من تطوير التعاون العسكري بين طهران وموسكو.
وتتهم دول غربية إيران بتوفير طائرات مسيّرة تستخدمها روسيا لاستهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا ضمن النزاع المستمر منذ شباط/فبراير. وفرضت أطراف عدة منها واشنطن والاتحاد الأوروبي، عقوبات إضافية على طهران بسبب هذا الملف. وقال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني إن إيران «تعمل بشكل مستقل في تنظيم علاقاتها الخارجية بما يتوافق مع مصالحها الوطنية مع مراعاة القوانين والأنظمة الدولية ولا تأخذ إذناً من أحد».
وأضاف في بيان «التعاون بين إيران وروسيا في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي، يتوسع في إطار المصالح المشتركة، وبما يتوافق مع الحقوق والالتزامات الدولية للبلدين، وليس ضد أي دولة ثالثة».
يأتي ذلك بعد يومين من تحذير مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي ايه» وليام بيرنز من أن التعاون العسكري بين طهران وموسكو يفرض «مخاطر حقيقية» على حلفاء واشنطن في المنطقة، وذلك في مقابلة مع شبكة «بي بي أس». كما سبق للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي ان حذّر في التاسع من كانون الأول/ديسمبر، من تشكّل «شراكة دفاعيّة كاملة» بين موسكو وطهران، معتبرا أنها تلحق «ضررا» بأوكرانيا وجيران إيران والعالم. واعتبر كنعاني أن مزاعم بيرنز «عارية عن الصحة وجزء من الحرب الاعلامية التي تخوضها واشنطن ضد طهران»، معتبرا أن «هذه الحملة الدعائية من جانب الاميركيين والتي ترتكز على الاكاذيب والخداع، تحمل اهدافا مختلفة ومنها فرض الضغوط السياسية على ايران». أقرت إيران في تشرين الثاني/نوفمبر بتزويد موسكو بعدد من الطائرات المسيّرة، مشددة على أن ذلك تم قبل بدء روسيا هجومها على أوكرانيا في شباط/فبراير. دعت بلجيكا الأحد مواطنيها «الذين يزورون إيران» الى مغادرة هذا البلد «في أقرب وقت» بسبب «أخطار متنامية للاعتقال التعسفي» بعد الحكم على العامل الإنساني البلجيكي اوليفييه فانديكاستيل. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن «اي زائر بلجيكي، حتى من حاملي الجنسية المزدوجة، يعرض نفسه لخطر كبير (يشمل) التوقيف والاعتقال والتعسفي و(صدور) حكم غير عادل. ويشمل هذا الخطر أيضا الافراد الذين يقومون فقط بزيارة سياحية لإيران». سجلت الدوائر القنصلية البلجيكية وجود مئتي مواطن بلجيكي في ايران هذا الصيف.
واضافت الخارجية «في حال التوقيف او الاعتقال، فإن احترام الحقوق الاساسية وسلامة الاشخاص ليس مضمونا. في هذا السياق، فإن قدرة سفارة بلجيكا في طهران على ضمان الحماية القنصلية للمواطنين الموقوفين او المعتقلين محدودة جدا». وتابعت أن «المواطنين البلجيكيين الموجودين حاليا في ايران رغم هذا التحذير، مدعوون الى التحلي بأكبر قدر من اليقظة واتخاذ احتياطات لا بد منها لضمان أمنهم. في الآونة الاخيرة، اوقف مواطن بلجيكي والعديد من الغربيين الآخرين في شكل تعسفي وهم الآن مسجونون في ايران».
حكم على العامل الانساني البلجيكي اوليفييه فانديكاستيل الذي وضع في الحبس الانفرادي منذ توقيفه في 24 شباط/فبراير، بالسجن 28 عاما. وافادت عائلته أنه اوقف من دون سبب ولم يصدر من السلطات الايرانية أي مؤشر الى ماهية الاتهامات المساقة بحقه.
والوضع متوتر بين بلجيكا وايران منذ توقيف الدبلوماسي الايراني اسد الله أسدي الذي حكم عليه في بلجيكا في 2021 بالسجن عشرين عاما بتهمة التدبير لاعتداء «إرهابي» ضد المعارضة الايرانية.
وعلقت المحكمة الدستورية البلجيكية الخميس معاهدة تبادل محكومين بين بلجيكا وايران أقرها البرلمان في تموز/يوليو لتسهيل عودة العامل الإنساني، وذلك اثر طعون عدة لمعارضين ايرانيين في المنفى.
ونددت شقيقة فانديكاستيل ب»تعذيب نفسي لا يوصف» تعرض له شقيقها، مؤكدة أنه «رهينة بريء وسط معركة قانونية وسياسية» بين إيران وبلجيكا.