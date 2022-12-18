الممثلة‭ ‬جين‭ ‬فوندا‭ ‬تعلن‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬السرطان

لوس‭ ‬انجليس‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬الممثلة‭ ‬والناشطة‭ ‬الأميركية‭ ‬جين‭ ‬فوندا‭ ‬الجمعة‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬السرطان‭ ‬الذي‭ ‬أصيبت‭ ‬به،‭ ‬وأن‭ ‬وقف‭ ‬علاجها‭ ‬الكيميائي‭ ‬بات‭ ‬ممكناً‭.‬

وقالت‭ ‬الممثلة‭ ‬البالغة‭ ‬84‭ ‬عاماً‭ ‬والحائزة‭ ‬جائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬بعنوان‭ “‬أفضل‭ ‬هدايا‭ ‬أعياد‭ ‬الميلاد‭” ‬عبر‭ ‬موقعها‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ “‬أشعر‭ ‬بأنني‭ ‬محظوظة‭ ‬جداً‭ (…). ‬وما‭ ‬يزيد‭ ‬سعادتي‭ ‬أن‭ ‬علاجي‭ ‬الكيميائي‭ ‬الأخير‭ ‬كان‭ ‬قاسياً،‭ ‬خلافاً‭ ‬لعلاجاتي‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬سهلة‭ ‬جداً،‭ ‬ولم‭ ‬ينتج‭ ‬عنها‭ ‬سوى‭ ‬تعب‭ ‬لأيام‭ ‬قليلة‭”.‬

وكانت‭ ‬فوندا‭ ‬المحسوبة‭ ‬على‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الفائت‭ ‬إصابتها‭ ‬بمرض‭ ‬سرطاني‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬اللمفاوي،‭ ‬لكنها‭ ‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬تفاؤلها‭ ‬بإمكان‭ ‬تعافيها،‭ ‬وانتقدت‭ ‬انعدام‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الأميركيين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تلقي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭.‬

وأكدت‭ ‬جين‭ ‬فوندا‭ ‬أنها‭ ‬واصلت‭ ‬عملها‭ ‬كناشطة‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تكافح‭ ‬فيها‭ ‬المرض،‭ ‬إذ‭ ‬سعت‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬نص‭ ‬تشريعي‭ ‬اقترحه‭ ‬السناتور‭ ‬الديمقراطي‭ ‬جو‭ ‬مانشين،‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬إنتاج‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬الطاقة‭ ‬ومنها‭ ‬تلك‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬،‭ ‬ويعطي‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬لخط‭ ‬أنابيب‭ ‬غاز‭ ‬مثير‭ ‬للجدل‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬وست‭ ‬فرجينيا‭ ‬التي‭ ‬تتحدر‭ ‬منها‭.‬

وبدأت‭ ‬جاين‭ ‬فوندا‭ ‬مسيرتها‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬ستينات‭ ‬القرن‭ ‬الفائت،‭ ‬وحازت‭ ‬جائزتي‭ ‬أوسكار‭ ‬عن‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة،‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬1971‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ “‬كلوت‭” ‬للمخرج‭ ‬الأميركي‭ ‬الان‭ ‬ج‭. ‬باكولا،‭ ‬والثانية‭ ‬سنة‭ ‬1978‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ “‬كامينغ‭ ‬هوم‭” ‬للمخرج‭ ‬الأميركي‭ ‬هال‭ ‬آشبي،‭ ‬كما‭ ‬رُشّحت‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬لتلقي‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬الأميركية‭.‬

وتُواصل‭ ‬الممثلة‭ ‬مسيرتها‭ ‬الفنية،‭ ‬إذ‭ ‬أدت‭ ‬بصوتها‭ ‬دوراً‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬العائلي‭ “‬لاك‭” ‬الذي‭ ‬وفرته‭ ‬أخيراً‭ ‬منصة‭ “‬آبل‭+”.‬

وعُرفت‭ ‬فوندا‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتها‭ ‬بكونها‭ ‬نجمة‭ ‬تمارين‭ ‬الأيروبيك‭ ‬الرياضية،‭ ‬وبنشاطها‭ ‬المناهض‭ ‬لحرب‭ ‬فيتنام‭ ‬فيما‭ ‬أصبحت‭ ‬اليوم‭ ‬ناشطة‭ ‬بيئية‭ ‬تكافح‭ ‬التغير‭ ‬المناخ