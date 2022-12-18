طالبة اتصالات تحصد لقب ملكة جمال فرنسا 

ديول‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توجت‭ ‬إنديرا‭ ‬أمبيو‭ ‬وهي‭ ‬طالبة‭ ‬اتصالات‭ ‬تبلغ‭ ‬18‭ ‬عاماً،‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬فرنسا‭ ‬2023،‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬حدث‭ ‬سعى‭ ‬القائمون‭ ‬عليه‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬تحديث‭ ‬صورته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعديل‭ ‬معايير‭ ‬الأهلية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭.‬

وقالت‭ ‬أمبيو‭ ‬وهي‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬منطقة‭ ‬غوادلوب،‭ ‬إنها‭ ‬تعيش‭ “‬حلم‭ ‬اليقظة‭” ‬بعد‭ ‬تسلمها‭ ‬‮ ‬التاج‭ ‬الفضي‭ ‬والأزرق‭ ‬من‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬السابقة‭ ‬ديان‭ ‬لاير‭.‬

خلال‭ ‬المسابقة،‭ ‬دافعت‭ ‬أمبيو‭ ‬عن‭ ‬النساء‭ ‬المصابات‭ ‬بالسرطان،‭ ‬وشجعت‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬قبيل‭ ‬مباراته‭ ‬الأحد‭ ‬ضد‭ ‬الأرجنتين‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022،‭ ‬مختتمة‭ ‬كلامها‭ ‬بعبارة‭ “‬Allez‭ ‬les‭ ‬Bleus‭!” (‬التشجيع‭ ‬الشهير‭ ‬لمنتخب‭ “‬الديوك‭”). ‬‮ ‬

وشهدت‭ ‬مسابقة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تخفيفاً‭ ‬لشروط‭ ‬الأهلية‭ ‬المطلوبة‭ ‬للمتسابقات،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬تفرض‭ ‬بأن‭ ‬يتراوح‭ ‬عمرهنّ‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬و24‭ ‬عاماً‭ ‬وألا‭ ‬يقل‭ ‬طول‭ ‬قامتهن‭ ‬عن‭ ‬1‭,‬70‭ ‬متر‭ ‬وأن‭ ‬يكنّ‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أطفال‭.‬

لكن‭ ‬بحسب‭ ‬الشروط‭ ‬الجديدة،‭ ‬بات‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬فرنسية‭ ‬تبلغ‭ ‬18‭ ‬عاماً‭ ‬وما‭ ‬فوق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬شرط‭ ‬مرتبط‭ ‬بطول‭ ‬القائمة‭ ‬أو‭ ‬الوضع‭ ‬العائلي‭. ‬كما‭ ‬بات‭ ‬مسموحاً‭ ‬وجود‭ ‬أوشام‭ ‬ظاهرة‭ ‬على‭ ‬الجسم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المسابقة‭ ‬العريقة‭.‬

كذلك،‭ ‬سُمح‭ ‬بمشاركة‭ ‬النساء‭ ‬المتحولات‭ ‬جنسياً‭ ‬المسجلات‭ ‬كإناث‭ ‬في‭ ‬السجلات‭ ‬المدنية،‭ ‬بحسب‭ ‬رئيسة‭ ‬الهيئة‭ ‬المنظمة‭ ‬لمسابقة‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬فرنسا‭ ‬أليكسيا‭ ‬لاروش‭ ‬جوبير‭.‬

وقد‭ ‬تضمنت‭ ‬الأمسية‭ ‬الجمالية‭ ‬على‭ ‬جري‭ ‬العادة‭ ‬استعراضاً‭ ‬للمواهب‭ ‬وعروضاً‭ ‬بملابس‭ ‬مختلفة،‭ ‬من‭ ‬فساتين‭ ‬السهرة‭ ‬وثياب‭ ‬البحر‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬التغييرات‭ ‬في‭ ‬شروط‭ ‬الأهلية‭ ‬لم‭ ‬تنجح‭ ‬في‭ ‬إخماد‭ ‬الانتقادات‭ ‬بالكامل،‭ ‬إذ‭ ‬وصفت‭ ‬المجموعة‭ ‬النسوية‭ ‬الفرنسية‭ “‬Osez‭ ‬le‭ ‬féminisme‭” (“‬تجرؤوا‭ ‬على‭ ‬النسوية‭”) ‬التعديلات‭ ‬بأنها‭ “‬طلاء‭ ‬أبيض‭ ‬على‭ ‬جدار‭ ‬متداع‭”.‬