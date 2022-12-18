ألمانيا تسترجع مجوهرات نفيسة مسروقة من أشهر متاحفها

فرانكفورت‭ (‬ألمانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الألمانية‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬عثرت‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬برلين‭ ‬على‭ “‬جزء‭ ‬كبير‭” ‬من‭ ‬المجوهرات‭ ‬النفيسة‭ ‬التي‭ ‬يحوي‭ ‬بعضها‭ ‬قطعاً‭ ‬ماسية‭ ‬وسُرقت‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬متحف‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دريسدن‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭.‬

في‭ ‬المجمل،‭ ‬عُثر‭ ‬على‭ ‬31‭ ‬قطعة‭ ‬كاملة‭ ‬أو‭ ‬منقوصة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬وسام‭ ‬النسر‭ ‬الأبيض‭ ‬البولندي‭ ‬المرصع‭ ‬بالماس‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬نجمة‭ ‬صدر،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬ومكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬دريسدن‭.‬

ويأتي‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬القطع‭ ‬المسروقة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬محاكمة‭ ‬ستة‭ ‬مشتبه‭ ‬بهم‭ ‬متهمين‭ ‬بارتكاب‭ ‬عملية‭ ‬السطو‭ ‬اللافتة‭ ‬العائدة‭ ‬إلى‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2019،‭ ‬والتي‭ ‬انطلقت‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭.‬

ويُشتبه‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬اقتحموا‭ ‬متحف‭ ‬Grünes‭ ‬Gewölbe‭ (‬القبو‭ ‬الأخضر‭) ‬الشهير‭ ‬في‭ ‬دريسدن،‭ ‬وهي‭ ‬مدينة‭ ‬مشيدة‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الباروكي،‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2019،‭ ‬وسرقوا‭ ‬منه‭ ‬21‭ ‬جوهرة‭ ‬مرصعة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬4300‭ ‬ماسة،‭ ‬إحداها‭ ‬من‭ ‬عيار‭ ‬49‭ ‬قيراطاً،‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬113‭,‬8‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬

وقد‭ ‬تعذر‭ ‬طيلة‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬المسروقات،‭ ‬والتزم‭ ‬المتهمون‭ ‬صمتا‭ ‬مطبقا‭ ‬خلال‭ ‬المحاكمة‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬استرجعت‭ ‬معظم‭ ‬القطع‭ ‬المسروقة‭ ‬بفضل‭ “‬محادثات‭ ‬استكشافية‭” ‬أجريت‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الدفاع‭ ‬والادعاء،‭ ‬بهدف‭ ‬تسوية‭ ‬محتملة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المحاكمة‭ ‬واستعادة‭ ‬المسروقات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬موجودة،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭.‬‮ ‬

وقد‭ ‬نُقلت‭ ‬المضبوطات‭ ‬من‭ ‬برلين‭ ‬إلى‭ ‬دريسدن‭ ‬تحت‭ ‬حماية‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬الخاصة‭. ‬ويتعين‭ ‬فحصها‭ ‬خصوصاً‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬متخصصين‭ ‬في‭ ‬المجموعات‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬دريسدن‭ ‬سيتحققون‭ ‬من‭ ‬أصالتها‭ ‬واكتمالها‭.‬