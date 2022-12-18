دعوات‭ ‬للافراج‭ ‬عن‭ ‬الممثلة‭ ‬الإيرانية‭ ‬ ترانه‭ ‬عليدوستي‮ ‬

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬‭-‬‭ ‬طهران‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬تواجه‭ ‬إيران‭ ‬الأحد‭ ‬سلسلة‭ ‬دعوات‭ ‬من‭ ‬مشاهير‭ ‬ومجموعات‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬للافراج‭ ‬عن‭ ‬الممثلة‭ ‬والناشطة‭ ‬ترانة‭ ‬عليدوستي،‭ ‬أبرز‭ ‬شخصية‭ ‬أوقفت‭ ‬على‭ ‬ارتباط‭ ‬بالحركة‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭.‬

وأوقفت‭ ‬ترانه‭ ‬عليدوستي‭ (‬38‭ ‬عاما‭) ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬وجوه‭ ‬السينما‭ ‬الإيرانية،‭ ‬السبت‭ ‬بسبب‭ ‬منشورات‭ ‬داعمة‭ ‬للاحتجاجات‭ ‬تندد‭ ‬خصوصا‭ ‬باعدام‭ ‬متظاهرين‭ ‬أو‭ ‬تظهر‭ ‬فيها‭ ‬وهي‭ ‬تخلع‭ ‬الحجاب‭. ‬تشهد‭ ‬إيران‭ ‬موجة‭ ‬احتجاجات‭ ‬منذ‭ ‬وفاة‭ ‬مهسا‭ ‬اميني‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬16‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬توقيفها‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬بتهمة‭ ‬عدم‭ ‬احترام‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الصارمة‭ ‬في‭ ‬إيران‭. ‬وقتل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬وأوقف‭ ‬الآلاف‭ ‬فيما‭ ‬أعدم‭ ‬شنقا‭ ‬رجلان‭ ‬على‭ ‬ارتباط‭ ‬بهذا‭ ‬الحراك‭. ‬وأوقف‭ ‬فنانون‭ ‬إيرانيون‭ ‬عدة‭ ‬أيضا‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬تسنيم‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬إوين‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬استدعى‮»‬‭ ‬الأحد‭ ‬أمير‭ ‬مقاره‭ ‬مغني‭ ‬فرقة‭ ‬ماكان‭ ‬بند‭ ‬لموسيقى‭ ‬البوب‭ ‬‮«‬لتقديم‭ ‬توضيحات‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتعمق‭ ‬بالتفاصيل‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬الشخصيات‭ ‬المستهدفة،‭ ‬تتمتع‭ ‬ترانه‭ ‬عليدوستي‭ ‬بأكبر‭ ‬شهرة‭ ‬عالمية‭ ‬لمشاركتها‭ ‬في‭ ‬أفلام‭ ‬للمخرج‭ ‬أصغر‭ ‬فرهادي‭ ‬نالت‭ ‬جوائز‭ ‬عالمية‭ ‬منها‭ ‬‮«‬البائع‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬حاز‭ ‬أوسكار‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬أجنبي‭ ‬العام‭ ‬2017‭. ‬وتخوض‭ ‬عليدوستي‭ ‬غمار‭ ‬التمثيل‭ ‬منذ‭ ‬سن‭ ‬المراهقة‭ ‬وقد‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬إخوة‭ ‬ليلى‮»‬‭ ‬للمخرج‭ ‬سعيد‭ ‬روستايي‭ ‬الذي‭ ‬عرض‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭. ‬وعلى‭ ‬إنستغرام،‭ ‬كتبت‭ ‬زميلتها‭ ‬الإيرانية‭ ‬غولشيفته‭ ‬فراهاني‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬مسيرتها‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تغادرها‭ ‬‮«‬ممثلة‭ ‬إيران‭ ‬الشجاعة‭ ‬اعتقلت‮»‬‭.

وأضافت‭ ‬تحت‭ ‬صورة‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬عليدوستي‭ ‬أرفقتها‭ ‬بوسم‭ #‬حرروا‭ ‬ترانه‭ ‬عليدوستي،‭ ‬‮«‬التقطت‭ ‬هذه‭ ‬الصورة‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2008‭ ‬قبيل‭ ‬مغادرتي‭ ‬إيران‭ ‬نهائيا‮»‬‭.‬

وكتب‭ ‬كامرون‭ ‬بايلي‭ ‬مدير‭ ‬مهرجان‭ ‬تورنتو‭ ‬للفيلم‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬‮«‬ترانة‭ ‬عليدوستي‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الممثلات‭ ‬الموهوبات‭ ‬والمعروفات‭ ‬في‭ ‬إيران‭. ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬يفرج‭ ‬عنها‭ ‬قريبا‭ ‬لتستمر في‭ ‬تجسيد‭ ‬قوة‭ ‬السينما‭ ‬الإيرانية‮»‬‭.‬

‭- ‬‮«‬مرعب‮»‬‭ -‬

أشارت‭ ‬السلطات‭ ‬القضائية‭ ‬الإيرانية‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬توقيف‭ ‬‮«‬مشاهير‮»‬،‭ ‬إثر‭ ‬‮«‬تعليقات‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭ ‬حول‭ ‬الأحداث‭ ‬الأخيرة‭ ‬ونشر‭ ‬مواد‭ ‬مستفزة‭ ‬تدعم‭ ‬أعمال‭ ‬الشغب‭ ‬في‭ ‬الشارع‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ميزان‭ ‬أونلاين‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية‭ ‬أن‭ ‬الممثلة‭ ‬أوقفت‭ ‬‮«‬لعجزها‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬وثائق‭ ‬تدعم‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬ادعاءاتها‮»‬‭.‬

والشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أوقفت‭ ‬الممثلتان‭ ‬عنغامه‭ ‬قاضياني‭ ‬وكتايون‭ ‬رياحي‭ ‬بعدما‭ ‬أعربتا‭ ‬عن‭ ‬تضامنهما‭ ‬مع‭ ‬الحركة‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬وخلعتا‭ ‬علنا‭ ‬حجابهما‭. ‬وأفرج‭ ‬عنهما‭ ‬بكفالة‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭.‬

ورأى‭ ‬مركز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬ومقره‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬أن‭ ‬‮«‬النساء‭ ‬يوقفن‭ ‬ويسجن‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬لرفضهن‭ ‬وضع‭ ‬الحجاب‭ ‬الإلزامي‭ ‬بينهن‭ ‬ممثلات‭ ‬شهيرات‭ ‬مثل‭ ‬ترانه‭ ‬عليدوستي‭. ‬قوة‭ ‬صوت‭ ‬النساء‭ ‬ترعب‭ ‬قادة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‮»‬‭.‬

ونددت‭ ‬الممثلة‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬بإعدام‭ ‬السلطات‭ ‬لمحسن‭ ‬شكاري‭ ‬شنقا‭ ‬بعد‭ ‬إدانته‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬الحرابة‮»‬‭.‬

وكتبت‭ ‬على‭ ‬انستغرام‭ ‬حيث‭ ‬يتابعها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬‮«‬أي‭ ‬منظمة‭ ‬دولية‭ ‬تشاهد‭ ‬حمام‭ ‬الدم‭ ‬هذا‭ ‬بدون‭ ‬التحرك،‭ ‬تمثل‭ ‬وصمة‭ ‬عار‭ ‬على‭ ‬الإنسانية‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬صفحتها‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬هذه،‭ ‬متاحة‭ ‬الأحد‭.‬