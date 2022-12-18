بوكيمون تطوي صفحة آش وبيكاتشو وتعلن عن مسلسل رسوم متحركة جديد 

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬طوَت‭ ‬شركة‭ “‬بوكيمون‭” ‬صفحة‭ ‬آش‭ ‬وبيكاتشو،‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬مغامرات‭ ‬استمرت‭ ‬25‭ ‬موسماً،‭ ‬إذ‭ ‬أعلنت‭ ‬الجمعة‭ ‬أنها‭ ‬ستطلق‭ ‬سنة‭ ‬2023‭ “‬مسلسل‭ ‬رسوم‭ ‬متحركة‭ ‬جديداً‭” ‬بشخصيات‭ “‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬أن‭ ‬عُرفت‭”‬،‭ ‬منها‭ ‬الثنائي‭ ‬ليكو‭ ‬وروي‭. ‬وأوضحت‭ “‬بوكيمون‭” ‬المملوكة‭ ‬جزئياً‭ ‬لشركة‭ “‬نينتندو‭”‬اليابانية‭ ‬العملاقة‭ ‬لألعاب‭ ‬الفيديو‭ ‬والتي‭ ‬تدير‭ ‬حقوق‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬المسلسل‭ ‬التلفزيوني‭ ‬إلى‭ ‬لعبة‭ ‬جمع‭ ‬البطاقات،‭ ‬أن‭ “‬عرض‭ ‬المسلسل‭ ‬الجديد‭ ‬سيبدأ‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬عدة‭ ‬سنة‭ ‬2023‭”. ‬واضافت‭ ‬أن‭ “‬المسلسل‭ ‬الجديد‭ ‬سيُطرح‭ ‬بعد‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭” ‬الذي‭ ‬تمحور‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬على‭ ‬مغامرات‭ ‬شخصيتي‭ ‬آش‭ ‬كيتشوم‭ ‬وبيكاتشو‭.‬‮ ‬

وستشكل‭ ‬حلقات‭ ‬خاصة‭ “‬الفصل‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬مغامرات‭ ‬آش‭ ‬وبيكاتشو‭” ‬و‭”‬تعطي‭ ‬لمحة‭ ‬عما‭ ‬يخبئه‭ ‬المستقبل‭” ‬للشخصيتين‭ ‬الأيقونيتين‭.‬‮ ‬

وتوقعت‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ “‬يشاهد‭ ‬المعجبون‭ ‬بكل‭ ‬سرور‭ ‬المسلسل‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬مميزات‭ ‬رسوم‭ ‬بوكيمون‭ ‬المتحركة‭ ‬العزيزة‭ ‬على‭ ‬قلوبهم،‭ ‬أي‭ ‬الحركة‭ ‬والمغامرة‭ ‬والصداقة‭ ‬والبوكيمون‭”.‬

واستُلهِمَت‭ ‬البوكيمون‭ ‬من‭ ‬شغف‭ ‬الأطفال‭ ‬اليابانيين‭ ‬بمطاردة‭ ‬الحشرات‭ ‬وجمعها،‭ ‬وظهرت‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬1996‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬لعبة‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ “‬غايم‭ ‬بوي‭”. ‬وانبثق‭ ‬من‭ ‬اللعبة‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬الامتيازات‭ ‬الثقافية‭ ‬شهرة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ “‬ستار‭ ‬وورز‭” ‬و‭”‬هاري‭ ‬بوتر‭”. ‬وأُنتِج‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬البوكيمون‭ ‬عدد‭ ‬لا‭ ‬يحصى‭ ‬من‭ ‬الأغراض‭ ‬والحيوانات‭ ‬المحشوة،‭ ‬واقتُبست‭ ‬منها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأفلام،‭ ‬فيما‭ ‬أتاحت‭ ‬الظاهرة‭ ‬التي‭ ‬أوجدتهاالناجحة‭ ‬لالتقاط‭ ‬وحوش‭ ‬البوكيمون‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ “‬بوكيمون‭ ‬غو‭” ‬المخصصة‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬ومنها‭ ‬الاستعانة‭ ‬بآليات‭ ‬تحديد‭ ‬الموقع‭ ‬الجغرافي‭ ‬وبتقنية‭ ‬الواقع‭ ‬المعزز‭. ‬‮ ‬وحققت‭ ‬لعبتا‭ ‬الفيديو‭ ‬الجديدتان‭ ‬من‭ ‬امتياز‭ “‬بوكيمون‭” ‬وهما‭ “‬سكارلت‭” ‬و‭”‬فايولت‭” ‬على‭ “‬نيننتندو‭ ‬سويتش‭” ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬إذ‭ ‬بيعت‭ ‬منهما‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬نسخة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬طرحهما‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬الفائت‭.‬