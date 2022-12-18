كلاب‭ ‬تزرع‭ ‬الفرح‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬بدل‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬في‭ ‬صحون‭ ‬الوجبات‭ ‬الفاخرة‮ ‬

خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬كلب‭ ‬طعام‭ ‬الفيتناميين‭ ‬سنوياً

هانوي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تلفت‭ ‬الفيتنامية‭ ‬نغوين‭ ‬تي‭ ‬كيم‭ ‬كي‭ ‬انتباه‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬مزدحم‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬هانوي‭ ‬لدى‭ ‬مرورها‭ ‬بمركبة‭ ‬توك‭ ‬توك‭ ‬ذات‭ ‬محرّك‭ ‬تحمل‭ ‬فيها‭ ‬كلابها‭ ‬الثلاثة‭ ‬عشر‭ ‬المتفاوتة‭ ‬الألوان‭ ‬بملابس‭ ‬بالوان‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭.‬‮ ‬

نذرت‭ ‬مصففة‭ ‬الشعر‭ ‬‮ ‬البالغة‭ ‬71‭ ‬عاماً‭ ‬نفسها،‭ ‬منذ‭ ‬تقاعدها،‭ ‬لإنقاذ‭ ‬الكلاب‭ ‬المشردة‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬ينتهي‭ ‬بها‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬أطباق‭ ‬مواطنيها،‭ ‬وتخصص‭ ‬جزءاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬البدل‭ ‬الشهري‭ ‬الذي‭ ‬تحصل‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬أقربائها‭ ‬لهذه‭ ‬القضية‭.‬

يأكل‭ ‬الفيتناميون‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬كلب‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬إذ‭ ‬يُعتبر‭ ‬لحم‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬من‭ ‬الأطباق‭ ‬الفاخرة‭. ‬لكنّ‭ ‬الدولة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ – ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتقدم‭ ‬عليها‭ ‬سوى‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬استهلاكها‭ – ‬تحاول‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الممارسة‭ ‬تدريجياً‭.‬

وقالت‭ ‬نغوين‭ ‬تي‭ ‬كيم‭ ‬كي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ “‬إرسال‭ ‬الكلاب‭ ‬إلى‭ ‬المسلخ‭ ‬أمر‭ ‬مأسوي‭. ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬تحمل‭ ‬ذلك‭”‬،‭ ‬واصفةً‭ “‬أكل‭ ‬لحوم‭ ‬الكلاب‭ ‬أو‭ ‬القطط‭” ‬بأنه‭ “‬جريمة‭”.‬

ولاحظت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الثقافة‭ ‬تتغير‭ ‬ببطء‭ ‬وأن‭ ‬عدد‭ ‬الفيتناميين‭ ‬الذين‭ ‬يتبنون‭ ‬الكلاب‭ ‬كحيوانات‭ ‬أليفة‭ ‬إلى‭ ‬تزايد‭.‬‮ ‬

وأعربت‭ ‬عن‭ ‬اعتقادها‭ “‬أن‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬هانوي‭ ‬أصبحوا‭ ‬أكثر‭ ‬تعاطفاً‭ ‬مع‭ ‬الحيوانات‭ ‬الأليفة‭ ‬،‭ ‬ويبتعدون‭ ‬عن‭ ‬عادتهم‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬لحوم‭ ‬الكلاب‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬طعام‭ ‬شهي‭”.‬

تستيقظ‭ ‬المرأة‭ ‬المتقاعدة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬لكي‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬اصطحاب‭ ‬كلابها‭ ‬في‭ ‬نزهة‭ ‬صباحية،‭ ‬وأحياناً‭ ‬تبقى‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬حلول‭ ‬الظلام‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬كلاب‭ ‬ضالة‭ ‬تضمّها‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬لها‭ ‬الرعاية‭ ‬والاهتمام‭.‬

وفي‭ ‬فترة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد،‭ ‬تصبغ‭ ‬فرو‭ ‬كلابها‭ ‬لتجميلها،‭ ‬وتُلبِس‭ ‬بعضها‭ ‬بزة‭ ‬سانتا‭ ‬كلوز‭ ‬أو‭ ‬أزياء‭ ‬الرنة،‭ ‬لكي‭ ‬تشيع‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬جواً‭ ‬احتفالياً،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬انخفاضاً‭ ‬خلال‭ ‬أشهر‭ ‬الشتاء‭.‬

وأصبحت‭ ‬دراجة‭ ‬نغوين‭ ‬الثلاثية‭ ‬العجلات‭ ‬والمزودة‭ ‬بمحرّك‭ ‬من‭ ‬عوامل‭ ‬الجذب‭ ‬الشهيرة‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬هانوي،‭ ‬ولا‭ ‬يتردد‭ ‬المارة‭ ‬في‭ ‬التوقف‭ ‬لالتقاط‭ ‬الصور‭ ‬للمركبة‭ ‬المليئة‭ ‬بالكلاب،‭ ‬ونشرها‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وروت‭ ‬المرأة‭ ‬أن‮ ‬‭”‬ابتسامات‭ ‬رائعة‭ ‬ترتسم‭ ‬على‭ ‬وجوه‭ ‬المتفرجين‭ ‬الذين‭ ‬يصل‭ ‬بهم‭ ‬الأمر‭ ‬أحياناً‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬هدايا‭ ‬للكلاب‭”. ‬وقالت‭ ‬بفخر‭ “‬الناس‭ ‬يحبون‭ ‬هذه‭ ‬الكلاب‭ ‬كثيراً‭”.‬

واعتبرت‭ ‬أن‭ ‬الحيوانات‭ ‬الأليفة‭ “‬تجلب‭ ‬السلام‭ ‬وتطرد‭ ‬الحزن‭ ‬والصعوبات‭”.‬

وقالت‭ “‬الكلب‭ ‬في‭ ‬نظري‭ ‬مثل‭ ‬الصديق،‭ ‬صديق‭ ‬حقيقي‭ … ‬إذا‭ ‬تسنت‭ ‬لي‭ ‬الفرصة،‭ (‬سأعتني‭) ‬بكل‭ ‬الكلاب‭ ‬المهجورة‭ ‬والتي‭ ‬تلقى‭ ‬معاملة‭ ‬سيئة‭”.‬