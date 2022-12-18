صعوبة جديدة في حياة البريطانيين:تأمين وجبة الغداء في المدارس 

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬إنه‭ ‬وقت‭ ‬الظهيرة‭ ‬في‭ ‬مقصف‭ ‬مدرسة‭ ‬‮«‬سانت‭ ‬ماري‮»‬‭ ‬الابتدائية‭. ‬يصل‭ ‬التلاميذ‭ ‬مرتدين‭ ‬زيهم‭ ‬الأزرق‭ ‬ضمن‭ ‬طوابير‭. ‬وبينما‭ ‬يُحضر‭ ‬بعضهم‭ ‬الطبق‭ ‬اليومي‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬الدجاج‭ ‬والخضر‭ ‬ويجلسون‭ ‬حول‭ ‬طاولات‭ ‬بلاستيكية،‭ ‬يتناول‭ ‬آخرون‭ ‬وجبة‭ ‬باردة‭ ‬أحضروها‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭.‬

ويرتاد‭ ‬هذه‭ ‬المدرسة‭ ‬الواقعة‭ ‬جنوب‭ ‬لندن‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬التلاميذ‭ ‬المتحدرين‭ ‬من‭ ‬أسر‭ ‬فقيرة،‭ ‬فيما‭ ‬يستفيد‭ ‬نصف‭ ‬تلاميذها‭ ‬من‭ ‬وجبة‭ ‬مجانية‭ ‬في‭ ‬مقصفها،‭ ‬بتمويل‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭.‬

ولكن‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬كل‭ ‬الأسر‭ ‬تستوفي‭ ‬الشروط‭ ‬المطلوبة‭ ‬لهذا‭ ‬الامتياز،‭ ‬وفي‭ ‬خضم‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬يواجه‭ ‬بعض‭ ‬الآباء‭ ‬صعوبات‭ ‬لدفع‭ ‬2‭,‬40‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ (‬2,92‭ ‬دولاراً‭) ‬لقاء‭ ‬حصول‭ ‬أبنائهم‭ ‬على‭ ‬وجبة‭ ‬غداء‭.‬

وتلاحظ‭ ‬نائبة‭ ‬مدير‭ ‬المدرسة‭ ‬كلير‭ ‬ميتشل‭ ‬تدهوراً‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬المعيشي‭ ‬للأسر‭ ‬منذ‭ ‬انتشار‭ ‬الجائحة،‭ ‬ثم‭ ‬ازداد‭ ‬الوضع‭ ‬سوءاً‭ ‬مع‭ ‬أزمة‭ ‬الغلاء‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬بريطانيا‭.‬

وتقول‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬أفراد‭ ‬الأسر‭ ‬خسروا‭ ‬وظائفهم‭ ‬أو‭ ‬جرى‭ ‬تخفيض‭ ‬ساعات‭ ‬عملهم‭ (…) ‬وفي‭ ‬مدينة‭ ‬كلندن‭ ‬حيث‭ ‬تشهد‭ ‬الأسعار‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬مستمراً،‭ ‬باتت‭ ‬هذه‭ ‬العائلات‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تغطية‭ ‬نفقاتها‮»‬‭.‬

وتلامس‭ ‬نسبة‭ ‬التضخم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الـ11‭%‬،‭ ‬فيما‭ ‬يطال‭ ‬الارتفاع‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬فواتير‭ ‬الطاقة‭ ‬أو‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭.‬‮ ‬

وتنقل‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬البريطانية‭ ‬قصصاً‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬عن‭ ‬معلمين‭ ‬وحتى‭ ‬أطفال‭ ‬يتقاسمون‭ ‬وجباتهم‭ ‬مع‭ ‬تلاميذ‭ ‬آخرين‭ ‬علب‭ ‬أطعمتهم‭ ‬شبه‭ ‬خالية‭. ‬وتشير‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬يختبئون‭ ‬لعدم‭ ‬الشعور‭ ‬بالخجل‭.‬

وتوضح‭ ‬ميتشل‭ ‬أنّ‭ ‬لمدرسة‭ ‬‮«‬سانت‭ ‬ماري‮»‬‭ ‬بنك‭ ‬طعام‭ ‬خاص‭ ‬بها،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬ازدياد‭ ‬عدد‭ ‬الآباء‭ ‬الذين‭ ‬يطلبون‭ ‬ارتياده‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬فضلات‭ ‬الأطعمة‭. ‬وتدرك‭ ‬نائبة‭ ‬المدير‭ ‬أنّ‭ ‬الآخرين‭ ‬يخفون‭ ‬الصعوبات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬يعانونها‭ ‬لأسباب‭ ‬مرتبطة‭ ‬بكراماتهم‭ ‬أو‭ ‬خشية‭ ‬من‭ ‬الوصمة‭ ‬الاجتماعية‭.‬

وتقول‭ ‬باستياء‭ ‬‮«‬نعيش‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬أكثر‭ ‬المدن‭ ‬ازدهاراً‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬هذا‭ ‬مثير‭ ‬للصدمة‮»‬‭.‬

ويمتنع‭ ‬ملايين‭ ‬البريطانيين‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬التدفئة‭ ‬أو‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬بكميات‭ ‬مناسبة،‭ ‬حتى‭ ‬انهم‭ ‬يحذفون‭ ‬وجبات‭ ‬خلال‭ ‬اليوم،‭ ‬وليس‭ ‬الأطفال‭ ‬بمنأى‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬التدابير،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تظهر‭ ‬دراسات‭ ‬عدة‭.‬‮ ‬

وتشير‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬ساتن‭ ‬تراست‮»‬‭ ‬الخيرية‭ ‬التي‭ ‬أجرت‭ ‬استطلاعات‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المدرّسين‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬عدد‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬أسرهم‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬تكاليف‭ ‬الغداء‭ ‬في‭ ‬مدارسهم‭ ‬ارتفع‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬مدارس‭ ‬إنكلترا‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬ضخم‭ ‬الأزمة‭ ‬المعيشية‭.‬

‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬المستقبل‭ ‬

وتوضح‭ ‬مؤسِسة‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬سكول‭ ‬فود‭ ‬ماترز‮»‬‭ ‬ستيفاني‭ ‬سلاتر‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬على‭ ‬الأسرة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مدخولها‭ ‬السنوي‭ ‬7400‭ ‬جنيه‭ ‬سنوياً‭ ‬كحد‭ ‬أقصى،‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬المساعدات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ليُتاح‭ ‬لها‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الوجبات‭ ‬المجانية‭ ‬في‭ ‬المدرسة‮»‬،‭ ‬معتبرةً‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬منخفض‭ ‬جداً‭ ‬وتحديداً‭ ‬للعائلات‭ ‬التي‭ ‬تضمّ‭ ‬أفراداً‭ ‬كثراً‭.‬

وتقدّر‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬تشايلد‭ ‬بوفرتي‭ ‬أكشن‭ ‬غروب‮»‬‭ ‬أنّ‭ ‬800‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭ ‬فقير‭ ‬في‭ ‬إنكلترا‭ ‬غير‭ ‬مؤهلين‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬وجبات‭ ‬مجانية‭ ‬في‭ ‬مدرسهم،‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬المعايير‭.‬

وتطالب‭ ‬جمعيتا‭ ‬‮«‬تشايلد‭ ‬بوفرتي‭ ‬أكشن‭ ‬غروب‮»‬‭ ‬و»سكول‭ ‬فود‭ ‬ماترز‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬وجبات‭ ‬الغداء‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الرسمية‭ ‬البريطانية‭ ‬مجانية،‭ ‬‮«‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مُعتمد‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬كفنلندا‮»‬‭.‬

وشنّ‭ ‬نجم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإنكليزي‭ ‬ماركوس‭ ‬راشفورد‭ ‬والمغني‭ ‬زين‭ ‬مالك‭ ‬اللذان‭ ‬استفادا‭ ‬من‭ ‬وجبات‭ ‬مجانية‭ ‬عندما‭ ‬كانا‭ ‬صغيرين،‭ ‬حملة‭ ‬مناهضة‭ ‬لحكومتي‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬وريشي‭ ‬سوناك،‭ ‬وساهما‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬إثارة‭ ‬المسألة‭ ‬لدى‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭.‬

أما‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬لندن‭ ‬الذي‭ ‬يستحوذ‭ ‬على‭ ‬سلسلة‭ ‬متاجر‭ ‬‮«‬تيسكو‮»‬‭ ‬الشهيرة،‭ ‬فطالب‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬كثيرين‭ ‬بتغيير‭ ‬المعايير‭ ‬المطلوبة‭ ‬ليستفيد‭ ‬التلاميذ‭ ‬من‭ ‬وجبات‭ ‬مجانية،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬توفير‭ ‬وجبات‭ ‬مجانية‭ ‬للجميع‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الابتدائية‭ ‬الرسمية‭.‬

أما‭ ‬ويلز‭ ‬واسكتلندا‭ ‬فتتجهان‭ ‬نحو‭ ‬اعتماد‭ ‬هذا‭ ‬الحل،‭ ‬فيما‭ ‬ظهرت‭ ‬داخل‭ ‬أحياء‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬مبادرات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمويل‭ ‬وجبات‭ ‬الغداء‭ ‬المجانية‭.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬حكومة‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬لا‭ ‬تبدي‭ ‬أي‭ ‬تجاوب‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بهذا‭ ‬الموضوع‭.‬

وتقول‭ ‬ناطقة‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلث‭ ‬التلاميذ‭ ‬في‭ ‬إنكلترا‭ ‬يستفيدون‭ ‬من‭ ‬وجبات‭ ‬مجانية‭ (…) ‬ونقوم‭ ‬بتوسيع‭ ‬برنامج‭ ‬الفطور‭ ‬المدرسي‭ ‬مع‭ ‬تخصيص‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬له‮»‬‭.‬

ويشير‭ ‬المتخصصون‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬ارتياد‭ ‬التلاميذ‭ ‬مدارسهم‭ ‬وهم‭ ‬جائعين‭ ‬قد‭ ‬يرتّب‭ ‬مشاكل‭ ‬دائمة‭.‬

وتقول‭ ‬كلير‭ ‬ميتشل‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬بالتأكيد‭ ‬عوامل‭ ‬عدة‭ ‬تجعل‭ ‬التلاميذ‭ ‬يواجهون‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬المدارس،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الجوع‭ ‬يلعب‭ ‬دوراً‭ ‬كبيراً‭ ‬لدى‭ ‬مَن‭ ‬يعانون‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬التركيز،‭ ‬فقد‭ ‬يمنعهم‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬قدراتهم‭ ‬ويحدّ‭ ‬تالياً‭ ‬من‭ ‬فرصهم‭ ‬المستقبلية‮»‬‭.‬