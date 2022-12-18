الإقبال على مسرح ثيرفانتس في لندن يعزز انتشار الإسبانية لدى المراهقين

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ينفجر‭ ‬المراهقون‭ ‬الحاضرون‭ ‬في‭ ‬مسرح‭ “‬ثيرفانتس‭” ‬في‭ ‬لندن‭ ‬ضاحكين‭ ‬عندما‭ ‬تصرخ‭ ‬الممثلة‭ ‬بالإسبانية‭ “‬لوركا‭ ‬هذا‭ ‬مجنون‭ ‬جداً‭”‬،‭ ‬ويساهم‭ ‬هذا‭ ‬المسرح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬عروضه‭ ‬الثنائية‭ ‬اللغة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬انتشار‭ ‬الإسبانية‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬المفضلة‭ ‬لدى‭ ‬التلاميذ‭ ‬الثانويين‭ ‬البريطانيين‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬

وتشرح‮ ‬‭ ‬المديرة‭ ‬الفنية‭ ‬للمسرح‭ ‬باولا‭ ‬باز‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬فيديريكو‭ ‬غارسيا‭ ‬لوركا‭ ‬هو‭ “‬من‭ ‬المؤلفين‭ ‬الإسبان‭ ‬الأكثر‭ ‬شعبية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭”. ‬أسست‭ ‬باز‭ ‬هذا‭ ‬المسرح‮ ‬‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬مع‭ ‬الممثل‭ ‬والمخرج‭ ‬خورخي‭ ‬دي‭ ‬خوان‭ ‬في‭ ‬مرأب‭ ‬قديم‭ ‬تحت‭ ‬جسر‭ ‬سكة‭ ‬حديد،‭ ‬وقدما‭ ‬في‭ ‬افتتاحه‭ ‬مسرحية‭ “‬عرس‭ ‬الدم‭” ‬للوركا‭. ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬أحداث‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬عرض‭ ‬مسرحية‭ “‬منزل‭ ‬برناردا‭ ‬البا‭” ‬في‭ ‬شباط‭/ ‬فبراير‭ ‬المقبل،‭ ‬وهو‭ ‬عمل‭ ‬آخر‭ ‬للكاتب‭ ‬المعروف‭. ‬‮ ‬‭ ‬لكن‭ ‬الشاعر‭ ‬والكاتب‭ ‬المسرحي‮ ‬ابن مدينة‮ ‬غرناطة‭ ‬ليس‭ ‬المؤلف‭ ‬الوحيد الذي‭ ‬يحرص‭ “‬ثيرفانتس‭”‬‮ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يقدم‭ ‬مسرحياته،‭ ‬بل‭ ‬ثمة‭ ‬مجموعة من‭ ‬الكتاب‮ ‬‭ ‬المسرحيين‭ ‬يستضيف‭ ‬اعمالهم‭ ‬هذا‭ ‬المسرح الذي‭ ‬بالكاد‭ ‬يحتوي‭ ‬80‭ ‬مقعدًا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ساوثوارك‭ ‬،‭ ‬جنوب‭ ‬نهر‭ ‬التايمز‭. ‬‮ ‬

فبرنامجه‭ ‬شمل‭ ‬أعمالاً‭ ‬لعمالقة‭ ‬الأدب‭ ‬الاسباني‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬لوبيه‭ ‬دي‭ ‬فيغا،‭ ‬ولأدباء‭ ‬كلاسيكيين‭ ‬آخرين‭ ‬أقل‭ ‬شهرة،‭ ‬ولكن‭ ‬ستارته‭ ‬رفعت‭ ‬ايضاً‭ ‬أمام أعمال‭ ‬جديدة‭ ‬لمؤلفين‭ ‬معاصرين‭ ‬كالتشيلية‭ ‬إيزابيل أليندي‭ ‬أو‭ ‬الأرجنتينية‭ ‬دينيز‭ ‬ديسبيرو‭ ‬بهدف‭ ‬التعريف‭ ‬بأحدث‭ ‬اتجاهات‭ ‬في‭ ‬المسرحين‭ ‬الإسباني‭ ‬والأميركي‭ ‬اللاتيني‭.‬

‮ ‬تقدّم‭ ‬العروض‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ “‬ثيرفانتس‭” ‬باللغتين‭ ‬الإنكليزية‭ ‬والإسبانية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬جمهور‭ ‬أوسع‭ ‬،‭ ‬ويلجأ المسرح‭ ‬حتى‭ ‬الى‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬تمزج‭ ‬اللغتين،‭ ‬كما‮ ‬‭ ‬في‭ ‬مسرحية‭ “‬قاضي‭ ‬الطلاق‭”‬‮ ‬التي‭ ‬عرضت‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬مازجة‭ ‬مقتطفات‭ ‬من‭ ‬ثيرفانتس‭ ‬بمونولوغات‭ ‬لشكسبير‭.‬‮ ‬‭ ‬وكررت‭ ‬إدارة‭ ‬المسرح‭ ‬التجربة‭ ‬في‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬بعرض‭ ‬مسرحية‭ ‬غنائية‮ ‬‭ ‬عنوانها‭ “‬بلاك‭ ‬ال‭ ‬باياسو‭” ‬مستوحاة‮ ‬‭ ‬من‭ ‬أوبريت‭ ‬من‭ ‬انتاج‭ ‬عام‭ ‬1942‭ ‬لبابلو‭ ‬سوروثابال‭ ‬،‭ ‬مع‭ ‬نص‭ ‬بالإنكليزية‭ ‬وأغنيات‭ ‬باللغة‭ ‬الإسبانية‭. ‬‮ ‬

ولمسرح‭ “‬ثيرفانتس‭” ‬استقلالية‭ ‬تامة‭ ‬عن‭ “‬معهد‭ ‬ثيرفانتس‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬مؤسسة‭ ‬تابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسبانية،‭ ‬ومنها‭ ‬يتلقى‭ ‬دعماً‭ ‬بسيطاً‮ ‬للغاية‭ ‬لا‭ ‬يكفي‭ ‬لحمايته‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬مالي‭ ‬هش‭. ‬‮ ‬‭ ‬وفي‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬اضحكت‮ ‬‭”‬لعبة‭ ‬دون‭ ‬كريستوبال‭”‬‮ ‬الجمهور‭ ‬لاسيما‭ ‬عشرات‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬هابرداشرز‭ ‬في‭ ‬إلستري‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬بلدة‭ ‬صغيرة‭ ‬شمال‭ ‬لندن،‭ ‬وهي‭ ‬مسرحية‭ ‬هزلية‮ ‬غير‭ ‬معروفة‭ ‬للوركا‭. ‬‮ ‬

ويرى‭ ‬زاك‭ ‬فيشر‭ (‬17‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬يدرس‭ ‬اللغة‭ ‬الإسبانية‭ ‬منذ‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬أن‭ ‬حضور‭ ‬المسرحيات‮ ‬‭ ‬اسلوب‭ ‬جيد‭ ‬لإتقان‭ ‬اللغة‭ ‬الاجنبية‭. ‬وقال‭: “‬شاهدت‭ ‬أفلاماً‭ ‬باللغة‭ ‬الإسبانية‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬أول‭ ‬مسرحية‭ ‬لي‭ ‬وكان‭ ‬ينبغي‭ ‬علي‭ ‬أن‭ ‬أركز‭ ‬على‭ ‬الحوار‭”. ‬‮ ‬

وتعتبر مديرة‭ ‬فرقة‭ “‬ناوو‭ ‬دامورس‭” ‬المسرحية‭ ‬آنا‭ ‬ثامورا‭ ‬أن‭ “‬لا‭ ‬داعي‭ ‬لتبسيط‭ ‬النصوص‭ ‬لجعلها‭ ‬أكثر‭ ‬قابلية‭ ‬للفهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجمهور‭ ‬الأجنبي‭”. ‬‮ ‬‭ ‬وتضيف‭ “‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬،‭ ‬يمكن‭ ‬للجمهور‭ ‬إدراك‭ ‬أوجه‭ ‬التشابه‭ ‬بين‭ ‬دمية‭ ‬دون‭ ‬كريستوبال‭ ‬والشخصية‭ ‬الإنكليزية‭ ‬المعروفة‭ ‬مستر‭ ‬بانتش‭”.‬

‭ ‬‮ ‬الإسبانية‭ ‬تتقدم‭ ‬على‭ ‬الفرنسية‭ ‬

وتشدد‭ ‬‮ ‬باولا‭ ‬باز‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬حرص‭ ‬مسرح‭ “‬ثيرفانتس‭” ‬هذا‭ ‬على‭ ‬الجودة‭ ‬هو‭ ‬بالضبط‭ ‬ما‭ ‬يجعله‮ ‬يستقطب‭ “‬جمهوراً‭ ‬وفياً‭” ‬يضم‮ ‬‭”‬مشاهدين‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬مسرح‭ ‬بديل‭ ‬مجازف،‭ ‬وأولئك‭ ‬الشغوفين‭ ‬بالثقافة‭ ‬الإسبانية،‭ ‬وطلاب‭ ‬اللغة‭ ‬الإسبانية‭”. ‬‮ ‬

ويتزايد‭ ‬عدد‭ ‬هؤلاء‭ ‬في‭ ‬إنكلترا،‭ ‬حيث‭ ‬أصبحت‭ ‬اللغة‭ ‬الإسبانية‭ ‬أكثر‭ ‬اللغات‭ ‬الأجنبية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تدريسها‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬،‭ ‬بحسب‭ ‬تقرير‭ ‬حول‭ ‬اتجاهات‭ ‬اللغة‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬المجلس‭ ‬الثقافي‭ ‬البريطاني‭. ‬‮ ‬

وفي‮ ‬2021‭ ‬،‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬8433‭ ‬عدد‭ ‬المرشحين‭ ‬لامتحانات‭ ‬اللغة‭ ‬الإسبانية‭ ‬في‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬7671‭ ‬مرشحًا‭ ‬لامتحانات‭ ‬اللغة‭ ‬الفرنسية‭ ‬التي‭ ‬تراجعت‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬بين‭ ‬المراهقين،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬ظلت‭ ‬اللغة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تدريسها‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الابتدائية‭. ‬‮ ‬

وتشير‭ ‬المديرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬مجموعات‭ ‬الطلاب‭ ‬الذين‭ ‬يحضرون‭ ‬العروض‭ ‬في‭ ‬مسرح‭ “‬ثيرفانتس‭” ‬مصدرها‭ ‬ليفربول‭ ‬وحتى‭ ‬بروكسل،‭ ‬إذ‭ “‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬نشاط‭ ‬مشابه‭ ‬لهذا‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭”. ‬‮ ‬

والخشبة‭ ‬الصغيرة‭ ‬محاطة‭ ‬بثلاثة‭ ‬صفوف‭ ‬من‭ ‬المدرجات،‭ ‬مما‭ ‬ينتج‭ ‬تواصلا‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬الذي‭ ‬يمكنه‭ ‬تقريباً‭ ‬لمس‭ ‬الممثلين،‭ ‬والإحساس‭ ‬بمشاعرهم‭. ‬‮ ‬

ويصف إدواردو‭ ‬مايو‭ ‬الذي‮ ‬يؤدي‮ ‬شخصية‭ ‬الشاعر‭ ‬في‭ “‬لعبة‭ ‬دون‭ ‬كريستوبال‭”‬‮ ‬مسرح‭ “‬ثيرفانتس‭” ‬بأنه‭ “‬مساحة‭ ‬سحرية‭ ‬ذات‭ ‬جو‭ ‬مميز‭ ‬جداً‭”.‬‮ ‬