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أحدث الأخبار:
مطالبات بإلغاء الضرائب المفروضة على السلع والعقارات
أربع رئاسات عراقية تحضر نهائي المونديال
(الزمان) و(الشرقية) تتصدّران نتائج الإستطلاع السنوي لإعلام بغداد
السوداني وماكغورك يؤكدان إدامة جهود هزيمة داعش
ميسان: نجاح إستئصال ورم من صدر طفل
الزراعة تقترح منع إستيراد الطماطة لوفرتها
تحديات السرطان وآفات الزراعة تتصدّران الإنجازات الفائزة
النقل يوفد فريقاً إلى سيئول ويستعد لإستقبال وفود خليجي 25
إتفاقية تعاون مشترك بين معهدي العلمين وإعداد وتأهيل القادة
نقابة المحامين تدعو أعضاءها لتجديد هوياتهم
مطالبات بإلغاء الضرائب المفروضة على السلع والعقارات
ديسمبر 18, 2022
أربع رئاسات عراقية تحضر نهائي المونديال
(الزمان) و(الشرقية) تتصدّران نتائج الإستطلاع السنوي لإعلام بغداد
السوداني وماكغورك يؤكدان إدامة جهود هزيمة داعش
ميسان: نجاح إستئصال ورم من صدر طفل
مقال فاتح عبد السلام
المغرب..البطولة في الهوية
ديسمبر 16, 2022
اغلبية صامتة
مكائن تفريخ و صناعة الأقنان – قيس الدباغ
ديسمبر 15, 2022
نصر وولادة- ميادة حمزة الحسيني
ديسمبر 13, 2022
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مقالات
هوى النفس أخطر الأصنام – حسين الصدر
ديسمبر 18, 2022
الصورة والقرار والأمانة – صلاح الدين الجنابي
ديسمبر 18, 2022
هل هي بوادر الحرب ؟ – هشام داوود
ديسمبر 18, 2022
مونديال مغربي – سامر الياس سعيد
ديسمبر 18, 2022
بروفيسور مهدرج – ياس خضير البياتي
ديسمبر 18, 2022
الكرم شجاعة – وليد الشطري
ديسمبر 18, 2022
عصفور – حيدر المحسن
ديسمبر 18, 2022
زمن الشهادات العليا – خمائل السامرائي
ديسمبر 18, 2022
إنحطاط الأدب – عبد المنعم حمندي
ديسمبر 18, 2022
لابد من موقف – جاسم مراد
ديسمبر 18, 2022
ملك البديهة والإسترخاء – فائز جواد
ديسمبر 17, 2022
المبرقع ..رواد كرتنا أولاً – حسين الذكر
ديسمبر 17, 2022
تحميل أكثر
اخبار
مطالبات بإلغاء الضرائب المفروضة على السلع والعقارات
أربع رئاسات عراقية تحضر نهائي المونديال
(الزمان) و(الشرقية) تتصدّران نتائج الإستطلاع السنوي لإعلام بغداد
السوداني وماكغورك يؤكدان إدامة جهود هزيمة داعش
ميسان: نجاح إستئصال ورم من صدر طفل
الزراعة تقترح منع إستيراد الطماطة لوفرتها
تحميل أكثر
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الزمان الرياضي
حوارات
محمد هاشم يرى الموهبة هي الأساس مع دعمها بالدراسة :
ديسمبر 13, 2022
هبة فاضل تستخدم الرسم للتعبير عن الذات:
ديسمبر 6, 2022
الآلات الموسيقية دون الألعاب تستهوي حنا في طفولتها: أجد نفسي في...
نوفمبر 30, 2022
رئيس الجمعية المغربية للصحافة لـ (الزمان):مؤتمر الضفتين يدعم تحسن العلاقات بين...
نوفمبر 16, 2022
مدير عام الطاقة الذرية : إيران لم ترد بعد على أسئلتنا
نوفمبر 10, 2022
فيصل الياسري في آخر حوار له قبل رحيله: لا أشعر بالكبر...
نوفمبر 4, 2022
الشاعرة المصرية نهاد ذكي لـ (الزمان): لم أصدق نفسي في نيلي...
أكتوبر 31, 2022
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اضاءات
تلاميذ يستمتعون بأميرة الأحلام على خشبة الوطني
ديسمبر 18, 2022
اللوحة تأتي بعد مخاض فكري وروحي حتى ينضج موضوعها
ديسمبر 17, 2022
زيارة قبر المتنبي تثير في نفسي الذكريات
ديسمبر 17, 2022
شعبان يوقّع كتابه الجديد في معرض بيروت الدولي
ديسمبر 16, 2022
بطل المسرحية يلوذ بالجنون خوفاً من الحقيقة
ديسمبر 16, 2022
ملاحظات تاريخية عن وزارة الإرشاد ومدينة الطب – مليح صالح شكر
ديسمبر 16, 2022
مشاركة العراق العثماني في معرض اكسبو الدولي – عمر عبدالغفور القطان
ديسمبر 16, 2022
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الف ياء
“أكبر معرض كتب عائم” يتيح للبنانيين الغارقين في الأزمة الاقتصادية الشراء...
العراق في ذاكرة شخصيات أردنية
قيامة الارض وفنتازيا السرد في (الباشا وفيصل والزعيم ) – محمود خيون
مسافر زاده القصب والذكريات والدمعة
حصالة ليست للنقود.. رواية للفتيان
بيع نسختين نادرتين من رواية دون كيشوت في فرنسا بسعر...
كتاب ما قل ودل .. فن الإختصار – محسن حسن الموسوي
الحسن يؤرّخ لإتحاد الحقوقيين العراقيين
نتائج مسابقة القصة القصيرة لكلية الآداب في جامعة الموصل
رلى براق: أدونيس حفّزني لكتابة الشعر وأنا طفلة
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رياضة
كأس العالم تخضع لميسي والأرجنتين في بلاد العرب
تسمم لاعبين يرجىء لقاء بدوري كرة السلة الممتاز
الكويت تفند شائعات عدم حضورها خليجي 25
كرواتيا تتوّج بالبرونز والمغرب يحصد الشهرة في إنجاز افريقي فريد
كرواتيا تجهض أحلام المغرب وتخطف المركز الثالث
بوسكيتس يعلن إعتزال اللعب دولياً
من يحصد الذهب فرنسا أم الأرجنتين ؟
ليث يتوّج باللقب وعلي يحتل الوصافة
درجال: ملعب الميناء بات جاهزاً لخليجي 25
الشرطة تفوز على كربلاء في يد الممتاز
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الاخيرة
برلمان الطفل العراقي يخطّط لمؤتمره الإنتخابي
يوم عالمي للغة العربية
ذكرى رياضية
المهرجان العراقي الأول للمحتوى الرقمي يكرّم مائة شخصية
طالبة إتصالات تحصد لقب ملكة جمال فرنسا
فرقة سومريات تستعد لحفلها الأول
ألمانيا تسترجع جزءاً كبيراً من مسروقات دريسدن
عراقية تحصل على جائزة فخر العرب للمرة الثالثة
كارداشيان بإطلالة متعبة
جودي يشارك بحملة حياة بلا مخدّرات
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اخبار
طبعة العراق
الف ياء
اغلبية صامتة
رياضة
مقالات
الاخيرة
ابل
اندرويد
+
أرشيف PDF
هيئــــــــة التحــــــــــرير
جميع الحقوق محفوظة
شروط استخدام الموقع
اتصل بنا