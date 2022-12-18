عمل دؤوب في بغداد لحماية مخطوطات تراثية تعود لقرون

بغداد‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬في‭ ‬مختبر‭ ‬يجاور‭ ‬المتحف‭ ‬الوطني‭ ‬العراقي،‭ ‬تقطع‭ ‬موظفة‭ ‬ورقاً‭ ‬رقيقاً‭ ‬لترمم‭ ‬نصاً‭ ‬دينياً‭ ‬فارسياً‭ ‬يعود‭ ‬للقرن‭ ‬السابع‭ ‬عشر،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬شاق‭ ‬يواكب‭ ‬التحدّي‭ ‬العراقي‭ ‬لحفظ‭ ‬47‭ ‬ألف‭ ‬مخطوطة‭ ‬وكتاب‭ ‬عمرها‭ ‬قرون‭. ‬وشرعت‭ ‬دار‭ ‬المخطوطات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬أوروبية،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬التحويل‭ ‬الرقمي‭ ‬لمجموعتها‭ ‬من‭ ‬المخطوطات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ترميم‭ ‬كتب‭ ‬عمرها‭ ‬مئات‭ ‬السنوات،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مخطوطات‭ ‬ولوحات‭ ‬خط‭ ‬عربي،‭ ‬تضررت‭ ‬بفعل‭ ‬الرطوبة‭ ‬والحشرات‭ ‬والاستخدام‭ ‬البشري‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬قرون‭ ‬من‭ ‬الزمن‭. ‬ويقول‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬دار‭ ‬المخطوطات‭ ‬العراقية‭ ‬أحمد‭ ‬العلياوي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬المخطوطات‭ ‬‮«‬يصل‭ ‬عمرها‭ ‬إلى‭ ‬1000‭ ‬عام‮»‬‭. ‬ويشير‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬مخطوطات‭ ‬‮«‬باللغات‭ ‬العربية‭ ‬والفارسية‭ ‬والتركية‭ ‬والعبرية‭ ‬والكردية‮»‬‭ ‬تمثل‭ ‬‮«‬تنوعاً‭ ‬ثقافياً‭ ‬هائلاً‮»‬،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الرقع‭ ‬الخطية‭ ‬واللوحات‭ ‬المكتوبة‭ ‬بايدي‭ ‬كبار‭ ‬الخطاطين‭ ‬العرب‭ ‬و‭ ‬الأجانب‮»‬‭. ‬في‭ ‬موقع‭ ‬ملحق‭ ‬بالمتحف،‭ ‬يتابع‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬متخصصات‭ ‬عراقيات‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬الصيانة‭ ‬والترميم‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬المخطوطات،‭ ‬وهن‭ ‬يرتدين‭ ‬ستراً‭ ‬بيضاء،‭ ‬جولة‭ ‬تدريبية‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬المرمم‭ ‬الإيطالي‭ ‬ماركو‭ ‬دي‭ ‬بيلا‭. ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬مجاورة،‭ ‬تستند‭ ‬مرممة‭ ‬عراقية‭ ‬على‭ ‬مكتبها،‭ ‬وبفرشاة‭ ‬صغيرة‭ ‬تزيل‭ ‬بتأنٍ‭ ‬الغبار‭ ‬عن‭ ‬لوحة‭ ‬خطية‭ ‬محدّبة‭ ‬الأطراف،‭ ‬قبل‭ ‬مسحها‭ ‬برفق‭ ‬بممحاة‭.‬

تقوم‭ ‬مرممة‭ ‬أخرى‭ ‬قريبة‭ ‬منها‭ ‬بتقطيع‭ ‬ورق‭ ‬ياباني‭ ‬تقليدي‭ ‬بواسطة‭ ‬قلم،‭ ‬ثمّ‭ ‬تلصق‭ ‬القطع‭ ‬الدقيقة‭ ‬التي‭ ‬قصّتها‭ ‬على‭ ‬فراغات‭ ‬وثقوب‭ ‬في‭ ‬صفحات‭ ‬كتاب‭ ‬باللغة‭ ‬الفارسية‭ ‬يعود‭ ‬للقرن‭ ‬السابع‭ ‬عشر،‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬مراسم‭ ‬عاشوراء،‭ ‬التي‭ ‬يستذكر‭ ‬فيها‭ ‬المسلمون‭ ‬الشيعة‭ ‬واقعة‭ ‬مقتل‭ ‬الإمام‭ ‬الحسين‭.‬

‭ ‬‮«‬لتبقى‭ ‬أطول‭ ‬ما‭ ‬يمكن‮»‬‭ ‬

تؤكد‭ ‬طيبة‭ ‬أحمد‭ ‬البالغة‭ ‬30‭ ‬عاماً،‭ ‬والتي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬ترميم‭ ‬المخطوطات‭ ‬منذ‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬صعب‭ ‬وخطير،‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬المخطوط‭ ‬وعلى‭ ‬شكله‭ ‬الأثري‭ ‬ولا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬نغير‭ ‬بشكله‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬نحاول‭ ‬أن‭ ‬نقلل‭ ‬من‭ ‬الضرر‭ ‬حتى‭ ‬نعطي‭ (‬المخطوطة‭) ‬عمراً‭ ‬أطول‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬مخطوط‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬بلا‭ ‬غلاف‭ ‬وأوراقه‭ ‬مفككة‭. ‬نخيطه‭ ‬ثم‭ ‬نجلده‮»‬،‭ ‬بعدها‭ ‬‮«‬نشعر‭ ‬بالفرح‭ ‬طبعاً‭ ‬عندما‭ ‬نرى‭ ‬النتيجة‭ ‬النهائية‮»‬‭.‬

بفضل‭ ‬تمويل‭ ‬إيطالي،‭ ‬ثُبّتت‭ ‬مصابيح‭ ‬متحركة‭ ‬للمكتب‭ ‬ولوحات‭ ‬مضيئة‭ ‬تُستخدم‭ ‬كمنضدة‭ ‬عمل‭ ‬ومصابيح‭ ‬في‭ ‬سقوف‭ ‬غرفتي‭ ‬المختبر،‭ ‬بهدف‭ ‬تأمين‭ ‬ظروف‭ ‬أفضل‭ ‬للعمل‭.‬

يوضح‭ ‬الخبير‭ ‬الإيطالي‭ ‬دي‭ ‬بيلا‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬بإدخال‭ ‬تقنيات‭ ‬ومواد‭ ‬جديدة‭ ‬فحسب،‭ ‬لكن‭ ‬ينبغي‭ ‬أيضا‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬‮«‬منهج‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مهنة‭ ‬الترميم‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬ويضيف‭ ‬‮«‬الأصعب‭ (…) ‬هو‭ ‬تحديد‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المخطوطة‭… ‬ينبغي‭ ‬احترام‭ ‬تاريخ‭ ‬المخطوطة‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‮»‬‭. ‬ويتم‭ ‬ذلك،‭ ‬وفق‭ ‬دي‭ ‬بيلا،‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬إدخال‮»‬‭ ‬بعض‭ ‬المواد‭ ‬كالنشاء،‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬مادة‭ ‬لاصقة‭ ‬تقليدية‭ ‬أهملت‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحفظ‭ ‬لكن‭ ‬يعاد‭ ‬استخدامها‮»‬‭ ‬من‭ ‬جديد‭. ‬رغم‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬الحروب‭ ‬وتعرض‭ ‬آثار‭ ‬العراق‭ ‬للنهب،‭ ‬نجت‭ ‬مجموعة‭ ‬دار‭ ‬المخطوطات‭ ‬من‭ ‬الضرر،‭ ‬حتى‭ ‬عندما‭ ‬تعرض‭ ‬المتحف‭ ‬الوطني‭ ‬للسرقة‭ ‬إثر‭ ‬الفوضى‭ ‬التي‭ ‬اجتاحت‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬الغزو‭ ‬الأميركي‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬ضد‭ ‬نظام‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭.‬‮ ‬

بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬الموقع

واستذكر‭ ‬علياوي‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬الحرب‭ ‬عام‭ ‬2003،‭ ‬نُقلت‭ ‬المخطوطات‭ ‬إلى‭ ‬ملجأ‭ ‬خاص‭ ‬محصن‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬ضواحي‭ ‬بغداد‮»‬‭. ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬حاول‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللصوص‭ ‬فتح‭ ‬الملجأ‭ ‬وكسر‭ ‬البوابة‭ ‬لسرقة‭ ‬المخطوطات،‭ ‬لكن‭ ‬أهالي‭ ‬المنطقة‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬تصدّوا‭ ‬لهم‭.‬

‮«‬قبل‭ ‬الورق‮»‬‭ ‬

من‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬محتويات‭ ‬دار‭ ‬المخطوطات،‭ ‬رقع‭ ‬خطية‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬القرن‭ ‬الأول‭ ‬للهجرة‭ (‬السابع‭ ‬الميلادي‭) ‬كتبت‭ ‬بالخط‭ ‬الكوفي‭ ‬القديم‭ ‬غير‭ ‬المنقط،‭ ‬قبل‭ ‬صناعة‭ ‬الورق‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬مدير‭ ‬دار‭ ‬المخطوطات‭.‬

كذلك،‭ ‬يوجد‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المخطوطات‭ ‬المكتوبة‭ ‬على‭ ‬ورق‭ ‬صنع‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬يعود‭ ‬البعض‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬1000‭ ‬عام‭ ‬أو‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬ربما‭ ‬1250‭ ‬سنة،‭ ‬نحن‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬بدايات‭ ‬العصر‭ ‬العباسي‮»‬‭.‬

وإضافة‭ ‬لأعمال‭ ‬التحويل‭ ‬الرقمي‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬باستخدام‭ ‬أربعة‭ ‬ماسحات‭ ‬ضوئية‭ ‬فقط،‭ ‬يعرب‭ ‬علياوي‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬بأن‭ ‬تتمكن‭ ‬الكوادر‭ ‬من‭ ‬‮«‬ترميم‭ ‬100‭ ‬مخطوطة‭ ‬في‭ ‬العام،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬كبير‭ ‬جداً‮»‬‭.‬

ويأسف‭ ‬لغياب‭ ‬التمويل‭ ‬الكافي‭ ‬الذي‭ ‬يمنع‭ ‬زيادة‭ ‬الكوادر‭ ‬المتخصصة‭ ‬وشراء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المعدات‭.‬

ووقّعت‭ ‬دار‭ ‬المخطوطات‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬المكتبة‭ ‬الوطنية‭ ‬الفرنسية،‭ ‬بدعم‭ ‬ماليّ‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لحماية‭ ‬التراث‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬النزاع،‭ ‬‮«‬ألِف‮»‬‭.‬

سيسمح‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬بـ»تبادل‭ ‬المهارات‮»‬‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬مجالات‭: ‬الترميم،‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬التحويل‭ ‬الرقمي،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضًا‭ ‬تحديد‭ ‬المجموعات‭ ‬وفهرستها،‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬زكريا‭ ‬حفار‭ ‬مدير‭ ‬مشروع‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬المكتبة‭ ‬الوطنية‭ ‬الفرنسية،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬ويضيف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬دار‭ ‬المخطوطات‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬والمنطقة‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬المقارنة،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المكتبة‭ ‬الوطنية‭ ‬الفرنسية‭ ‬تملك‭ ‬حوالى‭ ‬سبعة‭ ‬آلاف‭ ‬مخطوطة‭ ‬في‭ ‬مجموعتها‭ ‬العربية‭.‬

تعمل‭ ‬سهير‭ ‬زكي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬منذ‭ ‬27‭ ‬عاماً،‭ ‬ومرت‭ ‬تحت‭ ‬يديها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المخطوطات‭ ‬القيّمة‭. ‬عن‭ ‬شعورها‭ ‬عندما‭ ‬تنهمك‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬تقول‭ ‬زكي‭ ‬‮«‬أفرح‭ ‬عندما‭ ‬أمسك‭ ‬مخطوطاً‭ ‬أو‭ ‬رقعة‭ ‬أو‭ ‬فرماناً‭ (‬مرسوم‭ ‬عثماني‭)‬‮»‬‭. ‬وتضيف‭ ‬‮«‬أتأمله‭ ‬وأنظر‭ ‬له‭ ‬فترة‭ ‬وأتصفحه‭. ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬مخطوطاً‭ ‬مزخرفاً‭ ‬ومذهباً،‭ ‬أستمتع‭ ‬بالعمل‭ ‬به‭ ‬وأفكر‭ ‬كيف‭ ‬أبدأ‭ ‬بصيانته‮»‬‭.‬