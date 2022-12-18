ميسان: نجاح إستئصال ورم من صدر طفل

العمارة – علي قاسم الكعبي

اعلنت دائرة صحة ميسان عن أجرائها عملية جراحية نادرة لطفل. وقال مدير اعلام الصحة محمد الكناني لـ(الزمان) امس أن (فريقاً طبياً في مستشفى الصدر التعليمي تمكن من من أجراء عملية رفع ورم كبير لطفل يبلغ من العمر 13 سنة)، وأضاف انه (تم رفع الورم من جدار الصدر الايسر المنتشر الى المنصف الصدري والجنب الايسر مكان الرئة اليسرى). واشار الكناني الى ان (العملية معقدة وان نسبة الاوكسجين قبل العملية كانت لاتتعدى ال 80 بالمئة ولكنها بعد العملية ارتفعت الى 100 بالمئة والحمد لله).

واكد (ازالة الورم من جدار الصدر بالكامل ورفع ضلعين بالكامل واجري بعد ذلك فتح صدر ايسر ورفع الورم العميق العملية بنجاح والمريض بصحة جيدة ولله الحمد)، وكان الفريق برئاسة الجراح احمد علي المشهداني اختصاص جراحة الصدر والقلب والاوعية الدموية سيف جاسم اختصاص التخدير والممرض حسين جمعة والممرضة هدى سليم والممرضة فاطمة فاخر والتخدير اديب سهم.