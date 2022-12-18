حاضنة تكاثر لأسماك القرش المطرقة المعرضة للانقراض

حاضنة‭ ‬تكاثُر‭ ‬لأسماك‭ ‬القرش‭ ‬المطرقة‭ ‬المعرضة‭ ‬للانقراض

كيتو‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اكتُشِفت‭ ‬في‭ ‬أرخبيل‭ ‬غالاباغوس‭ ‬في‭ ‬الإكوادور‭ ‬حاضنة‭ ‬تكاثُر‭ ‬ثالثة‭ ‬لأسماك‭ ‬القرش‭ ‬المطرقة،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬الأنواع‭ ‬المعرضة‭ ‬لخطر‭ ‬الانقراض‭ ‬الشديد،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬المحمية‭ ‬الطبيعية‭ ‬المصنفة‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭. ‬وأوضح‭ ‬المسؤول‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬متنزه‭ ‬غالاباغوس‭ ‬الوطني‭ ‬إدواردو‭ ‬إسبينوسا‭ ‬أن‭ “‬اكتشاف‭ ‬مناطق‭ ‬التكاثر‭ ‬الجديدة‭ ‬هذه‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بأسماك‭ ‬القرش‭ ‬المطرقة،‭ ‬لأنه‭ ‬من‭ ‬الأنواع‭ ‬التي‭ ‬تشتهر‭ ‬بها‭ ‬جزر‭ ‬غالاباغوس‭ ‬ولكنه‭ ‬معرض‭ ‬لخطر‭ ‬الانقراض‭ ‬الشديد‭”. ‬ووصف‭ ‬حماية‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬في‭ ‬الأرخبيل‭ ‬بأنها‭ “‬أمل‭ ‬للعالم‭”‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬هذه‭ ‬الحاضنة‭ ‬ستُدرج‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬المناطق‭ ‬المهمة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬أسماك‭ ‬القرش‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬فئة‭ ‬جديدة‭ ‬اعتمدها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لحمايةالطبيعة‭. ‬وتمكن‭ ‬فنيو‭ ‬متنزه‭ ‬غالاباغوس‭ ‬الوطني‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬إسبينوسا‭ ‬من‭ ‬رصد‭ ‬حاضنة‭ ‬القرش‭ ‬المطرقة‭ (‬Sphyrna‭ ‬lewini‭) ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬إيزابيلا،‭ ‬كبرى‭ ‬جزر‭ ‬الأرخبيل‭ ‬والواقعة‭ ‬على‭ ‬بُعد‭ ‬ألف‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬ساحل‭ ‬الإكوادور‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الحاضنات‭ ‬توفر‭ ‬المأوى‭ ‬والحماية‭ ‬لأسماك‭ ‬القرش‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬عمرها‭ ‬السنة،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬نموها‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬رُصدت‭ ‬حاضنتان‭ ‬لأسماك‭ ‬القرش‭ ‬المطرقة‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬غالاباغوس،‭ ‬أُبقي‭ ‬موقعهما‭ ‬طي‭ ‬الكتمان‭ ‬حرصاً‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬هذاالنوع‭.‬

وفي‭ ‬جزر‭ ‬غالاباغوس‭ ‬أيضاً‭ ‬حاضنات‭ ‬تكاثر‭ ‬لأسماك‭ ‬القرش‭ ‬الأسود‭ (‬Carcharhinus‭ ‬limbatus‭). ‬وتشكّل‭ ‬المنطقة‭ ‬المحمية‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬الأرخبيل‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحتها‭ ‬198‭ ‬ألف‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع،‭ ‬موطناً‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬نوعاً‭ ‬من‭ ‬أسماك‭ ‬القرش‭.‬